Tunus İhracatının Değeri Arttıkça Paketlenmiş Zeytinyağı Mücadeleleri

Ulusal Tarım Gözlemevi'ne (Onagri) göre, Tunus zeytinyağı ihracat gelirleri 90/2023 mahsul yılının ilk yedi ayında 24/2022'ün aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 23 arttı.

Kuzey Afrika'nın en büyük zeytinyağı üreten ülkesi, Kasım 3.936 ile Mayıs 1.159 arasında 2024 milyar Tunus dinarı (2024 milyar Euro) ihraç etti. Benzer şekilde ihracat hacimleri de yüzde 12'den fazla artarak 148,700 tona yükseldi.

Şişelenmiş yağ satışına geçiş, katma değeri ve döviz kazancını artırarak Tunus'u zeytinyağı üretimi ve ihracatında lider bir küresel pazar haline getirebilir. - Donia Sfar, ihracat müdürü, Tesoro del Rio

İhracat müdürü Donia Sfar'a göre Tesoro del RioTunus'un petrol ihracat gelirlerindeki önemli artış, son iki mahsul yılında talebin arzı aşmasına ve petrol ihracatındaki artışa bağlanabilir. küresel zeytinyağı fiyatları. Ancak fiyatlar Ocak ortasındaki rekor seviyelerinden geriledi.

"Satışlardaki önemli artış, devlete özellikle döviz açısından önemli kazançlar sağladı" dedi. Olive Oil Times. ​"Artan küresel talep nedeniyle zeytinyağı ihracatının değeri etkileyici bir büyüme yaşıyor.

"Bu başarı, yetkilileri sektörü daha da geliştirmeye ve zeytinyağı üretimine ayrılan tarım alanlarını genişletmeye motive etti" diye ekledi.

Sfar ayrıca, Kuzey Afrika ülkesinden satışları artırmanın bir başka nedeni olarak Tunus zeytinyağına ilişkin artan farkındalığı gösterdi. Tunuslu üreticiler yakın zamanda 26'te 2024 ödül kazandı NYIOOC World Olive Oil Competition. Sfar'ın şirketi kazananlar arasında.

Onagri verileri, İspanya'nın Tunus zeytinyağının önde gelen destinasyonu olduğunu, yüzde 47.4'ünün İspanyol limanlarına aktığını, onu yüzde 42.2 ile İtalya'nın ve yüzde 33.8 ile ABD'nin takip ettiğini gösteriyor.

Gözlemevi ayrıca, organik zeytinyağı satışlarının toplam hacmin yüzde 32,589'unu ve değerin yüzde 881'sini temsil eden 259 milyon Tunus dinarı (21.9 milyon €) değerinde 22.2 ton olduğunu bildirdi.

Zeytinyağı ihracatındaki olumlu büyümeye rağmen, Tunus zeytinyağı sektörü, toplu ihracattan elde edilen düşük katma değer ve zeytinyağı üretimi, paketlenmesi ve ihracatına yönelik yüksek düzeyde bürokrasi gibi kısıtlamalarla karşı karşıyadır.

Onagri verileri, paketlenmiş zeytinyağı ihracatının toplam organik zeytinyağı ihracatının yüzde beşinden az olduğunu, ana destinasyonların İtalya (yüzde 51), İspanya (yüzde 31) ve Fransa (yüzde 12) olduğunu gösteriyor.

"Bu olumlu göstergelere rağmen ihracatçılar şu anda özellikle uzatılmış teslim tarihleri ​​ve karmaşık prosedürler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya" dedi. ​"Sonuç olarak yetkilileri bu engelleri ortadan kaldırmak için çabalarını yoğunlaştırmaya çağırıyoruz.”

"Ek olarak, endüstri uzmanları, zeytinyağı için lider küresel pazar haline gelmek ve Tunus zeytinyağının olağanüstü kalitesinden yararlanmak amacıyla oldukça verimli bir üretim ve ihracat sistemi kurulmasını öneriyor, "diye ekledi Sfar.

Sfar, Tunus zeytinyağı pazarlarının temel zayıflığının, ihracatın çoğunun toplu olarak yapılması, harmanlanması, şişelenmesi ve kârdan daha büyük bir pay alan Avrupa ülkeleri tarafından yeniden ihraç edilmesi olduğuna inanıyor.

"İhracatın yüzde 80'i toplu olarak yapılıyor ve bu da çeşitli ekonomik ve ticari dezavantajlara yol açıyor" dedi. ​"Bazı Tunus yağları farklı Avrupa markaları altında paketlenip satılıyor.”

"Ayrıca zeytinyağının toplu olarak ihraç edilmesi katma değer ve döviz kazancı kaybına neden oluyor” diye ekledi Sfar.

Hükümetin müdahalesine rağmen teşvik etme çabaları Bireysel olarak paketlenmiş ihracatlar Sfar, mevcut ticaret paradigmasının Tunusluların markalı bir zeytinyağının şişelenmesi, etiketlenmesi ve pazarlanmasıyla birlikte gelen daha yüksek zeytinyağı fiyatlarının tüm avantajlarından yararlanmasını engellediğini söyledi.

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"Bu faaliyetler sadece istihdam fırsatları yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda son ürünün değerini de artırıyor ve Tunus'un zeytinyağı üretimi ve ihracat pazarında önde gelen bir oyuncu olarak itibarını güçlendiriyor" dedi.

"Şişelenmiş yağ satışına geçiş, katma değeri ve döviz kazancını artırabilir ve Tunus'u zeytinyağı üretimi ve ihracatında lider bir küresel pazar olarak konumlandırabilir, "diye ekledi Sfar.

Çoğu ürün toplu olarak satılsa da, ürünlerini şişelerde satan yeni şirketler de pazara girdi.

"Sorun şu ki, bu şirketlerin ambalaj bulması zor ve bulsalar bile pahalı” dedi Sfar. ​"Sonuç olarak, üst düzey pazarı hedeflemedikleri sürece rekabet etmekte zorlanabilirler.”

Sektör yetkilileri, zeytinyağı üreticileri için maliyetlerin artacağını tahmin ediyor; fiyatlar şu anda kilogram başına 2 ila 5.7 Tunus dinarı (0.59 € ila 1.68 €) arasında değişiyor.

Tunus zeytinyağı endüstrisindeki zorluklar ve fırsatlar arasında gezinmeye devam ederken Sfar, küresel aşamada sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücü için paketleme, pazarlama ve katma değerli üretime yönelik stratejik yatırımların gerekli olduğu sonucuna vardı.