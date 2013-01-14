Çin Dünya Zeytinyağı Başkenti olarak İspanya Rakip Olabilir mi?



Kumming Çin'de bir zeytin çiftliği (Fotoğraf: Denise Lai)

Büyük bir İspanyol gazetesi, ucuz işgücü maliyetleri ve suya erişim artı iddialı genişleme planları, Çin'in on yıl içinde dünyanın önde gelen zeytinyağı üreticisi olarak İspanya'nın statüsünü tehdit ettiğini görebilir.

Başlığın altında ​"Çin kendi zeytinyağını üretmeye başladı ”, Dünya Sadece birkaç yıl içinde, Asya devinin tam üretimde yaklaşık 59 milyon zeytin ağacına sahip olabileceğini - mevcut 50 milyon hektarın üzerine yayılan 39 hektara göre yüzde 136,000 artarak - dünyanın en büyük zeytinyağı üretici bölgesi olan Jaén'in ekim alanına uyduğunu bildirdi.

"Çin'in zeytinyağı üretmeye olan ilgisi şu anda o kadar büyük tarlalarda gerçekleşiyor ki çok uzak olmayan bir gelecekte uluslararası pazarlarda ortaya çıkması İspanya'nın liderliği için ticari bir tehdit olabilir ”dedi.

"10-12 yıl içinde Çin'in şu anda İspanya'nın sahip olduğu zeytinyağı pazarında dünya hakimiyetine sahip olabileceği tahmin ediliyor. ”

Çin'in ana rekabet gücü ucuz işçilik - ayda kişi başına yaklaşık 20 € (27) değerinde. Ayrıca, ilkbaharda buz çözdürme sayesinde dağ tarafı tarlalarında (örneğin, Gansu, Sichuan ve Shaanxi eyaletlerinde olduğu gibi) bol su avantajına sahiptir.

Birkaç yıl boyunca, Çinli tarımcılar ve iş adamları, zeytinyağı gibi ikon ürünlerini nasıl yaptığını öğrenmek için İspanya'yı ziyaret etti.

Çin'in tersine mühendislikteki becerisi, başka bir İspanyol amiral gemisi olan kürlenmiş jambona kadar uzandı. İki Çinli şirketin Çin'deki ünlü Jabugo adını tescil ettirme girişiminin, İspanya'nın omurgasına bir titreme gönderdiği söyleniyor.

Zeytinyağı ve zeytin ezmesi yağı Çin’e yapılan ithalat 38/2011’de% 12 arttı. Uluslararası Zeytin Konseyi. İspanya ana tedarikçi oldu, ancak şu anda kasvetli bir hasadın içinde - geçen sezonun 1.6 milyon tonluk rekorunun yarısının çok altında olması bekleniyor.

Bu arada, ikincisi Fas, Tunus ve Türkiye'nin kazancı olabilir - İspanya ve İtalya'daki şişeleyicilerin, İspanya'nın eksikliğini gidermek için bu ülkelerden ithalatlarını artırmalarını bekledikleri söyleniyor.

İspanya'da fabrika çıkış fiyatları hala yükseliyor. POOLred'e göre, haftalık 12 ile haftalık ortalama fiyat 2.86 € / ton ($ 3.81 / ton) idi.