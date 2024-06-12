Türkiye Yoğun Lobi Faaliyetlerinin Ardından İhracat Yasağını Hafifletti

Türkiye zeytinyağı sektöründeki yetkililer 2024/25 hasat yılında bir başka bereketli hasat beklerken, hükümete bu önlemleri kaldırması yönünde çağrıda bulunmaya devam ediyorlar. toplu ihracat yasağı.

Zeytinyağı sektörünün yoğun lobi faaliyetlerinden sonra hükümet yasağı kısmen kaldırarak üreticilerin 50,000 Kasım 1 tarihine kadar 2024 ton dökme zeytinyağı ihraç etmesine izin verdi.

Yeni mahsul beklentileri ve stoklar bize, iç pazarda ihtiyacımızın yaklaşık iki katı kadar zeytinyağımızın bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle toplu zeytinyağı ihracatının serbestleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. - Ali Kopuz, Başkan, İstanbul Ticaret Borsası

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'ne (EZZİB) göre Türkiye'de 200,000 bin ton zeytinyağı stoku bulunuyor. EZZİB Başkanı Mehmet Emre Uygun, üreticilere 300 milyon dolar (279 milyon euro) getiri sağlayacağını tahmin ettiği kararı memnuniyetle karşıladı.

Üreticiler, ihracatçılar ve onların savunucuları duyuruyu memnuniyetle karşılarken, bunun yeterince ileri gitmediğini söylediler.

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Uygun, toplu ihracat kısıtlamalarının olduğunu belirterek, ilk uygulanan Ağustos 2023'te yetkililerin hedefi olan fiyatları düşürerek tüketicilere fayda sağlamamıştı.

Bunun yerine Uygun, toplu ihracat yasağının açıklanmasından bu yana geçen on ay içinde enflasyonun zeytinyağı fiyatını neredeyse iki katına çıkardığını söyledi. Yasağın devam etmesinin çiftçilere, değirmencilere ve ihracatçılara zarar vereceği konusunda uyardı.

Mehmet Emre Uygun (Fotoğraf: EİB)

"İhracatımız 150,000/2022 mahsul yılında 23 bin ton iken, 70/2023 sezonunun yedi aylık dönemlerinde yüzde 24 civarında düşüş gösterdi” dedi. ​"Tedbir kararı nedeniyle mağdur olan yalnızca ihracatçılar olmadı. Üretici, ürünlerini ihracata satamadığı için gelir kaybı yaşadı.”

"Her şeyden önce Türkiye ve Türk zeytinyağı ihracatçısı ihracat pazarlarındaki itibarını kaybetti” diye ekledi.

Ağustos 2023 yasağı, uzun yıllardan beri toplu ihracata uygulanan üçüncü yasaktı; daha önceki yasaklar -'de de uygulanmıştı. Mart 2021 ve Nisan 2022. Ancak mevcut yasak daha önceki yasaklara göre daha uzun sürdü.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin iç piyasaya tedarik etmek için ihtiyaç duyduğu zeytinyağı miktarının iki katı miktarda bulunduğunu belirterek, hükümete yasağın kaldırılması çağrısında bulundu.

"Verim ve stok durumu dikkate alınarak toplu zeytinyağı ihracatı yasaklandı” dedi. ​"Bu sayede iç piyasa başarılı bir şekilde düzenlendi ve [tek tek paketlenmiş] zeytinyağı ihracatımız bir önceki sezona göre iki katına çıktı.”

"Ancak yeni mahsul beklentileri ve stoklar bize iç pazarda ihtiyacımızın yaklaşık iki katı kadar zeytinyağı bulunduğunu gösteriyor” diye konuştu. ​"Bu nedenle toplu zeytinyağı ihracatının serbestleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

EZZİB, üretimin 400,000/2024'te 25 tona ulaşacağını tahmin ediyor. rekor yüksek verim 2022/23 mahsul yılında kayıtlı ancak önemli ölçüde üzerinde önceki hasat.

Uygun, mevcut zeytinyağı stokları ve Suriye'nin kuzeyinde Türkiye tarafından işgal edilen bir bölge olan Afrin'deki üretimle birleştirildiğinde, ülkenin hasat sonuna kadar 650,000 ton zeytinyağına sahip olabileceğini tahmin ediyor.

"Kotaların olmadığı, ihracatçılarımızın dünya pazarlarına ücret karşılığında ihracat yapabildikleri bir sezon diliyoruz” dedi. ​"Yasakların geride bırakılması halinde, 1/932 mahsul yılında tarihimizde ilk kez 2024 milyar dolarlık (25 milyon Euro) ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz.”