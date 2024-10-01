Roma'daki Vatandaş Grupları Yardım Amaçlı Yerel Zeytin Ağaçlarını Hasat Ediyor

Roma, bazılarında eski ve yeni dikilmiş zeytin ağaçları bulunan halka açık parklarla doludur.

Şehrin doğu eteklerindeki iki mahalle derneğinden gönüllüler, bölgelerinin yeşil alanlarında yetişen zeytin ağaçlarına bakmak için harekete geçti. Bu ağaçlar sızma zeytinyağı hayır amaçlı.

Kent kurumları bu girişimi olumlu karşıladı ve kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.

Bu, bir topluluk varlığına bakmanın bir yoludur. Bu sadece hepimizin sosyalleşmesi için bir fırsat değil, aynı zamanda başkaları için iyi bir şey yaparken bu güzel zeytin ağaçlarını korumanın bir yoludur. - Andrea Cacciani, başkan, Nuova Tor Vergata komitesi

"Torre Spaccata'daki Parco dei Romanisti'de girişimin destekçilerinden biri olan Antonio Carosi, "Başlangıçta sadece parkta takılan küçük bir komşu grubuyduk" dedi.

"Bu kamusal alana gönüllü olarak bakmaya, onu temiz tutmaya ve bitki örtüsünü korumaya başladığımızda, bahçede dağılmış 35 zeytin ağacının iyi büyüdüğünü ve çok miktarda meyve verdiğini fark ettik” diye ekledi.

Parkın kurulduğu 2004 yılında dikilen - yıllık zeytin ağaçları, her yıl zeytin hasadı yapan grup tarafından, zeytinin çeşidinin belirlenmesi için çalışmalar yapılıyor.

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"Ailemle birlikte zeytinyağı üretme konusunda deneyimim var ve gruptaki diğer kişilerin de deneyimi var; bu nedenle, onların zeytinlerinden sızma zeytinyağı üretme projesine başlamamız daha kolay oldu” dedi Carosi.

Gönüllüler, kamusal alanlarda yasa gereği yerel yönetimlerden izin alarak ilk hasadı 2012 yılında gerçekleştirdi.

"Carosi, "Faaliyetimize başladığımız ilk yıllarda, her zeytin sezonunun başında bize izin verilmesine rağmen, belediye zabıtası gelip yönetmeliklere uygun şekilde çalıştığımızı kontrol ediyordu" dedi.

"Bir süre amatör olarak hareket ettikten sonra, rolümüzü resmileştirmeye ve dayanışma satın alma grubuna katılarak daha yapılandırılmış bir şekilde çalışmaya karar verdik. ​'GAZ.PAR8.' (okunuyor ​'Gasparotto')" diye ekledi.

O zamandan beri yerel kurumlar tarafından organize edilen kamusal alanlara odaklanan bir etkinliğe katıldılar. Projelerinin lansmanı coşkuyla karşılandı.

"Çalışmalarımızı kamuoyuna tanıttık ve Roma Capitale Tarım Meclisi Üyesi Sabrina Alfonsi'nin takdirini aldık" dedi Carosi. ​"Projeyi daha da ileriye götürmek için elimizden geleni yaptık ve şu anda Roma Belediyesi'ne taslak bir işbirliği anlaşması sunmak üzereyiz."

Şimdi, ekim ortasındaki yaklaşan hasada hazırlanıyorlar. Doğru olgunlaşma zamanında, meyveler toplanacak ve sızma zeytinyağı elde etmek için şehirden birkaç saat uzaklıktaki bir değirmene teslim edilecek. ​"Değirmencilik operasyonunun masrafları biz gönüllüler tarafından karşılanıyor” dedi Carosi.

Sızma zeytinyağı hemen şişelenir ve parkın yanındaki Saint Bonaventura bölgesinde bulunan yerel şubesi bulunan hayır kurumu Caritas Italiana'ya bağışlanır. Burada yağ, gönüllülerin desteğiyle personel tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan gıda paketlerine dahil edilir.

"Şimdi belediyenin bahçe işleri görevlileriyle işbirliği yaparak ağaçları budamak için anlaşmaya varıyoruz” dedi Carosi. ​"Birkaç yıl önce ben de bir budama kursuna katıldım. Üretim sürecini daha fazla bilmek ve daha da geliştirmek için giderek daha fazla kararlı olduğumuzu söylemeliyim.”

Roma, Torre Spaccata'daki Romanisti Parkı'ndaki zeytin ağaçları (Fotoğraf: Piero Messa)

Küçük kent korusunun olağan yönetiminden genellikle yedi veya sekiz gönüllü sorumlu olurken, hasat günlerinde en az bir düzine kişi gruba katılıyor.

"Carosi, "Zeytin toplamak, birçok şehir sakini için ilginç bir deneyim ve yeniliktir. Aynı zamanda bu işin ardındaki hayırseverlik amacı da onları motive ediyor" dedi. ​"Herkes elinden gelen zamanı ayırabiliyor ve bu sosyalleşmek için harika bir fırsat. Gerçekten de çalışma herkese açık güzel bir barbekü ile sona eriyor.”

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"İnsanlar bu aktiviteyle meşgul oluyor, bu da mahalleye canlılık katıyor” diye ekledi. ​"Projeyi şehrin diğer bölgelerine de yaymayı hedeflediğimiz için, birkaç yıl önce buradan çok da uzak olmayan bir yerde sızma zeytinyağı üretmeye başlayan başka bir gönüllü grubunu da destekleyebildiğimiz için mutluyuz.”

