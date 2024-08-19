Zeytin Ağacı ve Olimpiyatlar: Kadim Bir Bağ

Olimpiyat Oyunları, önde gelen uluslararası çoklu spor etkinliği ve atletizm ile birliğin nihai küresel kutlamasıdır.

Olimpiyatların yaklaşık 2,800 yıl önce başladığı antik Yunanistan'da, bunlar büyük bir spor, kültür ve politik etkinlikti.

Yunan mitolojisine göre Olimpiyat Oyunları, bilgelik tanrıçası Athena'nın zeytin ağacıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı hale geldi. Atina şehrine hediye.

Oyunların kökenleri, kaydedilen ilk Olimpiyat Oyunlarının MÖ 776'da düzenlendiği güney Mora Yarımadası'ndaki Olympia kutsal alanına kadar uzanabilir.

Oyunlar, Yunan tanrı ve tanrıçalarının babası Zeus'u onurlandırmak için düzenlenen dini bir festivalin parçasıydı. Eski Yunanlılar için bedeni ve zihni eğitmek çocuk eğitiminin çok önemli bir yönüydü.

"Atina'da yaşayan Finlandiyalı arkeolog ve yazar Anna Gustafsson, "Kahramanlık ideali antik Yunanlıların zihnine derinden kazınmıştı" dedi. Olive Oil Times.

"Antik Olimpiyat Oyunlarında takım sporları yoktu” diye ekledi. ​"Bunun yerine yarışmacılar bireysel zafer için çabalıyorlardı. Olaylar gücü, dayanıklılığı, cesareti ve hızı, yani tam olarak kahraman bir askerde kutlanan nitelikleri sınadı.“

"Üst sınıf ailelerden gelen erkek çocuklar için spor yapmak onların yetiştirilmesinde hayati önem taşıyordu ve onları savaşa hazırlıyordu." dedi Gustafsson.

Antik Yunan şehir devletlerinden heyetler ve sporcular Olympia'daki oyunlara katılmak için günlerce yürürlerdi. Dört yılda bir düzenlenen oyunların dört yılda bir yapılması, sporcuların bir sonraki oyun için antrenman yapmasına olanak tanıdı.

Olimpiyat Oyunları eski Yunanlılar için o kadar önemliydi ki onları takvim olarak kullanıyorlardı. Örneğin şöyle derlerdi: ​"21'in üçüncü yılıst Olimpiyat” ifadesi, son olimpiyatların düzenlenmesinin üzerinden üç yıl geçtiğini belirtmek için kullanıldı.

Oyunlar sırasında dönemin Yunan şehir devletleri arasındaki düşmanlıklar da sona erecek, böylece sporcular ve seyirciler dikkatleri dağılmadan katılabilecekti.

"O zamanlar Yunanistan'ın merkezi bir hükümeti yoktu" dedi Gustafsson. ​"Bunun yerine ülke, çoğu zaman birbiriyle çatışan bağımsız şehir devletleri tarafından yönetiliyordu.”

"Ancak kültürel olarak antik Yunan dünyası birleşmişti” diye ekledi. ​"Bu kısmen Yunanlıları barışçıl bir kutlamayla bir araya getiren ve onlara din ve idealler gibi ortak noktaları hatırlatan Panhelenik festivaller sayesinde oldu.”

Olimpiyat Oyunlarında altın madalya zaferi her zaman böyle olmamıştır. Antik Yunan'da oyunu kazananlara verilen tipik ödül, Olympia'da yetişen yabani zeytin ağaçlarının iç içe geçmiş zeytin dallarından yapılmış bir çelenkti.

"O zamanın çömlek resimlerinde bunun pek çok tasviri var” dedi Gustafsson.

​"Kazananlar ayrıca zeytinyağıyla dolu bir amfora, onurlarına düzenlenen törenler, bronz kalkanlar veya tripodlar gibi değerli ödüller de alabilecekler.”

Antik Yunan'da zeytin ağacı kutsal sayılıyordu ve barış ve birlik ile ilişkilendiriliyordu. Dua edenler ayrıca tapınaklarda veya güçlü kişilere yaklaşırken durumlarını belirtmek için zeytin dalları tutuyorlardı.

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Antik Olimpiyat Oyunlarının galiplerini onurlandırmak için kullanılan zeytin dalı, aynı zamanda zeytin ağacının antik Yunanistan'daki daha derin önemini de gösteriyordu.

Özellikle Atina'da zeytin, ağaçları korumak için çıkarılan kanunlarda da ifade edildiği gibi siyasi önem kazandı. Zeytin ağacını yok eden kişi idam cezasıyla karşı karşıya kaldı. Zeytin ağacı sahiplerinin herhangi bir yıl içinde bir ağaçtan iki fitten (0.6 metre) fazla kesmesine izin verilmiyordu; aksi takdirde ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklardı.

