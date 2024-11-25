Carrefour, Fransız Tedarikçiler İçin Nutri-Score Etiketlerini Zorunlu Hale Getiriyor

Perakende devi Carrefour yakında Nutri skor Fransa'da satılan çoğu gıda paketinin logosu.

Carrefour, 550'den fazla gıda üreticisine hitaben yazdığı mektupta, ambalaj önü etiketi (FOPL) uygulamasına geçilmesi için üç aylık bir süre belirledi.

Tedarikçilerin uymaması halinde perakendeci, müşterilerini bilgilendireceğini, söz konusu ürünler için Nutri-Score puanlarını hesaplayacağını ve bunları web sitesinde ve mobil uygulamasında yayınlayacağını söyledi.

"Carrefour'da satılan çeşitli ürünlerin Nutri-Score'unu, buna resmi olarak itiraz etmediğiniz durumlar haricinde, web sitemizde ve Carrefour mobil uygulamasında duyuracağız; bu durum müşterilerimize bildirilecektir" diyor Carrefour Başkanı ve CEO'su Alexandre Bompard. LinkedIn'de yazdı perakendecinin tedarikçilerine.

Bir perakendecinin Nutri-Score konusunda tedarikçilerine karşı bu kadar kararlı bir tavır takınması ilk kez yaşanıyor.

Fransa 2017'de Nutri-Score'u benimsemiş olsa da, ambalajlarda kullanımı gönüllü olmaya devam ediyor ve üreticilerin bunu dahil etmeleri yasal olarak zorunlu değil. Carrefour tarafından satılan 7,000'den fazla gıda ürünü zaten bu etiketi taşıyor.

Nutri-Score, paketlenmiş bir gıda maddesinin 100 gram veya mililitre porsiyon başına yağ, şeker, tuz ve kalori içeriğine dayalı olarak ne kadar sağlıklı olduğunu derecelendirmek için koordineli beş renk ve harfin bir kombinasyonunu kullanan trafik ışığı tarzı bir FOPL'dir.

The ​'Yeşil A' en sağlıklı seçeneği belirtir ve ​'Kırmızı ' en az sağlıklı olanı belirtir. Tüm zeytinyağı sınıfları ile derecelendirildi ​'Açık yeşil B.'

Güncel araştırma Fransa'da etiketleme sistemini benimseyen ilk ülke olarak Nutri-Score'un gıda ürünlerinin bileşimini etkilediğini öne sürdü.

Araştırmaya göre, gıda üreticileri, ambalaj ön yüzünde daha yüksek derecelendirme elde etmek için ürünlerini yeniden formüle ediyor.

"Bompard, "Şekerli ürünlere vergi koyup koymamamız gerektiğini sormadan önce, müşterilerimize ne tükettikleri hakkında tam bilgi vererek başlayalım" dedi.

Nutri-Score'un Carrefour'un ürün yelpazesindeki varlığının genişletilmesinin, Gıda Hareketi girişiminin daha geniş kapsamlı bir parçası olduğunu vurguladı.

2018'de başlatılan girişim, gıda üretiminde şeffaflığı artırırken Carrefour ürünlerinin kalite-fiyat oranını iyileştirmeyi amaçlıyor. Program, gıda tedarikçilerini bu çabalara doğrudan dahil ediyor.

"Bompard, "Bugün, müşterilerimize sattığımız ürünlerin besin profili hakkında daha fazla bilgi sağlayarak, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir tüketime yol açacak seçimler yapmalarına yardımcı olmak için bir adım daha ileri gitmek istiyorum" diye yazdı.

Mektubun hedef aldığı tedarikçiler arasında Fransız gıda çokuluslu şirketi Danone de yer alıyor. geçenlerde açıkladı ambalajlarında Nutri-Score kullanımını önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

Danone, bu kararı Nutri-Score'un temel algoritmasında yapılan son revizyona bağladı.

"Şirketten yapılan açıklamada, "Bu gelişme, içilebilir süt ve bitki bazlı ürünlerin besinsel ve işlevsel kalitesine ilişkin hatalı bir bakış açısı sunuyor ve Avrupa'daki gıda bazlı diyet kılavuzlarıyla uyuşmuyor" denildi.

Nutri-Score, benimsendi Birçok Avrupa ülkesi tarafından benimsenmesine rağmen, her durumda tedarikçiler için gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Carrefour'un bu girişimi, Nutri-Score'un Avrupa'daki geleceğinin giderek belirsizleştiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Yeni Avrupa Komisyonu 1 Aralık'ta göreve başlarkenstSağlık ve Hayvan Refahı Komiseri Olivér Várhelyi, AB'nin önümüzdeki yasama döneminde Nutri-Score'u Avrupa çapında resmi bir FOPL olarak benimsemesinin mümkün olmadığını söyledi.