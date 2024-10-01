Mısır Zeytinyağı İhracatında Önemli Artış Hedefliyor

Mısırlı yetkililer, sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminin ihracat potansiyeli olan stratejik sektörler olduğunu vurgulasa da ülke önemli zorluklarla karşı karşıya.

Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre, Mısır'ın Eylül ayı sonunda sona erecek olan 1,000/100,000 mahsul yılında 2023 metrik ton zeytinyağı ve 24 ton sofralık zeytin ihraç etmesi bekleniyor. Mısır, İspanya ve Türkiye'den sonra dünyanın üçüncü büyük sofralık zeytin ihracatçısıdır.

Mısır Ticaret Odası İcra Direktörü Maysa Hamsa, zeytinyağı ihracatını artırmak için bir plan geliştirmek üzere üreticiler, hükümet yetkilileri, düzenleyiciler ve araştırmacılardan oluşan bir toplantı çağrısı yaptı.

Üreticilerin zeytinyağı talebinde bulunan dış pazarları incelemeleri ve bu pazarların talep ettiği özel çeşitleri ve standartları belirleyerek üretimi pazar tercihleriyle uyumlu hale getirmeleri gerekiyor. - Yahia Mohamed Metwally Khalil, Tarım Ekonomisi Profesörü, Ulusal Araştırma Merkezi

Odanın Teknik İşler Genel Müdürü Reda Abdel Celil, Mısır'da zeytinyağı üretiminin son altı yılda sadece bir kez 40,000 bin tonun altına düşmesinin ve son iki yıldır Akdeniz'in diğer bölgelerindeki rekoltelerin zayıf seyretmesinin ihracatçılar için bir fırsat yarattığını kaydetti.

Mısır, 40,000/2023'te tahmini 24 ton zeytinyağı üretti ve bunların neredeyse tamamı yurt içinde satıldı. Ülkedeki bazı üreticiler, 2024/25'te iyi bir hasat beklediklerini söyledi.

"Aile işletmesi olan Rammah Zeytinyağı'nın ortak sahibi Ramy Naguib Rammah, "Bu sezon özellikle verimli ve bol bir hasat yaşadık" dedi. Olive Oil Times.

Şirketin planları arasında zeytinyağı ihracatının da yer aldığını belirten Rammah, şirketin hedeflerinin iç pazara (Mısır'ın 117 milyonluk nüfusu var) ve turizmin geliştirilmesine yönelik olduğunu söyledi.

"Öncelikli hedefimiz yerel pazardır. Burada zeytinyağı konusunda farkındalığı artırmayı ve üretim ve kullanım alanlarında Mısır'ın zengin tarihini canlandırmayı amaçlıyoruz" dedi. ​"İhracat planlarımız arasında yer alıyor ancak şu anda birinci önceliğimiz değil.”

"Mısır pazarına sunduğumuz fiyatlar, ithalatçılardan aldığımız düşük tekliflere kıyasla yüksek kaliteli ürünlere kıyasla önemli ölçüde daha karlıdır. sızma zeytinyağı “Sunuyoruz” diye ekledi.

Mısırlı üreticiler, siyasi istikrarsızlık, aşırı bürokrasi, kalifiye iş gücü eksikliği ve krediye sınırlı erişim nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Mısır, 23'ten bu yana 2015 milyon zeytin ağacı dikti ve 77 milyon daha dikmeyi planlıyor. (Fotoğraf: Mostafa Elshourbagy)

Küresel olaylar Mısır poundunun devalüasyonuna, yüksek enflasyona ve döviz eksikliğine yol açtı. Artan sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatı, Euro ve ABD doları getirmenin ve ekonomiye yardımcı olmanın bir yolu olarak görülüyor.

"Ekonomist Şeyma Said El Arabi yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Mısır dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden biri olmasına rağmen tarım, üretim ve ihracatta birçok zorlukla karşı karşıya" dedi. ​"Mısır'ın zeytinyağı yetiştiriciliği ve ihracatında lider konuma gelmesinin önündeki en büyük engel, çiftçilerin deneyim ve bilgi eksikliğidir.”

Rammah, şirketin nicelikten çok niteliğe odaklanmasının bir parçası olarak son teknoloji öğütme ekipmanlarına yatırım yapan üreticiler arasında yer alıyor.

