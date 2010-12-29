Richard Gawel bir gözyaşı

Richard Gawel

Avustralyalı sızma zeytinyağı tadımı panel lideri ve blog yazarı Richard Gawel, zihnini konuşmaktan korkmadığı için sektörde iyi bilinmektedir. Ve bu kesinlikle son zamanlarda konuşan durumdu Olive Oil Times.

"Bazen süpermarkete giderim ve raftan kaldırıp tadarım ve düşünürüm ​'bu sadece çöp 've dünya genelindeki politika yapıcıların neler yaptığını merak ediyorum ”dedi. Gawel, bazı EVOO'ların kalitesi hakkında konuştu. ​"Bu zeytinyağlarının iyi olduğunu düşünüyorlarsa başlarında kayalar var. ”

Muhtemelen bütün bu yorumları görüyor ve düşünüyorlar ​ ' bu adam kim?' - Richard Gawel

Az bilinen bir gerçek, zeytinyağı uzmanı aslında bilimsel bir istatistikçi olarak başladı, denemeler tasarladı ve sonuçları analiz etti. Bu şüphesiz zeytinyağı blogunu yazarken verilere olan takıntısını açıklıyor kaygan ekstra bakire.

Daha sonra şarap hocası olarak çalıştı. Avustralya Zeytinyağı Derneği 1997'de bir zeytinyağı tadım paneli yönetmek için. Bir dizi zeytinyağı şovuna başkanlık ederken, pes etmeye ve serbest meslek sahibi bir zeytinyağı danışmanı olarak başlamaya karar vermeden önce bu paneli sekiz yıl boyunca yönetti. Şu anda şarap araştırmasında, özellikle beyaz şarap fenoliklerinde çalışıyor ve Adelaide'de eşi, iki genç genç, bir köpek ve sevmediği bir kediyle yaşıyor.

Hiçbiri blog gönderilerini, internette gördüğü zeytinyağı yanlış bilgilerine yorum yapma tarafsızlığını, imrenilen Avustralya Ulusal Zeytinyağı Gösterisi de dahil olmak üzere zeytinyağı şovlarına başkanlık etme rolünü ya da Twitter güncellemeleri her şeyde EVOO.

Gawel, şarap endüstrisinden zeytinyağı endüstrisine geçiş yapan birçok kişiye rağmen, ikisinin çok farklı olduğunu söyledi. ​"Şarapla, çok farklı çeşitleriniz ve farklı alkol seviyeleriniz var. Her birinin inceliklerini anlamak bir ömür boyu sürecek bir iştir ”dedi. ​"Zeytinyağı ile farklılıklar daha ince çünkü temelde meyve suyunu değerlendiriyorsunuz, ancak bir şovda 50 yağ aldığınızda ve hangisinin en iyisi olduğunu gerçekten zorlayıcı olan üzerinde çalışmanız gerekiyor. "

Adelaide'de doğup büyüyen, geleneksel olarak zeytinyağı uzmanları üretmekle ilişkilendirilen yerlerden çok uzak. ​"Dr. Gawel, zeytinyağı dünyasında birine en uzak yerin neresi olduğunu sorduysanız, Adelaide, Melbourne veya Hobart, Avustralya'nın oldukça yakın olacağını düşünüyorum ”dedi.

Ve böylece İnternet, zeytinyağı dünyasına çıkış noktası olma eğilimindedir. Açık sözlü olduğu bilinen Dr. Gawel, sadece ne düşündüğünü ve çoğu insanın söylemekten çok korktuğunu söylediğini söyledi. Belirli bir zeytinyağı şirketiyle büyük bir ticari bağın olmaması kesinlikle yardımcı olur.

