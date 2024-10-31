Türkiye Toplu Zeytinyağı İhracatına Yönelik Yasağı Kaldırdı

Türkiye'deki zeytinyağı üreticileri, toplu zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının ardından ABD, Japonya ve Avustralya'ya ihracatı artırmaya hazırlanıyor.

Avrupa'daki üreticilerle kalite ve fiyat noktasında rekabet etmeyi hedeflerken, talebin arttığı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Japonya gibi diğer önemli pazarlarda da önemli kazanımlar elde etmeyi hedefliyorlar.

Türkiye, 2025 yılına kadar hedefli pazarlama ve ticaret ortaklıkları aracılığıyla bu bölgelerdeki varlığını artırmayı planlıyor.

Türkiye, ihracat kabiliyetlerini daha da artırmak için maliyet rekabet gücünden yararlanmaya devam edecek ve bu sayede Türk üreticilerinin fiyat hassasiyeti olan pazarlara başarılı bir şekilde girmelerine olanak tanıyacaktır. - Sean Zacot, CEO, Boss Global Strategy

Yasak, Türk hükümetinin 13 ay sonra kaldırmasıyla sona erdi askıda dökme zeytinyağı Yurt içi fiyatları istikrara kavuşturmak ve dökme zeytinyağına göre daha yüksek fiyat talep eden tek tek paketlenmiş zeytinyağının ihracatını teşvik etmek için ihracat yapılıyor.

"Türkiye'de zeytinyağı ihracatının kısıtlanmasının iç pazarda fiyat artışı yaşanmasını önlemek amacıyla yapıldığını belirten Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, "Türkiye'de zeytinyağı ihracatının kısıtlanması iç pazarda fiyat artışı yaşanmasını önlemek amacıyla yapıldı" dedi. ​"Ancak iç piyasadaki fiyatların dünya fiyatlarıyla ilişkili olması nedeniyle bu etki çok fazla görülmedi.”

Haziranda, Üreticiler ve ihracatçıların yoğun lobi faaliyetlerinden sonra hükümet yasağı hafiflettiKasım ayına kadar 50,000 ton ihracat yapılmasına olanak sağlıyor.

"Sektör sürekli olarak ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını istiyordu” dedi. ​"Bu nedenle sektörümüz alınan karardan memnun. Zeytinyağındaki ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla sektör temsilcileri önlerini görmeye başladı. Zeytinyağındaki ihracat kısıtlamalarının kaldırılması sektörü daha da yukarı taşıyacak.”

Türk zeytinyağı üreticileri ise, birkaç yıldır süren yoğun hasat döneminin ardından aşırı stok seviyeleri ve ayrı ayrı paketlenmiş zeytinyağı ihracatında yaşanan zorluklar gibi tam tersi bir zorlukla karşı karşıya.

"Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı ağırlıklı olarak toptan satışlarla sınırlı kalıyor" dedi İhracat Uzmanı Serkan Yasser. ​"Yasak öncesinde, iç pazar için potansiyel bir arz sıkıntısı endişesi vardı. Ancak, şu anki zorluğumuz aşırı zeytinyağı stoklarının birikmesi.”

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Mehmet Emre Uygun, Türkiye'nin hasat dönemine girerken yaklaşık 150,000 bin ton zeytinyağı stokunun bulunduğunu söyledi.

Gözlemciler Türkiye'nin 350,000/2024 mahsul yılında yaklaşık 25 ton zeytinyağı üretmesini bekliyor. Yıllık yaklaşık 120,000 tonluk iç tüketimle, Emre Uygun ve diğer Türk üreticiler ve yetkililer, kalitesini kaybetmeden önce ihraç edilmeyecek çok fazla zeytinyağına sahip olacaklarından endişe ediyorlar.

Bazı tedarik zinciri uzmanları Türk üreticilerin... boşluğu hemen doldur Akdeniz'in büyük bölümünde iki yıllık ortalamanın altında hasat geride kaldı. İspanya ve İtalya'nın, Kasım ve Aralık aylarında hasat zirveye ulaşana kadar neredeyse hiç zeytinyağı stoğu olmayacak.

"Tedarik zinciri danışmanlık şirketi Boss Global Strategy'nin Başkanı ve CEO'su Sean Zacot, "Avrupa üretim zorluklarıyla boğuşurken Türkiye zorlu bir rakip olarak ortaya çıktı" dedi.

Ülkenin elverişli iklimi, rekabetçi fiyatlandırması ve stratejik girişimleri pazar payı kazanmasına yardımcı oldu.

"Zacot, "İspanya şu anda kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı üretim zorluklarıyla karşı karşıya ve bu durum küresel zeytinyağı pazarında önemli arz açıklarına yol açıyor" dedi.