"Yeni teknoloji kullanıyoruz ve iki adet otomasyonlu sürekli hattımız var. Biri üç fazlı, diğeri iki fazlı ve her ikisi de maksimum verimlilikle çalışıyor” dedi. ​"Ayrıca bir kalite kontrol birimimiz, peroksit seviyelerini ve asitliği test eden bir laboratuvarımız ve her ürünü duyusal düzeyde derecelendirip kusurları tespit eden bir tadım panelimiz var.”

Gerçekten de Rammah şöyle dedi: Mısır zeytinyağının kalitesi Son yıllarda teknolojik gelişmeler sayesinde gelişme kaydetti. Çiftçilerin üretim ve pazarlama boyunca değer katmak ve maliyetleri azaltmak için sürdürülebilir uygulamaları benimsediğini sözlerine ekledi.

"Rammah, “Zeytinlerimiz pestisitsiz, GDO’suz ve elle toplanıyor” dedi. ​"Tozlaşma için küçük bir arı çiftliği işletiyoruz ve damla sulama sistemleri ve su kullanımını en aza indirmek ve israfı önlemek için diğer yenilikçi yöntemler de dahil olmak üzere en iyi su tasarrufu uygulamalarını kullanıyoruz.”

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"Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından, özellikle güneş enerjisinden faydalanıyoruz” dedi. ​"“Mısır'da zeytinyağı tedarik zincirinde izlenebilirlik ve şeffaflığı uygulayan ilk markayız ve böylece [müşterilerimizin] çiftlikten şişeye kadar sürdürülebilir uygulamalarımızı takip edebilmelerini sağlıyoruz.”

Ticaret Odası toplantısına katılanlar, Mısır'ın sofralık zeytin üretimindeki güçlü konumunu korurken, yağ üretimi için zeytin yetiştiriciliğini genişletme ve yeni yüksek yoğunluklu ve süper yüksek yoğunluklu bahçeler dikme ihtiyacını vurguladı. 2023/24'te Mısır, küresel toplamın yaklaşık dörtte biri olan 600,000 ton sofralık zeytin üretti.

Rammah Zeytinyağı şu anda iç pazarda satış yapıyor, ancak ihracata da açılmayı planlıyor. (Fotoğraf: Mostafa Elshourbagy)

Yerel medyada yer alan Tarım ve Arazi Islah Bakanlığı verilerine göre Mısır'da yaklaşık 97,000 bin hektar zeytinlik üretimde bulunurken, yakın zamanda 11,300 bin - hektarlık alanın daha üretime girmesi bekleniyor.

Genel Yatırım ve Serbest Bölgeler Otoritesi'ne göre Mısır, Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'nin zeytin ağacı dikme planlarını açıkladığı 23 yılından bu yana yaklaşık 2015 milyon zeytin ağacı dikti. 100 milyon bitki zeytin ağaçları.

"Rammah, “Mısır hükümeti yeşil alanları genişletmek için önemli bir projeye girişti” dedi. ​"Yatırımcıların karşılaşabileceği her türlü engeli ortadan kaldırarak yabancı yatırımları ve ihracat fırsatlarını aktif olarak teşvik ediyorlar. Ayrıca, bürokrasiyi azaltmada kayda değer ilerleme kaydettiler.”

"Diğer zeytinyağı üreticilerinin ihracat konusunda çekimser mi davrandıkları yoksa aktif olarak ihracat mı yaptıkları belirsizdir” dedi. ​"Kesin olarak bildiğimiz şey, aktif ihracatçıların şu anda zeytinyağını öncelikle dökme formatta ihraç ettiğidir. Küresel olarak üst düzey markalarla rekabet edebileceğinden emin olduğumuz, Mısır'da üretilen nihai paketlenmiş bir ürün ihraç etmeyi hedefliyoruz."

Ulusal Araştırma Merkezi'nde tarım ekonomisi profesörü olan Yahia Mohamed Metwally Halil, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yetkililerin ve üreticilerin, Mısır zeytinyağının en önemli getiriyi sağlayacağı belirli pazarları belirlemeleri ve hedeflemeleri gerektiğini söyledi.

"Üreticilerin zeytinyağı talebinde bulunan dış pazarları incelemeleri ve bu pazarların talep ettiği özel çeşitleri ve standartları belirleyerek üretimi pazar tercihleriyle uyumlu hale getirmeleri gerekiyor” dedi.