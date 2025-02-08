Bol Hasat, Piyasa Dalgalanması Ortasında Tunus Zeytinyağı İhracatını Artırdı

Hasat döneminde güçlü bir toparlanma yaşanırken, Tunuslu yetkililer ve zeytinyağı üreticileri, sektör büyüme sancıları yaşasa da iyimserliklerini sürdürüyor.

Tarım Bakanlığı, Tunus'un 340,000/2024 mahsul yılında 25 metrik ton üretim yapacağını tahmin ediyor; bu, -'den bu yana en yüksek verim olacak. rekor düzeyde 440,000 ton 2019/20 yılında üretildi.

Tunus Ulusal Zeytinyağı Ofisi (ONH), ihracatın 300,000 bin tona çıkmasını, bir önceki mahsul yılına kıyasla yüzde 50 artmasını ve 2019/20 sezonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasını bekliyor.

Tüm operatörlerin zararına olabilecek bir pazar kesintisinin önlenmesi için ihracat fiyatlarının Avrupa'daki fiyatlardan biraz daha düşük olması gerekecek. - Salem Fourati, Uluslararası Çalışmalar Derneği Başkan Yardımcısı

Ancak, düşüyor zeytinyağı fiyatları Bu ihracatın başlangıç ​​değerinin 5.16/1.56'te rekor seviye olan 2023 milyar dinara (24 milyar avro) ulaşmasının pek mümkün olmadığı anlamına geliyor.

ONH ayrıca, geçen mahsul yılında ihracatın 28,600 tonunun paketlenmiş zeytinyağı olduğunu ve bunun 9,900/2022'teki 23 tona göre önemli bir artış olduğunu vurguladı.

"Tunus merkezli Uluslararası Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Salem Fourati, Kapitalis'teki yazısında, "Ülkemiz zeytinyağını paketleme konusunda önemli çabalar sarf etti ve bu sayede paketlenmiş yağ ihracatının toplam ihracat içindeki payı yüzde 15'e çıktı" dedi.

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Tunus'un artan geleneksel ve organik zeytinyağından yararlanmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. tüketim eğilimleri.

Buna rağmen Fourati, 176,051/2022'te çoğunlukla dökme Tunus zeytinyağından 23 ton ithal eden Avrupa Birliği ile ayrı ayrı paketlenmiş Tunus zeytinyağının ihracatını teşvik etmek için resmi bir ortaklık kurulmasını savundu. sızma zeytinyağı.

Ancak Fourati, sektörün karşı karşıya olduğu bazı zorlukları da tespit etti. Menşei itibarıyla düşük sızma zeytinyağı fiyatları, Tunus'a Akdeniz'in kuzey kıyılarındaki emsallerine kıyasla uzun süredir rekabet avantajı sağlıyordu, ancak bu durum değişmeye başlıyor.

"Fourati, "Üretim fiyatlarımız bazı Avrupa ülkelerine göre düşük olsa da çiftçinin lehine yavaş ama emin adımlarla ilerleyecek, bu da zeytinliklerimizin gelişmesini teşvik edecektir" dedi.

""İhracat fiyatlarının, tüm operatörlere zarar verecek bir pazar bozulmasının önlenmesi için Avrupa'daki fiyatlardan biraz daha düşük olması gerekecek" diye ekledi.

Fourati, çiftçiler ve değirmenciler için yeterli seviyede istikrarlı fiyatlar sağlamak ve ihracatı rekabetçi tutmak için, fiyatlar düşük olduğunda üreticileri desteklemek ve fiyatların çok fazla yükselmesini önlemek amacıyla esnek bir piyasa istikrar yapısının savunuculuğunu yaptı.

"Fiyat kontrolü Tunus zeytinyağının geleceği için elzemdir" diye yazdı. İstikrar yapısı ​"“Piyasada alıcı bulamayan zeytinyağı için her kampanya için belirlenen referans fiyat üzerinden tahsilata müdahale edilmesi, bunun da depolama ve mümkünse iskonto yapılması şartıyla yapılması.”

Fourati, bu destek mekanizmasının ihracat için taban fiyat gerektireceğini de sözlerine ekledi. fazladan bakire, bakire ve şeffaflığı artırmak için lampante zeytinyağı ​"“Şüpheli işlemlerden kaçının.”

Hindistan Zeytinyağı Konseyi Genel Müdürü Hamed Dali, çiftçilerin adil bir fiyat almasını sağlamak için örgütün 80,000 bin ton zeytinyağı satın alıp depolayabileceğini söyledi.

İspanya ve Yunanistan'da menşe fiyatlarının düşmesiyle birlikte Dali, ONH'nin zaten zeytinyağını şu fiyattan satın aldığını sözlerine ekledi: ​""Adil piyasa fiyatları"nın yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatların artma olasılığının daha yüksek olduğu bir zamanda açıklanması bekleniyor.

Ancak Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği Başkanı Moez Ben Zaghdan, ülke genelinde üretim maliyetlerindeki farklılıklar nedeniyle bu çözümün kaba bir araç olabileceği uyarısında bulundu.

"Kapitalis'e konuşan bir gazeteci, "Her üretim bölgesinin kendine özgü yapısı ve zeytin ağacının farklı çeşitleri arasındaki üretim dağılımı nedeniyle şu anda Tunus'ta zeytinyağının fiyatını belirleyemiyoruz" dedi.

Piyasadaki zorluklara rağmen Ben Zaghdan, zeytin çiftçileri için durumun iyi göründüğünü belirterek, ülke genelindeki su kaynaklarını iyileştiren son yağışların 2025/26 mahsul yılı için olumlu bir işaret olduğunu söyledi.