Fas Zeytinyağı Sektörünün Karşılaştığı Zorluklar ve Fırsatlar

Zeytinyağı üretimi on yılı aşkın bir süre önce Fas'ta ekonomik kalkınma için stratejik bir sektör olarak tanımlandığından, yerel ve uluslararası yetkililer zeytin çiftçilerini daha karlı ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı hale getirmek için çalıştı.

Bu çabalar, zeytinyağı üretiminin 41,800/1990 ila 91/1994 hasat yıllarında yıllık ortalama 95 tondan son beş mahsul yılında yıllık ortalama 141,600 tona istikrarlı bir şekilde yükselmesine yardımcı olurken, iç pazar sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. önemli zorluklar.

Fas'ta zeytinyağının fiyatı, diğer büyük üretici ülkelerde olduğu gibi arttı. ​ ' İç pazarı izole edecek ve dış etkilere karşı daha az duyarlı hale getirecek kontrollü ihracat. - Lisa Paglietti, FAO ekonomisti

"Öngörülen iklim değişiklikleriyle ve bunların su mevcudiyeti üzerindeki etkisiyle etkili bir şekilde başa çıkmak için, Fas'taki sektör paydaşları ve karar vericiler, daha sıcak ve daha kurak bir gelecek için hem kısa hem de uzun vadeli uyum stratejilerini zamanında planlamalıdır" dedi ekonomist Lisa Paglietti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nde (FAO).

"Bu stratejiler, ülkenin zeytinyağı sektörü için zaman içinde kalıcı olabilecek yüksek düzeyde rekabet avantajını toplu olarak güçlendirmesine yardımcı olacaktır" diye ekledi.

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FAO yetkilileri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) muadilleri, yerel yetkililer ve paydaşlarla 16. toplantıya katıldıth Fas'ın Meknes'teki Uluslararası Tarım Fuarı'nın baskısında, sektörde nasıl reform yapılabileceği ve iklim direncinin nasıl oluşturulacağı tartışıldı.

Önemli çıkarımlardan biri, bölgede su yönetimini iyileştirmek için yeni teknolojilere ve tekniklere yatırım yapmanın önemiydi.

"EBRD'nin tarımsal işletme başkanı Iride Ceccacci etkinlikte yaptığı konuşmada, her damlanın önemli olduğu su yönetimini geliştirmek için yatırımlara öncelik vermek ve yenilikçi teknolojiler ve teknikler aracılığıyla paydaşları desteklemek kritik önem taşıyor” dedi.

"EBRD'nin Güney ve Doğu Akdeniz'de yatırım yaptığı ülkelerde zeytinyağının, karşılaştığı ciddi su kıtlığına rağmen gelişebilen bir sektör örneği olduğunu görüyoruz." diye ekledi ve Fas'ı örnek olarak gösterdi.

EBRD yetkililerine göre Fas, küresel zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde beşinden sorumlu. 2021 yılında sektör, tarımsal iş günlerinin yüzde 13'ünü ve ülkenin gıda ihtiyacının yüzde 19'unu oluşturuyordu.

Sergideki yetkililer ayrıca zeytinyağı endüstrisindeki pazar rekabetini ele almaya ve kalite standartlarını karşılamaya yönelik stratejileri de tartıştı. Yerel ve uluslararası pazarlar oluşturmak için gıda güvenliği ve çevre sertifikasyonu, etiketleme ve izlenebilirlik sistemlerini uygulamaya odaklandılar.

Etkinlik, FAO ve EBRD'nin zeytinyağını Fas'ta ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için stratejik bir sektör olarak tanımlamasının on ikinci yıldönümünde gerçekleşti.

Geçtiğimiz on yılda, iki uluslararası kuruluş, değirmen teknisyenlerini ve ziraat uzmanlarını eğitmek, zeytinyağı tadım eğitimi yürütmek ve uygulamak için Fas Tarım Bakanlığı ve Fas Mesleklerarası Zeytin Federasyonu ile birlikte çalıştı. sürdürülebilir politikalar.

FAO'ya göre, politikaların ve özel sektörün ortak eylemi, 40 ile 2009 yılları arasında Fas'ta zeytin ağaçları dikilen alanda yüzde 2020'lık bir artışa yol açtı.

FAO ve EBRD ayrıca bir uygulama başlattı. destek programı değer zinciri boyunca değer katmaya odaklanan dinamik ve açık bir pazar oluşturmak.

