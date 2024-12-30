Irak Zeytin Konseyi'ne Yeniden Katılma Planlarını Duyurdu

Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani, ülkesinin Uluslararası Zeytin Konseyi'ne (IOC) yeniden katılma niyetini açıkladı.

El Sudani, bu duyuruyu, BM Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıda yaptı. IOC Genel Müdürü Jaime Lillio, Irak hükümetinin hükümetlerarası örgüte yeniden katılım yönünde attığı adımları görüşmek üzere Madrid'de.

"IOC yetkilisi, "Irak, IOC'ye üye olmak istiyorsa, örgüte resmi bir başvuruda bulunması gerekecek" dedi. Olive Oil Times. ​"O noktadan itibaren Üyeler Konseyi'nin Irak'a tahsis edilecek kotayı kararlaştırması süreci başlayacak."

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Kota, Irak'ın IOC'ye mali katkısının büyüklüğünü ve oy haklarını belirler. Kota, ülkenin zeytin sektörü faaliyetine göre hesaplanır.

Başvuru yapıldıktan sonra Irak Parlamentosu'nun 2015'i onaylaması gerekiyor. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Uluslararası SözleşmesiEl Sudani, bu sürecin halihazırda devam ettiğini söyledi.

"IOC yetkilisi, "Bu adımlar tamamlandığında Irak resmen IOC üyesi olacak, hak ve yükümlülükleri olacak" dedi. ​"Irak vatandaşları, özellikle teknik işbirliği alanında IOC'nin faaliyetlerinden faydalanacaktır."

"Yetkili, "Ülkenin ayrıca, zeytinyağı ve sofralık zeytin için kalite standartlarının uygulanmasını sağlayarak tüketicileri koruyan IOC ticaret standardına saygı göstermesi ve bunu uygulaması gerekecektir" diye ekledi.

Irak, IOC'ye ilk olarak 2008 yılında katılmış ancak ekonomik ve idari sıkıntılar nedeniyle birkaç yıl sonra çekilmişti.

IOC, Irak'ın yeniden katılım kararının, ülkenin örgüte yeniden entegrasyonu ve zeytin sektörünü canlandırma yönünde kararlı bir adım olduğunu belirtti.

IOC verilerine göre Irak'ta zeytinyağı üretimi yok denecek kadar az olmasına rağmen, ülke yılda yaklaşık 10,000 bin ton sofralık zeytin üretiyor.

Zeytin sektörü son on yılda bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya kaldı; bunların arasında, sözde IŞİD'in 2014-2017 yılları arasında ülkeyi işgal etmesi sırasında ülkenin kuzeybatısındaki zeytin bahçelerinin zarar görmesi de yer alıyor.

"Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (Sipri) 2022 tarihli raporunda, "Meyve bahçeleri, zeytinlikler, buğday ve arpa ekinleri yok edildi" ifadeleri yer aldı. ​"Dünya Bankası ile Irak hükümetinin ortak değerlendirmesine göre, Ninova'da tarım sektöründe meydana gelen hasarın toplam maliyeti yaklaşık 1377 milyar dinar (95 milyon dolar) olarak tahmin ediliyor."

"Raporda, "Örneğin Başika'da IŞİD, içinde yüz binlerce zeytin ağacının bulunduğu, bazılarının yüzyıllardır var olduğu zeytinlikleri yok etti" ifadelerine yer verildi. ​"Kasabanın bir zamanlar gelişen, yağ ve sabuna dayalı zeytin ticareti bu nedenle ciddi şekilde zarar gördü.”

Iraklı zeytin çiftçileri, çatışmaların yanı sıra yüksek elektrik ve yakıt maliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

"Başika'daki bir zeytin çiftçisi Sipr'e, "Elektrik çok pahalı ve çiftçilere sübvansiyonlu elektrik veya yakıt gibi bir destek yok" dedi.

İthal sofralık zeytinin yoğun rekabeti, yerel üreticileri de olumsuz etkiliyor. Üreticiler, ürünlerini iç pazarda rekabetçi fiyatlarla satmakta zorluk çekiyor.

"Başika'daki bir diğer zeytin çiftçisi Ali Cercis, Kürt haber ajansı Rudaw'a yaptığı açıklamada, "İthal zeytinler pazarımızı büyük ölçüde etkiledi ve hükümet bizi hiç desteklemiyor" dedi.

Tüm zorluklara rağmen, birkaç yıldır sektörü canlandırma çabaları da var.

2022 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tanımlanmış zeytinler Kuzey ve kuzeybatı Irak'ın kuraklık sorunu yaşayan bölgeleri için stratejik bir ürün olarak.

Bu amaçla, BM Dünya Gıda Programı, Başika'da son teknoloji bir zeytinyağı fabrikasının açılmasına yardımcı olurken, BM Kalkınma Programı da ülkenin orta batısındaki Haditha'da zeytin ağaçları dikme çabalarını destekliyor.