Tarihçiler, zeytin ağacı ile Attika bölgesi arasındaki ilişkiyi, bir grup insanın (o zamanki Atina hükümdarlarının) bir alanı kontrol etmesinin başlangıcı olarak tanımlıyorlar.

Uzay (toprak) daha sonra Atina'nın birincil siyasi güç kaynağı olarak soy ve zenginliğin yerini aldı.

Devlet adamı Cleisthenes, 6. yüzyılda Atinalılara sunduğu anayasal çerçeveyi temel aldı.th Atina şehir devletinde mekansal kontrol ile vatandaşlık arasındaki güçlü bağlantı üzerine, sonunda demokrasinin doğuşuna yol açan M.Ö.

6. yüzyıldan kalma antik Yunan şarap sürahisith yüzyılda bir boks dövüşünü tasvir eden resim (Fotoğraf: Cleveland Sanat Müzesi)

Zeytin ağacı, esas olarak zeytin, şarap yapımında kullanılan üzüm ve arpa veya buğday gibi bir miktar tahılla geçinen antik Yunanlılar için de önemli bir besin kaynağıydı.

Zeytinyağı, yemek hazırlamada kullanılmış ve antik Yunan toplumunda birçok dini ve pratik amaca hizmet etmiştir.

"Gustaffson, "Antik Yunanistan'da zeytinyağının önemi ne kadar vurgulansa azdır" dedi. ​"Modern dünyamızda aynı anda kutsal, pratik ve önemli bir ekonomik meta olan hiçbir malzemeye sahip olduğumuzu düşünmüyorum.”

"Zeytinyağı tanrılara kutsal bir hediye olabilir ve Olympia gibi kutsal alanlarda içki olarak kullanılabilir” diye ekledi. ​"Atletizm antrenmanlarından önce sporcular ciltlerini hazırlamak için vücutlarını zeytinyağıyla yağlarlardı. Ayrıca terledikten sonra zeytinyağı ve kum karışımıyla derilerini ovuşturup ardından kiri kazıyarak kendilerini temizliyorlardı.”

O zamanlar bir şehir devleti vatandaşının ortalama yıllık zeytinyağı tüketimi 40 ila 50 litre civarındaydı: 15 ila 20 litresi yemek hazırlamak için, 20 litresi hijyen için, iki litresi törenlerde, üç litresi lambalar için kullanılıyordu. ve tıbbi amaçlar için 0.5 litre.

Gustafsson, antik Yunanistan'da uluslararası ticarette zeytinyağı, şarap ve çömlekçiliğin en önemli mallar arasında yer aldığını kaydetti.

"Komşu ülkelerle ticaret, Bronz Çağı'nda Yunanistan'da müreffeh medeniyetlerin gelişmesinin nedenlerinden biriydi" dedi. ​"Yani zeytinyağı Yunanistan'da yaşamın ana itici güçlerinden biriydi.

Zeytin ağacının Olimpiyat Oyunlarındaki mirası bin yıl boyunca varlığını sürdürdü.

Atina'da düzenlenen 2004 Olimpiyatları'nda, kazananlar madalyalarının yanı sıra antik geleneğe saygı duruşu niteliğinde sembolik bir zeytin çelengiyle de süslendi.

2021 yılında, 2024 Olimpiyatları öncesinde Paris'teki Olimpiyat Evi'nin bahçesine barışı ve oyunların evrenselliğini simgeleyen bir zeytin ağacı dikildi.

"1996 yılında Atlanta'da düzenlenenler gibi bazı Olimpiyat madalyalarında, Olimpiyat ruhunun evrensel bir sembolü olarak zeytin dalı da yer alıyordu" dedi Gustafsson.

"Olimpiyatlarla barışı birleştirmenin kökleri antik olimpiyatlara dayanmaktadır” diye konuştu. ​"Unutmayın, oyunlar sırasında antik Yunan şehir devletleri bir ay boyunca barışı gözlemlediler ve tüm zulümler sona erdi.”

2024 Paris Olimpiyatları sırasında bir araya gelerek barış çağrısında bulunan savaşın harap ettiği ülkelerden yüzlerce Olimpiyat sporcusundan, zeytinyağının beslenmelerindeki önemine övgüde bulunan dağcı Jimmy Chin ve dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal gibi sporculara kadar, Barışın ebedi sembolü ve sağlıklı beslenmenin temeli olan zeytin ağacının çok yönlülüğü, günümüz olimpiyat oyunlarında ve sporda hala varlığını sürdürüyor.