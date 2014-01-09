Tayvan Talepleri İtalyan Zeytin Pomace Yağı Yeşil Renklendirici İçerir

Olitalia sahip olduğu son ihracatçı zeytin ezmesi yağı Tayvan tarafından yeşil renklendirici bakır klorofil içeren iddiasıyla reddedildi.

Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi (TFDA), testinin kesinliği konusundaki uluslararası endişelerin ortasında, İtalyan tedarikçiden yaklaşık 17 tonluk bir sevkiyatın, içinde bileşik tespit edildiği için ya imha edilmesi ya da iade edilmesi gerektiğini duyurdu.

Google tarafından çevrilmiş bir TFDA web sayfasının ekran görüntüsü

Zeytinyağı markası olduğunu iddia eden Olitalia ​"dünyada en çok dağıtılan ”, adanın bir numaralı zeytinyağı yağı tedarikçisidir.

Bir İspanyol şirketi olan diğer tedarikçi Vidoria, pozitif testlerden sonra Tayvan limanında karaya oturmuş 8 metrik ton zeytin prina yağına sahip.

Tayvan'ın, çeşitli şirketlerin para cezasına çarptırıldığını gören Tayvan'da daha geniş bir yenilebilir yağ skandalının ardından bu tür tüm gönderilerden örnekler aldığı anlaşılıyor ve 16 Aralık'ta önde gelen bir Tayvanlı yemeklik yağ şirketinin başını gördü - zeytinyağını karıştırdığını söyledi. daha ucuz pamuk tohumu yağı ve bakır klorofilin ile - dolandırıcılık ve yanlış etiketleme nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uzman, bileşiğin zeytin çekirdeği yağı ve üzüm çekirdeği yağı içinde doğal olarak bulunabileceğini söylüyor

Sentetik bakır klorofilin bazı gıdalarda izin verilir ancak bitkisel yağlarda kullanılmaz. Daha ucuz yağlara eklenmesi - denir ​"yeşillendirme ”- bazen onları zeytinyağı ve özellikle sızma zeytinyağı olarak dağıtmaya çalışmak için kullanılan bir numaradır.

Ama rapor tarafından geçen hafta Olive Oil Times, İspanya'nın Sevilla'daki Yağlar ve Yağlar Enstitüsü'nden yağ uzmanı Wenceslao Moreda, mevcut test yöntemlerine göre zeytin prina yağı veya üzüm çekirdeği yağı durumunda bileşik için olumlu bir sonuç olduğunu söyleyenler arasında. ​"doğal olarak oluşana karşılık gelebilir… renklendiricinin ilavesine değil… ”

Moreda'nın konuyla ilgili bir raporunun İspanyol yetkililer tarafından Tayvan'a gönderildiği anlaşılıyor.

İtalyan ihracatçılar Tayvan'a müdahale istedi

Ve içinde geçen ay mektup zeytinyağı ve tohum yağlarının paketlerini temsil eden İtalyan Petrol Endüstrisi Birliği ASSITOL, Taipei'deki İtalyan Dış Ticaret Enstitüsü'ne (ICE) yaptığı testlerde, ​"minimal bakır klorofil varlığı ” ​"doğal olarak üretildi ”ve bir yağı renklendirmek için gerekenden çok daha düşük seviyelerde.

ASSITOL, enstitüden, Tayvan'daki İtalyan yağlarının ithalatı ve dağıtımına karşı alınacak önlemlerin askıya alınmasını isteyen TFDA ile bağlantı kurmasını istedi.

TDFA ve Olitalia henüz yorum taleplerine cevap vermedi.

Adının verilmemesini isteyen bir başka endüstri üyesi, Tayvan'ın yerel yemeklik yağ pazarındaki düzensizlikleri örtbas etmek için yabancı tedarikçileri günah keçisi olarak kullandığını hissettiğini söyledi.