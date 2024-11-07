Çin Zeytin Konseyi Üyesi Olmak İçin Görüşmelere Başladı

The Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) ile Çin, ülkenin hükümetlerarası örgüte katılımını görüşüyor.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinden ve en büyük ikinci ekonomiye sahip ülkeden gelen bir heyet, Eylül ayında Madrid'deki IOC merkezini ziyaret etti.

Longnan Zeytinyağı Araştırma Merkezi Müdürü Deng Yu ve Zeytinyağı Yaşam Derneği Başkanı Robert Woo, IOC ile bir araya geldi yönetici müdür Jaime Lillo katılım konusunu ve daha fazla Çin laboratuvarı ve tadım panelinin tanınmasını inceleyecek.

Kişi başına düşen yıllık tüketim miktarı sadece 0.04 kilogram olan Çin'in, büyüyen bir tüketici pazarı olarak önemli bir potansiyele sahip olduğu görülüyor. - Abderraouf Laajimi, IOC Başkan Yardımcısı

IOC Başkan Yardımcısı Abderraouf Laajimi'ye göre Çin'de kalıntı ve kirletici madde testleri için halihazırda bir fiziko-kimyasal laboratuvar ve IOC tarafından tanınan bir tadım paneli bulunuyor.

"Çin'de zeytinyağı tüketimine, ithalatına ve yerel üretime olan ilginin artmasıyla birlikte, ithal ve yerel olarak üretilen sızma zeytinyağları için kalite kontrolünün güçlendirilmesi hayati önem taşıyor" dedi. Olive Oil Times.

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre Çin, 8,000/2023 mahsul yılında 24 metrik ton zeytinyağı üretti. USDA, yaklaşan 2024/25 mahsul yılında üretimin yaklaşık olarak aynı olacağını öngörüyor.

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IOC verileri, Çin zeytinyağı tüketiminin son 15 yılda önemli ölçüde arttığını, 12,000/2008'da 09 tondan 57,500/2021'de rekor seviye olan 22 tona çıktığını gösteriyor. Eylül ayında sona eren 2023/24 mahsul yılı için yapılan ön tahminde, IOC tüketimin 46,000 tona ulaşacağını öngörmüştü.

"Laajimi, "Çin'de IOC tarafından tanınan laboratuvar ve tadım panellerinin sayısının artırılması, dolandırıcılığın, aldatıcı uygulamaların ve sahteciliğin önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır" dedi. ​"Bu, tüketici haklarını koruyacak ve zeytinyağlarının saflık ve kalite açısından uluslararası standartlara uymasını sağlayacaktır.”

IOC, Çin'in küresel zeytinyağı ithalatının yaklaşık yüzde dördünü temsil ettiğini tahmin ediyor. Yu, toplantıda Lillo'ya, Çinli tüketicilerin zeytinyağına karşı iştahı geliştikçe ve ürün pazarlama girişimleri aracılığıyla yeni kitlelere ulaştıkça zeytinyağı tüketiminin yıllık yaklaşık yüzde yedi artmasını beklediğini söyledi.

Yu'ya göre, Çin'e ticari zeytin yetiştiriciliğinin getirilmesinden bu yana geçen 60 yılda, çiftçiler merkezi Gansu ve Sichuan eyaletlerinde 120,000 hektar zeytin ağacı dikti. Ülke, yılda 50 ton zeytinyağı üretebilen yaklaşık 11,000 değirmene sahiptir.

Yerel üretimin artması beklenirken, Laajimi, Çin pazarının zeytinyağı üreticileri ve ihracatçıları için orta ve uzun vadede büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

"Çin'in kişi başına düşen yıllık tüketimi sadece 0.04 kilogram olup, bu da ülkenin büyüyen bir tüketici pazarı olarak önemli potansiyelini ortaya koymaktadır" dedi. ​"IOC ile yakın bir ilişki, hedefli tanıtım kampanyaları aracılığıyla iç talebi daha da canlandırabilir.”

"Laajimi, "Çin, zeytinyağının başlıca ithalatçılarından biri, İspanya ise başlıca tedarikçi" diye ekledi. ​"İspanya'nın AB'nin bir parçası ve IOC üyesi bir ülke olması nedeniyle, IOC ile daha yakın bir ilişki kurulması, Çin'in kendi iç zeytinyağı pazarındaki zorlukları daha iyi anlamasına ve ele almasına yardımcı olabilir."

Gerçekten de İspanyol üreticiler ve politikacılar son yıllarda çok çalışıyorlar. ihracatı geliştirmek Çin'e. İspanya Ekonomi, Ticaret ve İş Bakanlığı'nın analiz ettiği verilere göre Olive Oil Timesİspanya, 64/2022'te Çin'in zeytinyağı ihtiyacının yüzde 23'ünü karşılıyor.

İspanya'da iş yapan İspanyol üreticilerin dile getirdiği zorluklar arasında tüketicileri zeytin konusunda eğitmek de yer alıyor petrol sağlık yararları, Çin yemek kültürünü ve özelliklerini anlamak ve hedefli reklamcılık ve tedarik yılın kritik anları Zeytinyağı alımlarının en yüksek olduğu dönem.

Çin heyetinin 22. olma konusundaki açık ilgisi göz önüne alındığında,nd IOC Üyesi Laajimi, katılıma giden yolun açık olduğunu söyledi.

"Çin'in IOC'ye üye olmak istemesi halinde, başvuruda bulunması gerekiyor ve bu başvurunun ardından Üyeler Konseyi ülkenin kotasını belirleyecek bir süreç başlatılacak" dedi. ​"Çin'in zeytin sektöründeki katılımına dayanan bu kota, IOC içindeki mali katkısını ve oy haklarını etkiliyor."

Daha sonra Çin yetkililerinin imzalaması ve onaylaması gerekiyor Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Uluslararası Sözleşmesi.

"Çin, üye olduğunda üyeliğin getirdiği hak ve yükümlülüklerden yararlanacak" dedi Laajimi. ​"“IOC üyesi olmak, ülkelere uluslararası standartlara, teknik uzmanlığa, pazar tanıtımına ve küresel zeytinyağı politikalarında söz sahibi olma imkânı sağlıyor.”

"Ayrıca Çin'in, kendi iç pazarında zeytinyağının kalitesini ve orijinalliğini garanti ederek tüketicilerinin korunmasını sağlayarak IOC ticaret standardına uyması ve bunu uygulaması gerekecek" diye ekledi.