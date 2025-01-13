Pakistan'ın Pencap Eyaleti 50 Milyon Zeytin Ağacı Dikme Planını Duyurdu

Pakistan hükümeti Pencap eyaleti 50 yılına kadar 2026 milyon hektar alana - milyon zeytin ağacı dikmeyi planladığını doğruladı.

Tarım çalışmaları, elverişli toprak ve iklim koşullarıyla bilinen Chakwal, Attock ve Mianwali bölgelerinde yoğunlaşacak.

Girişim, Pakistan'ın ithal yenilebilir yağlara olan bağımlılığını azaltma, kırsal kesimdeki kazanç gücünü artırma ve tarımsal üretimin bir kısmını kuraklığa daha dayanıklı ürünlere kaydırma yönündeki daha geniş kapsamlı stratejinin bir parçası.

ABD Tarım Bakanlığı'na göre Pakistan, 4.41/2023 mahsul yılında 24 milyon ton yenilebilir yağ tüketti ve bunun 3.19 milyon tonu ithal edildi.

Zeytin yetiştiriciliği, ülkenin tarımsal üretim maliyetlerini azaltabilecek stratejik bir ürün olarak giderek daha fazla görülüyor. Ticaret açığı—Ekim 5.4'te 5.27 milyar dolara (2024 milyar avro) ulaşan— ve ihracat yoluyla yeni bir dış gelir kaynağı yaratacak.

Pakistan'da 80 milyon yabani zeytin ağacı ve 5.6 milyon kültür zeytin ağacı bulunmakta olup, her yıl sırasıyla 500,000 bin ve 800,000 bin yeni ağaç dikilmektedir.

Ülkenin zeytinyağı üretiminin 1,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor 160 ve 180 metrik ton 2024/25 mahsul yılında ise bir önceki sezona göre yüzde 20 artış olacak.

2022 yılında Pakistan yılı Uluslararası Zeytin Konseyi'ne katıldı (IOC) 19. sıradath üye, bakire ve sızma zeytinyağı Değeri 1.9 milyon dolar (1.8 milyon avro) olarak belirlendi.

"Loralai Olives Proje Yöneticisi Muhammad Azeem Tariq, “Ürünlerimizi uluslararası alanda ihraç edebilmek için Avrupa Birliği sertifikaları ve Asya sertifikaları gibi uluslararası sertifikalar üzerinde çalışıyoruz” dedi. Olive Oil Times Aralık 2024'teki bir röportajda.

"Bu yıl zeytin sektörü açısından dikkat çekici bir yıl oldu” diye ekledi. ​"Sadece meyve veriminde değil, çiftçilerin zeytin üretimine olan ilgisinde de artış gördük.”

Pencap'taki çabaların yanı sıra, ulusal hükümet özellikle Hayber-Pahtunhva'da daha fazla zeytin ağacı yetiştirmeyi planlıyor. Hazara ilçesi ve Belucistan.

Geçtiğimiz ay Madrid'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Sempozyumu'nda konuşan Azeem Tariq, Pakistan'da zeytin yetiştiriciliğine öncelik verilmesinin, zeytinin sağladığı sayısız avantajdan kaynaklandığını belirtti.

Zeytin ağaçlarının, buğday ve pirinç gibi geleneksel ürünlere göre çok daha az suya ihtiyaç duyması nedeniyle Pakistan'ın iklim koşullarına çok iyi uyum sağladığını savundu.

Bu özellik, zeytinleri sıklıkla su kıtlığı yaşayan bir bölge için en uygun seçim haline getirir. Dahası, zeytin yetiştiriciliği toprak sağlığını iyileştirme ve erozyonu azaltma potansiyeline sahiptir ve uzun vadeli tarımsal sürdürülebilirliğe katkıda bulunur.

Ayrı olarak zeytin yetiştiriciliği bir stratejik ürün Az gelişmiş bölgelerde yoksul kırsal çiftçilere daha iyi bir yaşam sağlamak ve ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren El Kaide de dahil olmak üzere terörist gruplara katılmalarını engellemek için.

Pakistan Hükümeti zeytin yetiştiriciliğine ilgi duyan çiftçilere kapsamlı destek sağlamayı amaçlıyor.

Bu destek, yüksek kaliteli fidan temini, teknik destek ve etkili ürün yönetimini sağlayacak eğitim programlarını kapsayacaktır.

Çiftçilerin zeytin tarımına geçişini teşvik etmek amacıyla mali teşvikler ve destekler de sağlanacak.

Genel hedef, yerel zeytinyağı üretimi, şişelenmesi ve pazarlamasını kolaylaştıracak güçlü bir tedarik zinciri kurmaktır.