"Orada veya burada bir şirket için biraz iş yapıyorum ama ondan o kadar az kazanıyorum ki ruhumu satmam ”dedi. ​"Neden bu kadar para için saçmalamak isteyeyim? Hiçbir yerden milyonlarca mil uzakta olmanın diğer güzel yanı da budur. Muhtemelen benim yazdığım tüm bu yorumları görüyorlar ve düşünüyorlar ​'bu adam kim? Oh, o sadece Avustralyalı, endişelenme, o bir hiç. "

Ancak onun görüşleri kesinlikle göz ardı edilmiyor.

Dr. Gawel'in üzerinde durduğu bir konu, Avrupa EVOO'larının kalitesi ve yanlış etiketleme. Dünyadaki endüstrinin kitlesel pazara sunulan zeytinyağı kalitesine bakması gerektiğini ve Endülüs'ün tüketici koruma yetkililerinden memnun olduğunu söyledi. ​"cesaret vardı ” İspanya'nın her yerinde test yağları, onların yarısının aslında bakire olmadığını keşfetmek.

Gawel inanıyor ABD standartları gidecek uzun bir yol var. ​"Çok farklı değiller. IOC (Uluslararası Zeytinyağı Konseyi) standartlarıaslında çok az fark var. İnce baskıyı gerçekten okursanız, hiç olmadığı kadar kafa karıştırıcıdırlar ve aslında, harmanlanmış bir rafine zeytinyağına sahip olabilir ve mevcut standartlar altında ona bir dizi farklı şey diyebilirsiniz. İyi bir standartlar dizisinin tanımı, bir petrolün yalnızca bir kategoriye girmesi gerektiğidir. Yeni Avustralya standartlarını görmedim ama umarım çok daha iyidirler. Ama bekleyip görmemiz gerekecek. "

Dr.Gawel, sektördeki büyük bir değişikliğin, büyük üreticilerin küçük esnaf üst düzey üreticileri piyasadan çıkarmaya zorlayan zeytinyağı kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi olduğunu söyledi. ​"Geçmişte, dünya çapındaki süpermarketlerde bulduğunuz yüksek hacimli yağlar genellikle oldukça düşük kalitede olmuştur. Ancak sektördeki büyük üreticilere bakarsanız, işlerin çok yakında değişeceğini düşünüyorum. Şili, burada Avustralya'da - Sınır Bend ve benzerleri - ve Kaliforniya'da. İlk defa süpermarket fiyatlarında süpermarket raflarına vuran gerçekten sağlıklı, taze, kaliteli zeytinyağını göreceğiz. ”

Daha büyük üreticilerin çoğu, artık zeytinleri hasat edilir edilmez kaliteli yağlara dönüştürüyor, küçük bir üreticinin sadece hayal edebileceği bir şey. Dr. Gawel, bu yağlarda serbest yağ asitliği seviyelerini (bir zeytinyağının kalitesinin önemli bir göstergesi) 0.1 ve 0.15, düşük peroksit bulduklarını ve taze ve meyvemsi olduklarını söyledi.

Richard Gawel, yaygın olarak konuşulmayan bir konunun Avrupa'da sızma zeytinyağı ve genel olarak zeytinyağı tüketimindeki azalma olduğunu söyledi. ​"İspanya, İtalya ve özellikle Yunanistan'a bakarsanız, kişi başına tüketim son 10 yılda önemli ölçüde düşmüştür. IOC bundan hiç bahsetmiyor çünkü aslında bunun hakkında kimsenin konuşmasını istemiyorlar. ”

Yetkili, Yunanistan'daki kişi başına yıllık tüketimin son 28 yılda 21 ila 10 litreden düştüğünü söyledi. ​"Bu çok fazla zeytinyağı. Soruyu sormalısın ​'Neden Avrupa'daki insanlar eskisi kadar zeytinyağı yemiyor? ' Dünyadaki diğer tüm ülkelerde - ABD, Avustralya, Almanya ve İngiltere - tüketim ya sabit ya da artıyor "

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"Avrupa'da, Hindistan ve Çinbu harika. Çin'deki insanlara yılda bir damla zeytinyağı bile yedirirseniz, hepimiz zengin oluruz ama bunu yapmak uzun bir süreçtir. "

Dr. Gawel kesinlikle şarap ve zeytinyağı endüstrilerinin ilerlemesine yardımcı olmak için üzerine düşeni yapıyor. İşinin bir parçası olarak hemen hemen her gün şarap tadıyor ve yılda 500'den fazla zeytinyağı tadıyor. Ve bu onun günlük işi.

