Türkiye Zeytin Sektörü İhracatta Rekor 1 Milyar Dolar Hedefliyor

Türkiye'nin zeytin sektörünün 2020'de 1,7 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. yeni üretim rekoru Yetkililer bu yıl ülkenin zeytinyağı ve sofralık zeytin ihracatında çıtayı yükselterek, 1/950 mahsul yılında rekor seviye olan 2024 milyar dolara (25 milyon avro) ulaşmayı hedefliyor.

"Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Emre Uygun, "2024/25 sezonunda zeytin ve zeytinyağı üretiminde tarihi bir seviyeye ulaşmayı, 475,000 bin ton zeytinyağı ve 750,000 bin ton sofralık zeytin verimini hedefliyoruz" dedi. Olive Oil Times.

Önümüzdeki 1.5 yıl içerisinde ihracatımızı - milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. - Emre Uygun, EZZİB Başkanı

"Bu üretim seviyelerinin Türk zeytin sektörü için iddialı ihracat hedefleri ortaya koyduğuna inanıyorum” diye konuştu. ​"200,000 bin ton zeytinyağı ve 100,000 bin ton sofralık zeytin ihracatı hedefimiz ile toplamda 1 milyar dolar dış ticaret geliri elde etmeyi hedefliyoruz.”

Türkiye'den zeytinyağının en çok ihraç edildiği ülkeler İspanya, İtalya ve ABD olurken, sofralık zeytin ise ağırlıklı olarak Almanya, ABD, Romanya ve Irak'a ihraç ediliyor.

Ayrıca bakınız: Zeytinyağı Ticaret Haberleri

Uygun, EZZİB'in ayrıca Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık gibi önemli ticaret ortaklarına Türk zeytinyağı ve sofralık zeytininin gümrüksüz erişimi olasılığını araştırdığını söyledi.

"Ayrıca ihracatımızın büyümesini desteklemek amacıyla ABD ve diğer ülkelere sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi, uluslararası fuarlarda tanıtım faaliyetlerinde bulunmayı planlıyoruz” dedi. ​"Önümüzdeki 1.5 yıl içerisinde ihracatımızı 1.43 milyar dolara (- milyar avro) çıkarmayı hedefliyoruz.”

Zeytinyağı ihracatında ise son iki yıldır hem miktar hem de gelir açısından iniş çıkışlar yaşandı.

Ülke, 2022/23'te yaklaşık 146,000 dolar (709,000 avro) değerinde 673,000 ton zeytinyağı ihraç etti.

Ancak 2023/24'te Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı miktar olarak yüzde 52 azalarak 71,000 bin tona, değer olarak ise yüzde 29 azalarak 506,000 bin dolara (481,000 bin avro) geriledi. düşüş nedeniyle o yıl ülkenin zeytinyağı üretimindeki yasak konuldu Türk dökme zeytinyağı ihracatı hakkında.

EZZİB'e göre, 202.5 Ağustos 192.7'te yürürlüğe giren ve 1'den bu yana devam eden ihracat yasağı nedeniyle Türk zeytinyağı üreticileri ve ihracatçıları 2023 ​​milyon dolar (- milyon avro) zarara uğradı. 13 ay üst üste.

Ancak bu hasat yılında ülke üreticileri uluslararası pazarlara ihracatlarını artırma konusunda iyimser.

"Satış Operasyonları Direktörü Nilüfer Koray, "Rekor üretim seviyeleri ve ihracat yasağının son zamanlarda kaldırılması, Türk zeytinyağının küresel pazarda olumlu koşullar yaratmasına hazır" dedi. Gaia Oliva Türkiye'nin Kuzey Ege bölgesinden.

"Bu yıl Gaia Oliva ve Türkiye genelinde ihracatta artış öngörüyoruz” diye ekledi. ​"Mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirirken yeni pazarlara açılmaya odaklanıyoruz.”

"Koray, "Bu, Türkiye'nin küresel zeytinyağı devi olarak itibarını artırması için kritik bir an" dedi.

Ancak ülkenin zeytinyağı sektörü, Türk zeytinyağına yönelik ihracat kısıtlamalarının sonuçlarıyla karşı karşıya: Hükümet, iç pazarı istikrara kavuşturmak amacıyla son dört yılda toplu zeytinyağı ihracatına üç kez yasak getirdi.

Bu ihracat yasakları kaçınılmaz olarak Türk üretici ve ihracatçıları için uluslararası pazarların daralmasına yol açtı.

"Tarım haberleri sitesi Tarim Gündem, "İhracatçılar, geçmişte uygulanan ihracat yasaklarının yol açtığı zararları onarmaya ve ihracatı yeniden artırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Geri dönüşle birlikte normal üretim İspanya'da ise fiyatlardaki düşüş ve en önemlisi döviz kurunun baskılanması nedeniyle rekabet edememe endişesi var" ifadelerine yer verildi.

"Öte yandan, endişe de var ​''Bu kadar petrolü kime satacağız?'" diye konuştu Tarım Gündem. ​"Yasak kaldırıldı ama çok geçti.”