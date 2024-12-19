Zeytin Polifenolleri Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yem Malzemesi Olarak Umut Vaat Ediyor

İtalyan araştırmacılar, çipura yemine %0.08 polifenol özütü takviyesi yapmanın yem dönüşüm oranını %30 oranında iyileştirdiğini buldular. Ayrıca iltihap giderici ve bağışıklık sistemini destekleyici etkiler de gösterildi.

The polifenolleri söz konusu, hidroksitirosol'den ve tirosolün zeytin öğütme atıklarından elde edilmesi, zeytin endüstrisinin döngüsel ekonomiye katkıda bulunma ve sürdürülebilirliği artırma olanaklarının bir başka örneğidir.

The ders çalışmaUmbria ve Marche Zooprofilaktik Deney Enstitüsü ve Perugia Üniversitesi Veterinerlik Bölümü araştırmacıları tarafından yürütülen bu çalışma, küresel çevresel endişeler ve küresel gıda güvenliği bağlamında zeytin endüstrisi atık ürünlerinin su ürünleri yetiştiriciliği besin takviyeleri olarak kullanılma potansiyelini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa Yeşil Anlaşması.

Ayrıca bakınız: Zeytin Öğütme Yan Ürünleri Hayvan Yemini İyileştirebilir

Deney, 600 balıktan oluşan iki diyet grubuna rastgele atanan 300 çipura balığı üzerinde gerçekleştirildi. Daha sonra her grup, ayrı kapalı tanklara yerleştirilen 100 balıktan oluşan üç alt gruba ayrıldı.

Deneysel diyetle beslenen balıklar, kontrol grubuna göre ara fazda ağırlık artışı eğilimi gösterdi (%117'ye kıyasla %82 ağırlık artışı), deneyin sonunda ise daha yüksek bir ağırlık artışı kaydedildi (%177'e kıyasla %125).

Yem dönüşüm oranında da önemli bir iyileşme kaydedildi (1.85'e kıyasla 1.45).

Bu sonuçlar, zeytin kaynaklı polifenollerle yapılan diyet takviyesinin balıkların genel sağlık ve fiziksel refahını korurken büyümeyi artırabileceğini düşündürmektedir.

Ayrıca genetik analizler, polifenol bazlı takviye ile beslenen balıkların bağışıklık ve metabolizma ile ilgili biyobelirteçlerin gen ifadesinde iyileşme olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar özellikle proinflamatuar gen olan interlökin 12 beta ekspresyonunda azalma ve antiinflamatuar gen olan interlökin 10 ekspresyonunda artış olduğunu kaydettiler.

Bu sonuçlar, bitkisel protein bazlı diyetlerin çeşitli proinflamatuar belirteçlerin ve bağışıklık savunmasıyla bağlantılı diğer genlerin ifadesini azalttığını gösteren önceki çalışmalarla örtüşüyor.

Ayrıca bakınız: Araştırmacılar Zeytin Tozunu Gıda Bileşeni Olarak Araştırıyor

Buna karşılık, balık unu gibi hayvansal protein bazlı diyetler, inflamasyonu düzenleyen ve enfeksiyona karşı doğal bağışıklık tepkisini aktive eden inflamasyon medyatörleriyle ilgili gen ifadesinde artışa yol açıyor.

Yazarlar, Avrupa Birliği'nin yılda yaklaşık 88 milyon ton gıda atığı ürettiğini ve bunun tahmini maliyetinin 143 milyar avro olduğunu, bunun büyük çoğunluğunun tüketicilerden ziyade gıda endüstrisinden kaynaklandığını belirtiyor.

Bu atık kategorisi, küresel emisyonların yüzde sekiz ila onundan ve AB'nin sera gazı emisyonlarının, kirliliğin ve atık üretiminin yaklaşık yüzde altısından sorumludur.

Bu nedenle dairesel biyoekonomi ve sürdürülebilir tarım kavramlarını su ürünleri yetiştiriciliğine uygulamaya çalıştılar.

Kapsamlı araştırmalar, protein, omega-3 gibi çoklu doymamış yağ asitleri ve B2 ve B6 gibi vitaminler açısından zengin olan besin profili nedeniyle balık tüketiminin faydalı etkilerini göstermiştir. Balık, Akdeniz diyeti ve sağlık ve uzun ömürle ilişkilendirilen diğer diyetler.

Su ürünleri yetiştiriciliği, sürdürülebilir bir balık üretim yöntemi olarak öne sürülmüştür. Genellikle geleneksel balıkçılık ve bununla ilişkili çevresel etkilerle, özellikle aşırı avlanma, besin ağının bozulması ve yan avlanma (yunuslar, deniz kaplumbağaları ve deniz kuşları gibi hedef olmayan türlerin tesadüfen yakalanması) ile olumlu bir şekilde karşılaştırılır.

Ancak son araştırmalar, sektörde potansiyel olarak zararlı uygulamalar konusunda endişeleri gündeme getiriyor.

Bahsedilen ana faktörlerden bazıları yemlerin bileşimi, kaynağı ve performansıdır. Bu yönün sürdürülebilirliğini iyileştirmek, bu nedenle endüstrinin bir bütün olarak sürdürülebilirliğini iyileştirmenin anahtarı olarak görülmektedir.