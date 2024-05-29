Azerbaycan 21. Zeytin Konseyi Üyesi Oldu

Uluslararası pazarlara erişimin arttırılması, standart prosedürlerin kolaylaştırılmış bir şekilde benimsenmesi ve en iyi tarım uygulamalarının uygulanması, Azerbaycan zeytinyağı sektörünün ülkenin AB'ye katılımını kutlamasının birkaç nedenidir. Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) 21. sıradast üye.

Ülkenin en büyük tarımsal holdinglerinden biri olan Agro Food Investments'ın genel müdürü Vahid Novruzov'a göre, zeytin yetiştirme alanının önümüzdeki birkaç yıl içinde ikiye katlanarak 15,000 hektara çıkabileceği beklentisiyle Azerbaycan'da zeytin çiftçiliğine ilgi artıyor. .

"Novruzov, "IOC'ye üye olmak bizim için önemli bir kilometre taşı" dedi. Olive Oil Times. ​"Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle mümkün olan bu hedefe ulaşmak iki yıldan fazla sürdü. Bu üyelik, zeytinyağı endüstrisinin hedefleri ve istekleriyle uyumlu olduğu için önemlidir."

Rusya ile İran arasında yer alan ve komşu Gürcistan ile yakın bağlarını sürdüren Azerbaycan hükümeti ve girişimciler, önemli ölçüde yatırım yapıldı Son yıllarda modern bir zeytinyağı endüstrisinin kurulmasında.

"Uluslararası Zeytin Konseyi adına, Azerbaycan'ı en yeni üyemiz olarak ağırlamaktan büyük heyecan duyuyorum" dedi Jaime Lillo, IOC'nin icra direktörü.

"IOC'ye 2021'den bu yana gözlemci ülke olarak katılan Azerbaycan, IOC'nin zeytin yetiştiriciliği ve ticaretinin büyümesini ve sürdürülebilirliğini teşvik etme, tüketicileri koruma ve zeytinyağı hakkındaki bilgilerini artırma misyonuna kesinlikle katkıda bulunacak zengin bir tarih ve geleneklere sahiptir. çeşitli sağlık yararları, "Diye ekledi.

Gürcü girişimci ve eski IOC başkanı George Svanidze, duyurunun Azerbaycan zeytinyağı sektörü için büyük bir haber olduğunu doğruladı.

"Azerbaycan hükümetiyle birkaç yıldır görüşmelerde bulunuyoruz, İspanya ve Gürcistan'da zeytin üretiminin mükemmel sonuçlar vermesi nedeniyle karşılıklı ziyaretlerde bulunuyoruz" dedi.

Şirketleri ve ilgili çiftçileri de yeni tesisler kurmak için yoğun yatırım yapan Svanidze Gürcistan'daki zeytinlikler, Azerbaycan'ın IOC'ye katılımının zeytinyağı üretimi için yabancı uzman desteğini ve kalite sertifikasyonlarını kolaylaştıracağını kaydetti.

"Azerbaycanlı dostlarımız, Gürcistan'daki zeytin genişletme projelerimizde IOC'nin ve uzmanlarının ne kadar önemli olduğunu gördüler" dedi. ​"Onun sayesinde buraya 1.2 milyon zeytin ağacı diktik.”

"IOC desteği sayesinde yeni teknolojilere ve makinelere de yatırım yapıyoruz ve son teknolojiye sahip yeni zeytinyağı fabrikaları üzerinde çalışmaya başlıyoruz" diye ekledi Svanidze.

Azerbaycan'da, özellikle uygun iklim koşullarının hükümeti daha fazla gelişmeyi desteklemeye sevk ettiği Abşeron Yarımadası'nda yüzyıllardır zeytin ağaçları yetişiyor.

Azerbaycan 1,000/2023 mahsul yılında yaklaşık 24 ton zeytinyağı üretti. (Fotoğraf: Grand Agro)

Son çabaların amacı, ihmal edilmiş arazileri geri kazanırken aynı zamanda yerel çiftçilere fırsatlar sunmaktır.

"2018 yılında şirketimiz Grand Agro, Bakü yakınlarında yaklaşık 200 hektarlık eski zeytinlik satın aldı." dedi Novruzov. ​"Harap olmuşlardı, çok kötü durumdaydılar ve ölüme terk edilmişlerdi. Bu, bir zamanlar büyük bir kolektif çiftliğin kalıntısıydı.”

