Yaygın Dolandırıcılık Suçlaması İspanya'da Tartışma Yarattı

İspanya'daki zeytinyağı sektörü, binlerce üyesi bulunan bir kooperatif olan Dcoop'un kontrolsüz ve yaygın zeytinyağı dolandırıcılığı suçlamalarının ardından çalkantılı bir dönemden geçiyor.

Bu tür açıklamalar bana özellikle talihsiz ve sorumsuz geliyor çünkü sektörün itibarını sorgulatıyor. - Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas

Zeytin hasadının zirve yaptığı dönemde kooperatifin genel sekreteri Antonio Luque, El Economista'ya yaptığı açıklamada, bazı şişeleyicilerin zeytinyağını ayçiçek yağı gibi daha ucuz ürünlerle karıştırarak kâr elde ettiğini söyledi.

Luque, bu sahte ürünlerin daha sonra ulusal ve uluslararası alanda zeytinyağı adı altında pazarlandığını ve bunun da İspanyol üretiminin bütünlüğünü tehlikeye attığını söylüyor.

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Dcoop Başkanı'na göre bu senaryo uzun süredir devam ediyor. ​"Kooperatifin düzenlediği etkinlikte konuşan Luque, "40 yıldır sessiz kaldık ama artık buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"Onları mahkemeye verecek delilimiz yok ama çok sağlam göstergelerimiz var ve bunu durduracak ve buna son verecek hem ulusal hem de bölgesel bir yönetimden yoksunuz" diye ekledi. ​"Yönetimin bir şeyler yapması gerekiyor çünkü dolandırıcılık izlenmiyor.”

Luque ayrıca şunu iddia etti: ​"büyük zeytinyağı dolandırıcılığı İtalya'da icat edildi. Sorun, izlenebilirlik sayesinde orada zaten kontrol altında. Ancak, dolandırıcılık artık İspanya'ya taşındı.”

Dcoop, olaya karışan operatörlerin isimlerini açıklamadı ve iddia edilen dolandırıcılığa dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Luque'nin açıklamaları, zeytinyağı şişeleyicileri ve ihracatçılarını temsil eden başlıca kuruluşlar olan Anierac ve Asoliva'dan anında tepki aldı. Her iki kuruluş da şiddetle inkar suçlamalar.

"Öncelikle bunu tamamen reddediyoruz. İspanyol endüstrisi, Avrupa mevzuatının gerektirdiği tüm parametrelere uyan ve ayrıca tüm idareler tarafından izlenen yetenekli bir sektördür" dedi Anierac'ın direktörü Primitivo Fernández.

"Asoliva'nın İcra Direktörü Rafael Pico Lapuente, "Hiçbir kanıta dayanmayan bu tür açıklamaları son derece sorumsuz buluyorum" diye ekledi. ​"Elinizde delil varsa mahkemeye gidip ihbarda bulunmalısınız.”

Her iki kuruluş da kontrol ve düzenlemeleri sürekli olarak iyileştirmek için İspanyol hükümetiyle her düzeyde iş birliği yaptıklarını vurguladı.

Ayrıca, kendilerinin tanımladığı şeye karşı olası yasal işlem konusunda da uyardılar ​""Yanlış suçlamalar." Onların görüşüne göre, bu tür ifadeler ​"“İspanyol zeytinyağının diğer ülkelerdeki zeytinyağına kıyasla prestijini itibarsızlaştırmayı ve İspanya'da ülke ekonomisi ve kültürünün temel direği olan, muazzam öneme ve geleneğe sahip bir sektöre saldırmayı amaçlıyor.”

Dcoop'un suçlamaları ulusal hükümetten de eleştiri aldı. İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas, bu iddiaların zeytinyağı endüstrisine zarar verebileceği konusunda uyardı.

"Bu açıklamalar bana özellikle talihsiz ve sorumsuz geliyor çünkü sektörün itibarını sorgulatıyor" dedi.

Planas, zeytinyağı ürünlerinde etiketleme ve organoleptik testler konusunda rutin olarak yapılan sıkı kontrollerin altını çizdi.

Ayrıca düzenlemelerin önemini vurguladı 2021'te geçti terimlerin kullanımını kısıtlamak bakire ve fazladan bakire zeytinyağı ve diğer tohum yağlarının karışımlarında ve şişeleyicilerin farklı mahsul yıllarından gelen zeytinyağlarını karıştırmasını yasaklıyor. Düzenleme güncellemesi, üretim ve satış kanalları genelinde ürün izlenebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

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Planas, Dcoop'a, herhangi bir bilgi sağlamadan ​"İddia edilen suçluların "isimleri ve soyadları", suçlamalarının zayıflatılma riski taşıyor ​"“Bunu hak etmeyen bir sektör.”

Sonraki bir BeyanDcoop, piyasadaki anormalliklerin dolandırıcılığın gerçekten yaşandığına işaret ettiğini öne sürerek suçlamalarını yineledi.

"Kooperatif, "Bu kampanyada, rafinasyonun endüstriyel maliyetlerine rağmen, şişelenemeyen ve rafine edilmesi gereken lampante yağının, rafine edilmiş yağdan çok daha pahalı olduğu durumlar oldu" diye yazdı.

"Bu, piyasa mantığına aykırıdır” diye ekledi kooperatif. ​"Lampante değirmenlerde üretilen ve kalitesiz olduğu için şişelenemeyen ve rafine edilmesi gereken yağdır. Rafine edildikten sonra, sızma veya sızma yağ ile karıştırılır ve daha sonra şişelenir ​'zeytinyağı,'"

Dcoop ayrıca laboratuvar analizleri yoluyla belirli petrol dolandırıcılık türlerinin tespit edilmesinin zorluğuna dikkat çekerek, yakın zamanda yapılan açıklamaları yineledi. İtalyan dolandırıcılık karşıtı uzmanlar.

"Kooperatif, "Tüm yağlar belirli yağ asidi bileşimlerini paylaşır" diye yazdı. ​"Örneğin, ayçiçeği yağında "oleik asit" bulunur; bu aynı zamanda zeytinyağında da yaygın olarak bulunan bir yağdır.

"Piyasada analitik parametreleri sürekli olarak sınırlarında olan yağları ortaya çıkaran çalışmalar yürüttük, bu doğal olarak imkansızdır ve yalnızca farklı yağların karıştırılmasıyla açıklanabilir. Bu yağlar standartları karşılıyor ancak alışılmadık analitik değerler sergiliyor ve bu da manipülasyona işaret ediyor" diye ekledi.

"Burada bir sağlık riskinden bahsetmiyoruz, sadece özgünlükten, saflıktan ve bir zeytinyağı şişesindeki her şeyin gerçekten zeytinlerden geldiğinden emin olmaktan bahsediyoruz" dedi Dcoop.

"Açıklamada, "İpuçlarımız var ama herhangi bir operatöre karşı somut bir kanıtımız yok; yoksa ihbar ederdik" denildi. ​"Ancak İspanyol zeytinyağının iyi imajını korumak için bunun araştırılması gerektiği açıktır.”