Şehrin en doğu ucunda, Salvador Allende arkeolojik parkı 12 hektarlık bir alanı kaplar. Roma döneminden kalma taş döşeli bir yolun kenarında 25 zeytin ağacına ev sahipliği yapar.

"Bu ağaçlar muhtemelen yüzyıllardır var ve yerli çeşitlere ait,” diyor başkan Andrea Cacciani. Yeni Tor Vergata mahalle komitesi, anlattı Olive Oil Times.

"1990'ların sonlarında bu yeni inşa edilmiş alana taşındığımızda, esasen ihmal edilmişlerdi, bunun başlıca nedeni Arkeolojik Miras Müdürlüğü'nün yasal kısıtlamaları tarafından korunuyor olmalarıydı" diye ekledi. ​"Gerçekten de, Roma döneminde Tuscolo ve Fidene yerleşimlerini birbirine bağlayan, mükemmel bir şekilde korunmuş antik bir yolun hemen yanında yer almaktadırlar.”

Yetkililerin koyduğu katı kısıtlamalara rağmen mahalle komitesinden gönüllüler ağaçlara bakma yetkisi aldı.

"Daha sonra, üç yıl önce mahalle komitesi başkanlığına seçildiğimde, onların meyvelerinin de değerlendirilmesi gerektiğini düşündüm” dedi Cacciani. ​"Ayrıca, dış mahallelerde, şu konularla uğraşmak zorundayız: ​'“Zeytinleri çalıp, dallarını koparıp zarar veren zeytin yağmacıları.”

"Bu durum, özellikle yaşları göz önüne alındığında gerçek bir miras olan bu ağaçların sağlığı açısından bir sorun teşkil ediyor” diye konuştu. ​""Ağaçları, hırsızların dikkatini çekmeyecek kadar yeşilken, kaliteli bir ürün elde etmek için doğru zamanda meyvelerini toplayarak zarar görmekten koruyoruz."

Nuova Tor Vergata, kamuya ait zeytin ağaçlarının hasadından elde edilen yağı ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor. (Fotoğraf: CDQ Nuova Tor Vergata)

Zeytin ağaçlarını korumaya ve değerlendirmeye kararlı olan mahalle komitesi temsilcileri bahçe hizmetleri ofisine gittiler. Parkın durumunu ve sızma zeytinyağı üretme fikirlerini yetkililere sundular. 2022'de ilk hasadı gerçekleştirmek için hızla izin aldılar.

"Cacciani, "Tarım konsey üyesi sadece meyveleri toplamamıza izin vermekle kalmadı, aynı zamanda meslektaşı da Torre Spaccata bölgesinde gönüllüler tarafından halihazırda yürütülen çalışmalar hakkında bizi bilgilendirdi" dedi. ​"Bizi onlarla tanıştırdılar, hemen yardıma koştular ve bize işe başlamamız için faydalı ipuçları verdiler.”

Salvador Allende Parkı'ndaki hasat çalışmaları başlarken, gönüllülerden oluşan gruba birkaç kişi daha katılarak zeytinleri toplayıp bir kamyonete yüklemelerine yardımcı oldu.

"Cacciani, "Bize daha iyi yardımcı olmak için iki işbirlikçisiyle birlikte gelen bir uzmanı aradım ve bize kasalar, ağlar ve tırmıklar dahil olmak üzere gerekli tüm araçları ödünç verdi" dedi. ​"Sabah hasada başlıyoruz ve yarım gün içinde Pavona bölgesindeki bir değirmene doğru yola çıkıyoruz. Çalışmamızın amacı göz önüne alındığında, değirmenci bize preslemede cömertçe iyi bir indirim yaptı.”

Elde edilen 110 litre su, şişelenerek komşu Frascati kasabasındaki Caritas işletmecilerine emanet edildi.

Bu arada, Nuova Tor Vergata mahalle komitesi ile Romanisti park grubu arasındaki işbirliği, projenin geleceği için iyiye işaret olan bir dostluğa dönüştü. Gönüllüler, daha fazla vatandaş grubunun yerel bölgelerindeki zeytin ağaçlarını korumaya ve değer vermeye başlamasını ve buna ek olarak daha fazla ihtiyaç duyanlar için iyi ve sağlıklı sızma zeytinyağı üretmenin ek faydasını umuyor.

"Cacciani, Antonio Carosi'den sevgiyle bahsederek, "Dün Tonino beni aradı" dedi. ​"Bu yıl hasat yapmak için izin talebinde bulunduklarını, ağaçlarının ve zeytinlerinin durumunun iyi olduğunu söyledi.”

"Geçtiğimiz yıl meyve toplamamız imkansızdı çünkü şiddetli kuraklık Üretimde bir kayba neden oldu ama bu yıl ağaçlarımız da iyi durumda ve birkaç hafta içinde yeni hasada başlamayı planlıyoruz” diye ekledi.

"Cacciani, “Bu, bir toplum varlığına bakmanın bir yoludur” diye sözlerini tamamladı. ​"Bu sadece hepimiz için sosyalleşme fırsatı değil, aynı zamanda başkaları için iyi bir şey yaparken bu güzel zeytin ağaçlarını korumanın da bir yolu.”