"Türkiye de buna karşılık üretim kapasitesini başarıyla artırmış ve zeytinyağını rekabetçi fiyatlarla sunmaya başlamıştır” diye konuştu. ​"Bu gelişme, özellikle İspanya'nın tarihsel olarak baskın bir konuma sahip olduğu Avrupa Birliği içindeki kilit pazarlarda Türk zeytinyağına olan talebin artmasına yol açtı.”

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Zacot, Türk lirasının son dönemdeki değer kaybının ihracatı, Avrupalı ​​rakiplerine kıyasla çok daha rekabetçi hale getirdiğini belirtiyor.

"Bu fiyatlandırma avantajı, Yüksek kaliteli Türk zeytinyağıTürkiye'nin yeni alıcılar çekmesine ve pazar payının artmasına olanak sağladı" dedi. ​"Projeksiyonlar, Türkiye'nin 2025 yılına kadar ihracat kabiliyetlerini daha da artırmak için maliyet rekabet gücünü daha da artırmaya devam edeceğini gösteriyor."

"Bu durum, Türk üreticilerinin Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki fiyat hassasiyeti yüksek pazarlara başarılı bir şekilde girebilmesine olanak sağladı" diye konuştu.

Devletin önemli yatırımları, yeni tarımsal uygulamaların hayata geçirilmesi ve modern fabrikaların inşa edilmesi, Türk zeytinyağının kalitesini artırmış ve üreticilerin dökme zeytinyağına odaklanmaktan, tek tek paketlenmiş ihracata yönelmesine olanak sağlamıştır.

"Organik ve sürdürülebilir şekilde üretilen zeytinyağına özel bir vurgu yapılmaktadır. küresel tüketici eğilimleri" dedi Zacot. ​"Geleneksel olarak Türkiye, toplu zeytinyağı ihracatçısı olarak kabul ediliyor; ancak, sağlam yerel markalar oluşturmaya doğru belirgin bir kayma var. Şirketler, Türk zeytinyağını birinci sınıf bir ürün olarak konumlandırmak için giderek daha fazla markalaşma, paketleme ve pazarlama stratejilerine yatırım yapıyor.”

Ancak ülkedeki birçok üretici, dünyanın en büyük şişeleyicilerine toplu olarak ihracat yapmaya bağımlı kalmaya devam ediyor. Gerçekten de bazıları, ihracat yasağının kaldırılması çağrılarını, tek tek şişelenmiş ihracatların hükümetin umduğu kadar iyi sonuç vermediğinin örtük bir kabulü olarak gördü.

Ancak zeytinyağı üretim miktarı ve kalitesi artmaya devam ettikçe, Türk yetkililer ve üreticiler ülkenin küresel zeytinyağı pazarındaki rolünün artacağını öngörüyor.

"Zacot, "Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı, 80/2022 mahsul yılında yüzde 23'in üzerinde kayda değer bir artış yaşadı ve bu, Avrupa üretimindeki yetersizliklerden kaynaklanan arz eksikliklerini etkili bir şekilde giderdi" dedi.

"Yeni zeytinliklerin kurulması ve ileri işleme tesislerine yapılan yatırımlar, Türkiye'nin üretim kapasitesini daha da artırmasına olanak sağlıyor" dedi. ​"Türkiye, 2025 yılına kadar yıllık 130,000 bin tonu aşan zeytinyağı ihracatına ulaşmayı hedefliyor.”

Üreticilerin çoğunun aklında ABD ve Kanada'ya ihracat yapmak olduğunu, bu ülkelerde ödeme istekliliğinin dünyanın diğer bölgelerine göre daha yüksek olduğunu ve talebin giderek arttığını belirtti.

"Türk üreticiler, e-ticaret platformlarını ve doğrudan tüketiciye satış kanallarını kullanarak çabalarını giderek Kuzey Amerika pazarına yönlendiriyor” dedi. ​"Türkiye'nin 2025 yılına kadar Kuzey Amerika'ya ihracatını, premium ürünlere ve organik zeytinyağına ağırlık vererek artıracağı öngörülüyor."

Ancak AB, Türk zeytinyağı için önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve ihracatının önemli bir kısmını oluşturuyor.

"İspanya'nın karşı karşıya kaldığı üretim zorlukları göz önüne alındığında, Türk zeytinyağı Avrupa'da, özellikle İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde daha belirgin bir varlık kazandı" dedi Zacot. ​"Türkiye, 2025 yılına kadar zeytinyağını kaliteli ve uygun maliyetli bir alternatif olarak konumlandırarak AB'deki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.”

"Geleneksel pazarlardaki arz eksikliklerini değerlendirerek, rekabetçi fiyatlandırma stratejileri kullanarak ve zeytinyağını birinci sınıf bir ürün olarak pazarlayarak Türkiye, küresel zeytinyağı sektöründe önemli bir katılımcı olarak konumunu güçlendirmeye hazırdır” dedi.