Şirket, eski meyve bahçelerinin eski haline getirilmesi ve birçok yeni ağacın dikilmesi için çalıştı.

"İlk yıllarda meyve bahçesi yönetimi hakkında çok şey öğrendik, bunun sonucunda meyve bahçelerimizin yaklaşık yüzde 30'u geleneksel hale geldi ve ağaçlar birbirinden beş metreye kadar aralıklarla yerleştirildi." dedi Novruzov. ​"Gerisi yoğun ve süper yoğun.”

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"Modern sulama ve gübrelemeyle artık hektar başına 7-8 tona kadar zeytin hasadı yapmayı hedefleyebiliyoruz” diye konuştu.

Ülkenin en büyük zeytinyağı üreticisi olan şirket, 600 yılında 2023 ton zeytinyağı üreterek Azerbaycan'ın toplam üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu.

"Yakın gelecekte 1,000 ton üretim yapmayı hedefliyoruz” dedi Novruzov. ​"İspanya, İsrail, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye ihracat yaptığımız için talep var” dedi.

Zeytin mahsulündeki bu genişleme Azerbaycan ve Gürcistan ile sınırlı değil. ​"Svanidze, "Bölgenin tamamında devam eden bir süreç var" dedi. ​"Çeşitli ülkelerdeki yetkililerle görüşmelerde bulunduk ve zeytinyağına daha fazla yatırım yapılmasına büyük ilgi var."

"Gürcistan ve Özbekistan zaten IOC üyesiyiz. Azerbaycan'ın ardından Kazak hükümetinin ilgisinin Uluslararası Zeytin Konseyi ile daha yakın ilişkiler geliştirilmesine yol açabileceğini öngörüyoruz" diye konuştu. ​"İleriye baktığımızda Türkmenistan yetkilileri ve çiftçileri de ilgi gösteriyor.”

Azerbaycan, iklim değişikliğinin zeytin yetiştirme olanaklarını genişlettiği bir grup ülke arasında yer alıyor. (Fotoğraf: Grand Agro)

Svanidze'ye göre, bu ülkelerin zeytin endüstrilerini geliştirmeye olan ilgisi, küresel zeytin endüstrisinin değişen iklime uyum sağlamasına yönelik acil ihtiyaçla örtüşüyor.

İçinde Ocak röportajı ile Olive Oil TimesLillo, IOC'nin görevlerinden birinin, Akdeniz'deki aşırı sıcaklık ve kuraklığın küresel zeytinyağı tedariki üzerindeki etkilerini azaltmak için küresel olarak zeytin yetiştiriciliğini genişletmek olduğunu söyledi.

"Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkeler Akdeniz ülkelerine göre daha serin iklime sahip olsalar da burada pek çok zeytin çeşidi çok iyi yetişiyor” dedi.

"Yeni üretici ülkelere sahip olmak, neredeyse her yerde zeytinyağı fiyatlarının hızla yükselmesine neden olan bu senaryoda (yüksek sıcaklıklar ve kuraklıktan kaynaklanan art arda kötü hasatlar) stratejik bir misyondur" diye ekledi.

Novruzov, Azerbaycan'da durumun hızla değiştiğini söyledi. ​"Başladığımızda Azerbaycan'da yaklaşık 3,800 bin - hektar zeytinlik vardı ve bunların çoğu kötü durumdaydı" dedi. ​"Artık 7,000 hektardan fazla verimli zeytin bahçemiz var.”

Svanidze'ye göre, güçlü bir zeytin endüstrisi geliştirmek, çatışmaların ve gerginliklerin yerel çabaları sıklıkla engellediği bir bölgedeki ilgili ülkeler arasında daha iyi bir anlayışa da katkıda bulunabilir.

"Kuşlar dünyanın dört bir yanına zeytin ağacı dalları getiriyor” diyen Svanidze, İncil'de geçen güvercini ve onun Nuh'a barış adağı olarak getirdiği zeytin dalını ima etti.

"İnsanlar diktikleri zeytin ağaçlarını görüp ne kadar yaşayabileceklerini anladıklarında zihniyetleri değişiyor” diye konuştu. ​"Bu, dünya çapında barış ve istikrar için önemli bir motivasyondur.”