Evde, çocuklarından birinin EVOO'yu gerçekten sevdiğini ve her şeye koyduğunu söyledi. ​"daha az umursamaz ”. ​"Bu senin için çocuklar ”dedi.

Damaklarına dokunan çok sayıda yağa rağmen, kaliteli zeytinyağlarını tatma iştahı azalmadı. ​"Dr. Gawel, deneyebileceğimiz birkaç süper kandırılan taze Avrupa yağını görmek güzel olurdu, ancak yine Avustralya biraz yoldan çıktı ”dedi.

Ancak, Avustralya endüstrisi ile ilgili en iyi şeylerden birinin, Toskana stillerinden İspanyol ve Yunan çeşitlerine, yeşil zeytin çeşitleriyle, çeşitli zeytinyağları ve stilleri ile deneme ve yeni karışımlar deneme kabiliyeti olduğunu söyledi. menzil ve riper zeytin.

"Burada neyin iyi zeytinyağını oluşturduğu konusunda çok açık fikirli. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulamayacağınız bazı kombinasyonlar. Burada, süpermarket raflarındaki Avustralyalı üreticilerden birkaç köpek yağı alıyoruz ama bence asıl mesele, sorunun sistemik olmaması. Bulduğum şey, Avustralya süpermarket raflarındaki Avustralya yağlarının, garip olandan ayrı olarak, gerçekten iyi kalitede ve oldukça tutarlı olduğu. "

Çeşitli zeytinyağı ve şarap taahhütleri arasında, Dr. Gawel ayrıca, Twitter beslemesine sıklıkla yollarını bulabilen diğer tutkularından bazılarına zaman ayırmayı başarır (@kafadergisi) insan hakları gibi. Üyesi olarak Uluslararası Af ÖrgütüBir ülkede yaşarken ayrıcalıklı hissettiğini söyledi ​"gerçekte ne düşündüğünüzü söyleyebilir ve bunun için hapse giremezsiniz ”.

Sinek balıkçılığına gidecek zamanı olduğunda da bunun hakkında yazıyor. ​"Bu, yapılabilecek oldukça kendine düşkün bir şey ”dedi. Hevesli bir bahçıvan, domateslerinden de bahsedilebilir. ​"alay et ”. ​"Kriket seviyorum. Amerikalı arkadaşlarım, bunun dünyadaki en komik şey olduğunu düşünüyorlar, beş gün boyunca televizyon karşısında oturup bir çekiliş izleyebilirler ”dedi.

"Ve her zaman AFL'yi (Avustralya Futbol Ligi) sevdim. Ben güçlü bir destekçiyim Melbourne Futbol Kulübü (olarak bilinir Şeytanlar). Birkaç kez hastanede bulunduğum arabalara çarpmadığım zamanlarda hevesli bir bisikletçiyim. Bence bisikletçiler biraz zorlanıyor, biz o kadar iyi bakılmıyoruz. Ama bisiklete binme, balık tutma ve kriket izlemenin yanı sıra, bu gerçekten benim hayatım. "

Pazar gününe gelince, bahçesine bakacak, oyun hissederse bisiklete binecek, blogunu yazacak, birkaç bira içmek için birkaç arkadaş bulacak ve çocuklarıyla biraz zaman geçirecek.

"Birçok insan Pazar günlerimin boşa harcanabileceğini düşünüyor, ancak onları asla boşa harcamadığımı düşünmüyorum ”dedi.

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