Tunus İhracat Grubu Tanıtım Harekatı Hazırlıyor

Tunus İhracat Tanıtım Merkezi (CEPEX), sızma zeytinyağının görünürlüğünü ve satışlarını artırmak amacıyla 20 küresel tanıtım etkinliğini kapsayan iddialı bir kampanya başlattı.

Yetkililer, etkinliklerin amacının Tunus zeytinyağını yeni pazarlara tanıtmak ve geleneksel pazarlardaki varlığını güçlendirmek olduğunu söyledi. İtalya, İspanya ve ABD. Tunuslu yetkililer özellikle Çin, Katar, Suudi Arabistan ve Nijerya gibi gelişmekte olan pazarları hedeflemeye istekli.

Tunus'un zeytinyağı kurtuluşu, 30 yılına kadar 2030 milyar avroya ulaşabilecek olan zeytinyağı tüketimindeki çok olumlu beklentilerde yatmaktadır. - Salem Fourati, Uluslararası Çalışmalar Derneği Başkan Yardımcısı

Ayrıca mevcut pazarlardaki ilişkileri güçlendirmeyi umuyorlar; bunlar arasında şunlar da var: Güney Kore ve Birleşik Krallık, indirimli tarifeler 2021'de Tunus'un zeytinyağı ithalatı hakkında.

CEPEX Genel Müdürü Murad Ben Hassin, Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, etkinlikler kapsamında tadım günleri ve mutfak gösterilerinin yapılacağını söyledi.

Merkez, 30 Ocak'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen bir etkinlikte rehberli tadım ve tanıtım filmi gösterimi düzenledithTunuslu ihracatçıları, Kenyalı ithalatçıları ve perakendecileri bir araya getiren bir organizasyon.

Şubat ayı başında Tunus'ta zeytinyağı üreticileri ve ihracatçılarının hazır bulunduğu Kongo heyetiyle bir iş toplantısı da düzenlendi.

CEPEX, Mart ayında Lizbon Gıda Fuarı için Portekiz'de olacak, ardından Mart ayında İtalya'nın Bologna kentinde Comsoprof olacak.

CEPEX ayrıca Mayıs ayında Tokyo'da işletmelere ve tüketicilere yönelik Olive Japan'a katılmak üzere bir heyet düzenleyecek.

Ertesi ay, merkez Nijerya'nın Lagos kentinde Food & Beverage West Africa'ya katılmak üzere bir heyet getirecek. Yıl boyunca başka etkinlikler de planlandı.

CEPEX'in tanıtım stratejisi Tunuslu ihracatçıların 2023/24 mahsul yılında mükemmel bir getiri elde etmesini sağladı.

Ulusal Tarım Gözlemevi'nden (Onagri) alınan veriler, ihracat geliri 2023/24 sezonunun son 1.5 ayında ise bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 1.44 artışla 62 milyar dolara (- milyar avro) yükseldi.

Onagri, artan geliri ihraç edilen hacimdeki hafif artışa ve ihracattaki önemli sıçramalara bağladı. zeytinyağı fiyatları kökeninde.

Fiyatlar yılın sonundan bu yana önemli ölçüde düşerken, 2023/24 kırpma yılı Eylül ayında ihracat hacimlerinin 2024/25'te tekrar artması muhtemel. Tunus Tarım Bakanlığı, mevcut kampanyada üretimin 340,000 metrik tona ulaşacağını tahmin ediyor.

"Tunus'un zeytinyağı kurtuluşu, bazı ihracat pazarı değerlendirmelerine göre 30 yılına kadar 2030 milyar avroya ulaşabilecek olan zeytinyağı tüketiminin çok olumlu beklentilerinde yatmaktadır" diye yazdı Tunus merkezli Uluslararası Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Salem Fourati, Kapitalis'te.

Aslen zeytinyağı zengini Sfax bölgesinden olan Fourati, Tunus zeytinyağının tanıtımına yönelik sürdürülen çabaların, 15/2022 mahsul yılında tek tek paketlenmiş zeytinyağının toplam ihracattaki payının yüzde 23'ten yüzde -'e çıkmasını sağladığını vurguladı.

Ben Hassin ise CEPEX kampanyasının Tunus ihracatına ivme kazandıracağı konusunda iyimser ve bunun zeytinyağı sektöründe daha fazla iş fırsatı yaratacağına inanıyor.

"Kapsamlı tanıtım programımızın Tunus zeytinyağının küresel sahnedeki görünürlüğünü önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz” dedi Ben Hassin. ​"Amacımız ihracatımızı artırmak ve ürünlerimizin zengin mirasını ve üstün kalitesini öne çıkarmaktır.”