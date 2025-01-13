Zeytinyağı Üretimi Fransız Başkentine Geliyor

Geçtiğimiz yılın sonlarında Paris'in güney banliyösü Malakoff'ta yaşayan bir grup komşu, başkent Île-de-France bölgesinde ilk kez zeytinyağı üretmek amacıyla bir araya geldi.

Born to be Olive kurucusu Vincent Chévrier, Radio France Internationale'e (RFI) yaptığı açıklamada, grubun mahalle genelindeki ağaçlardan 550 kilogram zeytin topladığını söyledi.

Chévrier, tek zeytin ağacından zeytinyağı üretecek kadar meyve toplayamadığını fark ettikten sonra komşularını birleştirme fikrine kapıldı.

""Birçok insanın bahçesinde zeytin ağacı var. Her yıl düşen zeytinleri görüyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar çünkü bir değirmenimiz yok ve onları Paris'te işleyemiyoruz," dedi Chévrier.

Mahallede yaptığı incelemede, yaklaşık 120 kilometrelik alanda özel bahçelerde ve mahalle parklarında yetişen - zeytin ağacı tespit etti.

Daha sonra bir Facebook zeytin ağacı sahiplerini girişimine katılmaya davet etmek için. Bir grup, elektrikli tırmık, ağlar, zeytin öğütücü ve pres gibi hasat ve öğütme ekipmanları satın almak için bir kitle fonlaması çalışması başlattı.

İlk hasat sırasında vatandaşlar merak ve heyecanla izlediler.

"Chévrier'in yeni satın aldığı elektrikli tırmıkla zeytin ağacını hasat ettiği sırada, Geraldine olarak tanımlanan bir sakin RFI'ye, "Vincent, bahçemizdeki zeytin ağacını gördükten sonra kapımızı çaldı." dedi. ​başlıklı bir kılavuz yayınladıSıfırdan başlıyorum; hiçbir şey bilmiyorum ama denemek çok eğlenceli.”

"Vincent sayesinde ilk defa bu kadar organize olduk ve ayrıca ağaca nasıl bakacağımızı da öğreniyoruz" diye ekledi. ​"Zeytinyağını bu şekilde yapacağınızı düşünmek biraz büyülü bir şey.”

Yaklaşık bir ay süren tüm zeytin hasadı tamamlandıktan sonra grup, geleneksel ekipman ve yöntemlerle meyveleri ezip sıktı.

Chévrier, erken hasat yapan mahalle sakinlerini, tüm mahalle hasat için hazır olana kadar zeytinlerini dondurucuda saklamaya teşvik etti.

Son ürün şu şekilde nitelendirilemeyebilir: sızma zeytinyağıKomşular ise bunun sonuçtan çok deneyimle ilgili olduğunu söylüyor.

"Şehrin her yerinden insanlar bir araya geldi ve bu ortak projeyi yapmaya karar verdiler" dedi JoAnna isimli bir diğer sakin RFI'a. ​"Yerel olarak insanlar arasında farklı bir şekilde bağlar yaratıyor… çünkü komşularıyla birlikte yaptıkları bir şeyi tüketmek için bir araya geliyorlar.”

Born to be Olive, gıda üretimi ve taşımacılığıyla ilişkili karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan daha geniş bir kentsel tarım hareketinin parçasıdır.

Paris'te kentsel tarım, 2016'dan bu yana, kentte ve daha geniş Île-de-France bölgesinde tarımsal projelerin kurulumunu kolaylaştıran ve hızlandıran Parisculteurs programı gibi girişimlerin etkisiyle ivme kazanıyor.

Amaç, çatıların, duvarların, otoparkların ve açık alanların kullanılarak kentsel çiftlikler ve bahçeler yaratılmasıdır.

Parisculteurs programı şimdiye kadar 70'ten fazla projeyi hayata geçirdi ve bir o kadarı da geliştirme aşamasında.

Paris, şehir sınırları içerisinde şu anda yaklaşık 36 hektarlık tarım arazisine sahip olup, bu da şehri kentsel tarımda lider konuma getiriyor.

Program ayrıca kent çiftçiliğine gönül verenler için eğitim ve farkındalık yaratma faaliyetlerini ve eğitim fırsatlarını da destekliyor.

Fransa'nın güneyi, özellikle Provence, şüphesiz ülkenin en verimli zeytin yetiştirme bölgesi olmaya devam edecek ve 6,300/2024 mahsul yılında üretilmesi beklenen 25 metrik ton zeytinyağının çoğundan sorumlu olacak.

Ancak Chévrier, Parislilerin bir veya iki zeytin ağacı dikmeye ve zeytinyağı üretmeye devam etmemeleri için hiçbir neden görmüyor.

"Paris'in neresinde olursanız olun zeytin ağaçlarını mükemmel bir şekilde dikebilir ve çok başarılı zeytin üretimi elde edebilirsiniz" diye sözlerini tamamladı.