Türk Zeytin Çiftçileri Beklenen Rekor Hasada Rağmen Mücadele Ediyor

Rekor hasat beklentilerine rağmen Türkiye'deki bazı çiftçiler, düşük zeytin fiyatları, yüksek üretim maliyetleri ve belirsiz hükümet politikalarının baskısı altında zorlanıyor.

Uluslararası Zeytin Konseyi, Ocak ayında yayımladığı 2024/25 mahsul yılı tahminlerinde Türkiye'nin 450,000 metrik ton üretim yapacağını ve bunun da -/- yılı için öngörülen en yüksek rakamı aşacağını öngörmüştü. önceki kayıt 421,000/2022'te 23 ton ancak Türkiye Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) altında ön tahmin 475,000 ton.

İşçi ücretlerindeki aşırı artışlar hasat maliyetlerini önemli ölçüde artırdı... Zeytinyağı fiyatları 180 lirayı geçmezse üreticiler temel giderlerini karşılayamıyor. - Saim Demirbaş, Foça Ziraat Odası Başkanı

Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, yerel basına yaptığı açıklamada, zeytin hasadının neredeyse bitmek üzere olduğunu ancak zeytin fiyatlarının maliyetlere kıyasla henüz artmadığını söyledi.

"Yağ fabrikaları zeytinleri kilogram başına 130 ila 150 lira (3.40 ila 3.95 avro) fiyat aralığında satın alıyor" dedi. Bu rakam, bir önceki hasat yılında 295 lira (9 avro) idi.

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Çevrimiçi zeytinyağı ticaret pazarı Oleista'dan alınan veriler, lampante, sızma ve zeytinyağı için menşei fiyatlarını göstermektedir. sızma zeytinyağı Şubat ayının ikinci haftasında kilogram başına 4.53 avro, 5.15 avro ve 6.20 avroya çıktı.

Ancak çiftçiler, bunun artan enerji, gübre ve pestisit fiyatları ile yükselen işçilik maliyetlerini telafi etmediğini söyledi.

"Bu yıl zeytin üreticileri ciddi sıkıntı yaşıyor” dedi. ​"“Geçen yılla bu yıl arasında maliyetler yüzde 50 arttı.”

"Ekonomik koşullar nedeniyle tarım işçiliği giderek daha az cazip bir meslek haline geliyor” dedi. ​"“İşçi ücretlerindeki aşırı artışlar hasat maliyetlerini önemli ölçüde yükseltti.”

Demirbaş, bir litre zeytinyağı elde etmek için ortalama 180 kilogram zeytin hasat etmenin zeytin üreticilerine yaklaşık 4.75 liraya (- avro) mal olduğunu hesapladı.

"Zeytinyağı fiyatları 180 lirayı geçmezse üretici temel giderlerini karşılayamıyor” dedi.

Üreticiler, şişeleyiciler ve ihracatçılar ayrıca hükümet politikalarının değişmesinin ürünlerini yurtdışına gönderme kabiliyetlerini nasıl etkileyebileceği konusunda da tedirginler.

An ihracat yasağı getirildi Hükümetin 2023 yılı temmuz ayında iç piyasada fiyat istikrarını sağlamayı ve ambalajlı zeytinyağı ihracatını teşvik etmeyi amaçlayan yeni düzenlemesi önemli miktarda zeytinyağı stokunun oluşmasını sağlamıştır.

Yasak olmasına rağmen Ekim ayında kaldırıldı Üreticiler, 2024 yılında bazı sızma zeytinyağlarının kalitesinin düşebileceğinden ve bu nedenle ihracat pazarında daha az değerli olacağından endişe ediyor.

Diğerleri ise hükümet politikasının hızla değişeceğinden ve uzun vadeli planlamayı daha zor hale getireceğinden endişe ediyor. Hükümet, 2021'den bu yana üç kez toplu zeytinyağı ihracatını yasakladı ve yasaklar altı ila 14 ay arasında sürdü.

30 yıldır zeytincilikle uğraşan Halit Uşak, yerel basına yaptığı açıklamada, zeytin fiyatlarının düşmesiyle birlikte işçilik ve üretim girdi maliyetlerinin artmasının, işi sürdürülemez hale getirdiğini söyledi.

"Toplanan zeytinler işçinin masrafını bile karşılamıyor” dedi. ​"Devletin bir an önce bu duruma müdahale etmesi ve üreticiye destek vermesi gerekiyor.”

İzmir Türk Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ömer Ulaş Kırım, hükümetten zeytinyağı üretimi ve ihracatını ülke için stratejik sektör olarak görmelerini ve başarıya ulaşmaları için gerekli desteği sağlamalarını istedi.

"Bu süreçte üreticilerin desteklenmesi ve markalaşma çalışmalarına ağırlık verilmesi sektörün geleceği açısından kritik önem taşıyor” dedi. ​"Bu kriz zeytinyağı sektörünü güçlendirmek için bir fırsata dönüşebilir. Ancak bunun için üreticilerin seslerinin daha güçlü duyulması ve uzun vadede sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesi gerekiyor.”