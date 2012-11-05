Avustralya Süpermarketi Standardı Kabul Ediyor, Ama Sadece Özel Etiket İçin

Zeytinyağı kalite değerlendirme ve kontrolüne yönelik büyüyen küresel bir trendin ardından, Avustralya süpermarket zinciri Coles, tüm özel etiketli zeytinyağlarının, Zeytinyağları ve Prina Yağları için Avustralya Standardı 2012'un sonuna kadar.



Tedarikçilerinin ne yapacağını dikte edemeyeceklerini savundular ki bence bu saçmalık - Lisa Rowntree, Avustralya Zeytin Derneği

Şu anda ülkede zeytinyağı için zorunlu kontroller bulunmadığından, Coles'in saflık ve kalite kriterlerini uygulayan Avustralya Standardını benimsemesi isteğe bağlıdır. Avustralya Standardı, doğru etiketleme ve test yöntemlerini sağlamak için sektör paydaşları ve tüketici savunuculuk grubu CHOICE arasında ortak bir girişim olarak 2011 yılında oluşturulmuştur. Avustralya Standardı, aşağıdaki gibi içi boş terimlerin kullanılmasını yasaklar ​"saf," ​"ışık ”ve ​"premium ”ifadesini kullandı.

Avustralya Standardı tarafından onaylanan zeytinyağları, akredite bir duyusal panel tarafından yürütülen bir dizi tat testinden geçmelidir. Panel üyeleri, her yağı Avustralya Zeytin Birliği'nin 20 puanlık duyusal puanlama sistemine göre test eder ve derecelendirir.

Avustralya Standardı ayrıca etiketli tüm zeytinyağlarının ​"saf bakire ”, rafine edilmemiş, mekanik olarak kaliteli zeytinlerden çıkarılmış ve zeytinyağlarının satın alınırken kalite ile buluşmasını sağlamak için kurallara uygun olarak depolanmış ve işlenmiştir.

Avustralya Zeytin Birliği Genel Müdürü Lisa Rowntree, hamlenin sektöre kesinlikle fayda sağlayacağını, ancak ülkenin en büyük ikinci süpermarket zincirini daha ileri gitmeye çağırdığını söyledi.

"Süpermarket rafında bir değişiklik görmeyi dört gözle bekliyoruz ve Coles'i [Avustralya'ya] petrol getiren ve bunu Coles aracılığıyla satan tüm ithalatçıların da Avustralya Standardına uymasını sağlamaya şiddetle teşvik ediyoruz, "dedi Rowntree.

"Onlar [Coles] her zaman bunu kendi markaları için yapacaklarını söylediler, ancak biz bunu ithalatlarıyla da yapmasını istiyoruz. Rowntree'ye verdiği demeçte, tedarikçilerinin ne yapacağını dikte edemeyeceklerini savundular. Haftalık Zamanlar. ​"Bence bir süpermarket, tedarikçilerinin getirdiklerini belirleyebilir ve uygun değilse stoklamamayı seçebilirler. "

Coles, bu yılın başlarında Avustralya Standardına uymayan Coles marka zeytinyağlarını çıkarmaya başladığını söyledi. Şirket tanıtmak için çaba sarf etti Avustralya yapımı sızma zeytinyağı geçen yıl yüzde 50 satış artışıyla sonuçlandı.

kaynaklar:

SEÇİM

Haftalık Zamanlar

Addisons