"FAO müdür yardımcısı Nuno Santos, bunu başarmak için, özellikle toplu satışlarda zeytinyağının daha iyi düzenlenmesi, şişelenmesi ve doğru etiketlenmesi gerektiğini söyledi. Olive Oil Times. ​"Ayrıca EBRD ortaklığında zeytinyağı fabrikası yönetimi ve budama konusundaki kapasite eksikliğinin giderilmesine yönelik eğitimler verildi.”

Program, çabalara odaklanarak aşağıdan yukarıya doğru değer yaratmaya çalıştı: sızma zeytinyağı üretim ve üreticileri toplu olarak Avrupalı ​​veya Kuzey Amerikalı şişeleyicilere satmak yerine ayrı ayrı paketlenmiş markaları satmaya teşvik etmek.

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"Santos, ihracatı teşvik ajansıyla işbirliği yaparak ithalat ve ihracat yönetimini geliştirmek için çaba sarf edildiğini söyledi. ​"Bu, kaliteyi ve izlenebilirliği artırmaya yönelik girişimleri, dökme zeytinyağından şişelenmiş zeytinyağına geçişi, gıda güvenliği önlemlerini uygulamaya koymayı ve gençliği meşgul etmek sektörde.”

Ancak yurt içi tüketimi teşvik etmeye yönelik paralel çabalar, yüksek küresel zeytinyağı fiyatları ve bunların etkilerini sınırlamak için uygulamaya konulan yerel politikalar.

"Etkinlik sırasında paydaşlarla fiyat artışları konusunu kısaca tartıştık" dedi Paglietti. ​"Fas iç pazarında zeytinyağı fiyatları çok yüksektir çünkü zeytin fiyatı, zeytinin kilogramı başına 4 ila 5 dirhemden (0.37 € ila 0.47 €) 12 ila 14 dirheme (1.12 € ila 1.31 €) çıkmıştır. kilogram."

"Üstelik önceki yıllara ait zeytinyağı stokları tükendi ve üst üste ikinci yılda da rekolte çok zayıftı” diye ekledi. ​"Zeytinin fiyatındaki bu artış, zeytinin kıtlığından kaynaklanıyor” dedi.

Uygulanmasına rağmen Ekim ayında ihracat kontrolleri Paglietti, yerli zeytinyağı fiyatlarını düşürmek için Kuzey Afrika'nın en büyük ikinci üretici ülkesinde fiyatların ortalamanın oldukça üzerinde kaldığını söyledi.

"Fas'ta zeytinyağının fiyatı, diğer büyük üretici ülkelerde olduğu gibi arttı; dökme yağ fiyatları bu yıl kilogram başına 7.50 € 8'e ulaştı. ​'Paglietti, bunun teorik olarak iç pazarı izole etmesi ve dış etkilere karşı daha az duyarlı hale getirmesi gereken 'kontrollü ihracat' olduğunu söyledi.

"AB'de fiyatlar arttı petrol üretiminin çöküşüözellikle İspanya'da. Ancak yerli üretim maliyetleri Fas'taki bu artışı haklı gösteremez" diye konuştu. ​"Sonuç olarak iç tüketim daha da ciddi bir şekilde düştü. Bu durum spekülasyonların söz konusu olabileceğini gösteriyor.”

Hükümet, yurt içi fiyatları korumak ve şişelenmiş ihracatı teşvik etmek için zeytinyağı tedarikçilerinin ihracat izni almasını zorunlu kıldı. Bu yıl yapılan tüm ihracat talepleri onaylandı ancak yerel aktörlere göre bu politikanın etkisi sınırlı kaldı.

"Sektörün iki yıldır ciddi bir kuraklık yaşaması nedeniyle çok az etki oluştu. Paglieti, Fas pazarına toplu satışların hakim olduğunu belirtti. ​"Yerel pazarda satılan zeytinyağının sadece yüzde 10'u ambalajlı. Bu çok çok az.”

"Dolayısıyla bir veya daha fazla alıcı zeytinyağı ithal etse bile dökme yağın belirlediği yerel piyasa fiyatını etkileyemeyecek” diye konuştu. ​"Bu çok karmaşık bir denklem ama Fas gerçeği.”

"Bu durum hükümet stratejilerini oldukça kırılgan hale getiriyor ve etkili bir şekilde uygulanmasını çok zorlaştırıyor” diye tamamladı Paglieti. ​"Durumu daha da karmaşık hale getiren, üretimin çok düşük olacağı bir sonraki kampanyaya ilişkin tahminlerin pek de cesaret verici olmaması. Dolayısıyla fiyatlar çok yüksek kalacak ve daha fazla tüketiciyi uzaklaştıracak.”