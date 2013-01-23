Avustralya Zeytinyağı İçin Campesterol Limitini Yükseltmek İçin Yeni İtici

Yeni Dünya üreticileri, zeytinyağındaki kampesterol sınırını yükseltmek için bir ticaret engeli olarak hareket ettiğini ve otantik sızma zeytinyağlarına karşı ayrımcılık yaptıklarını söylediklerini durdurmak için bir teklifi yeniliyor.

Avustralya liderliğinde ve Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda'nın desteğiyle, mevsimsel, çeşitlilik veya jeoklimatik nedenlerle onu aşan petrolleri haksız bir şekilde hariç tutmamak için sınırın yüzde 4'ten 4.8'e yükseltilmesi gerektiğini söylüyorlar.

25 Şubat - 1 Mart Malezya'da yapılacak olan Codex Committee on Fat and Oils (CCFO) toplantısı için bir tartışma kağıdında, daha yüksek değeri söylüyorlar ​"Barnea'dan üretilen yağların büyük çoğunluğunu kapsayacaktı, ArbequinaKoreneiki, cornicabra ve dünyanın neresinde büyüdüklerine bakılmaksızın, benzer yüksek kampesterol çeşitleri. ”

"Gelişmekte olan zeytinyağı üreten ülkelerden sızma zeytinyağı üretimi ve ticareti önemli ölçüde artmaktadır. Bu nedenle CCFO'nun, kampesterol için mevcut sınırın saf zeytinyağı ticaretinde teknik bir engel görevi gördüğünü açıkça gösteren kanıtları incelemesi çok önemlidir ”diyor.

Kampesterol limiti (zeytinyağında bulunan birkaç sterolden biri) halk sağlığı ile ilgili değildir, ancak tespit edilmesini amaçlamaktadır zeytinyağının karıştırılması diğer yenilebilir yağlar ile.

Avustralya'da birkaç yıl boyunca toplanan 888 örnekten ve bir dizi mevsim ve çeşitten üçte birinin kampesterol seviyesi yüzde 4'ün üzerindedir. Bununla birlikte, oradaki araştırmalar, genetiğin ve çevrenin kampesterol seviyelerinde büyük bir rol oynadığını bulmuş ve nedensel faktörler olarak tağşiş veya düşük yağ kalitesini dışlamıştır.

Gazete şöyle diyor: ​"Kampesterol sınırını yükseltmenin tağşiş riskini artıracağı şeklindeki karşı argüman beklentisiyle, başka bir fenol, stigmasterol (aşırı seviyeleri soya yağı varlığını düşündürür) için sınır sıkılaştırılmalıdır. Codex standardı, zeytinyağında yüzde 3.9'a kadar stigmasterol'e etkili bir şekilde izin verir, ancak daha düşük bir maksimum yüzde 1.9 önerilmiştir.

"AB ülkeleri, Suriye, Tunus, Türkiye ve Fas, yakın gelecekte zeytinyağının önde gelen ihracatçıları olmaya devam ederken, diğer bazı ülkelerde (örneğin, Arjantin, İsrail, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Çin ve Avustralya) orta vadede ticaret modellerini değiştirebilir. "

Yeni jeo-iklim koşulları altında farklı çeşitler ortaya çıktıkça ve üretim gerçekleştiğinden, Codex standardındaki (1981'ten bu yana) parametreler uygun şekilde standartlaştırılmalıdır. kağıt diyor.

IOC ayrıca kampesterol okuyor

Şubat 2011'de yapılan son CCFO toplantısında, kampesterol seviyesini değiştirmeye yönelik çalışmaya başlama önerisi destek kazanamadı, ancak 2013'te sunulacak hareketi gerekçelendiren yeni veriler için kapı açık bırakıldı.

Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) genel müdürü Jean-Louis Barjol'un toplantı hakkındaki raporuna göre, ​"… Campesterol ile ilgili olarak, tüm IOC delegasyonları, IOC çalışmalarının devam ettiğini ve Kodeks'in harekete geçmesinin vaktinden önce olduğunu kabul etti. ”

"Kampesterol konusundaki tartışmaların 2013 yılına ertelenmesi hedefine ulaşıldı. Arada bir IOC, uygulanabilir bir veri tabanı oluşturmak için çalışmalar yapmak zorunda kalacak… ve çözümlere giden gerçekçi yollar keşfetmek zorunda kalacak ”diye yazdı.

Yaklaşan Yağlar ve Yağlar üzerine Codex Komitesinin ABD'deki pozisyonları hakkında bilgi vermek ve kamuoyu ile ilgili yorumlar almak için halka açık bir toplantı Şubat'ta 5’te Maryland’de yapılacak.