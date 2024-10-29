Uygulama, En İyi Zeytinyağlarını Belirlemek İçin Yapay Zeka Kullanıyor

Birçok tüketici, yüksek kaliteli sızma zeytinyağlarının sağlık açısından faydalarını ve üstün lezzetini takdir etse de, genellikle yalnızca ambalajına bakarak mağaza raflarında bunları ayırt etmekte zorlanır.

The Olive Oil Times Dünya sıralaması şu anda beta aşamasında olan çığır açıcı yeni bir özelliğe sahip. Yapay zekayı kullanarak şişenin basit bir resminden en iyi zeytinyağlarını belirliyor. Yenilikçi araç, tüketicilerin ve sektör profesyonellerinin dünyanın en iyi zeytinyağlarını hızlı ve kolay bir şekilde keşfetmesini sağlamayı amaçlıyor.

Tüketiciler, binlerce marka hakkında on yıllık birikmiş bilgiye erişim sağlıyor. - Curtis Cord, Olive Oil Times Genel Yayın Yönetmeni

Uygulama, derlenen geniş bir bilgi veri tabanından yararlanır. NYIOOC World Olive Oil Competition, dünyanın en büyük ve en saygın zeytinyağı kalite yarışması. Yapay zeka destekli uygulama, binlerce görüntü ve veri noktasını analiz ederek ödüllü zeytinyağlarını doğru bir şekilde belirleyebilir.

Yeni özelliğe mobil cihazlarda şu adresi ziyaret ederek erişilebilir: oliveoilranking.org veya indirerek ücretsiz uygulamaKamera simgesine dokunun ve Markanın kalite sıralamasını görmek için zeytinyağı paketinin fotoğrafını çekin.

"Tüketiciler bu uygulama ile binlerce marka hakkında on yıllık birikmiş bilgiye erişebiliyor” dedi Curtis Cord, baş editörü Olive Oil Times ve başkan World Olive Oil Competition. ​"Kullanıcılar sadece bir şişenin fotoğrafını çekerek anında kalitesi, kökeni ve lezzet profili hakkında detaylı bilgiye erişebiliyorlar.”

The Olive Oil Times Dünya sıralamasıGerçek zamanlı olarak güncellenen, en çok ödül alan üreticileri ve markaları listeler ve yarım küre, ülke, çeşit ve organik sınıflandırmaya göre ayrıntılı tarihsel sonuç verilerini sunar. Portal, World Olive Oil Competition'S Resmi RehberHer yıl bir milyondan fazla kullanıcı tarafından referans alınan en iyi sızma zeytinyağları kataloğu.