Avrupa'da Yeni Zeytinyağı Standartlarına İlişkin Endişeler



Avrupa Komisyonu Zeytin ve Türük Ürünlere İlişkin Danışma Grubu Başkanı Rafael Sánchez de Puerta Díaz

Avrupa'nın zeytinyağı sektörü, bir AB danışma komitesi şovunun tutanakları olan zorunlu kalite standartlarını getirmek için herhangi bir hamle için Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'ya dikkatle bakıyor.

Ve Avrupa Komisyonu’nun Zeytinler ve Türetilmiş Ürünler Hakkında Danışma Grubu’nun son toplantısına ilişkin taslak rapora göre, zeytinyağı piyasasının durumunun daha net görüntülerini elde etmek için daha iyi veri talep ediliyor.

Son zamanlarda yayınlanan dakika Brüksel'deki 14 Haziran toplantısında, AB'nin ABD'nin zeytinyağındaki pestisit Klorpirifos-etil için maksimum kalıntı seviyesi getirmesini istediğini, çünkü bir MRL'nin olmaması, Amerikan limanlarında çeşitli İtalyan zeytinyağı kaplarının reddedildiğini gördü. .

ABD zeytinyağı pazarlama düzeninin olası endişesi

Gündem maddesi altında ​"ticaretin önündeki tarife dışı engeller ”şeklinde konuştu. Grubun bazı üyeleri ABD’nin zeytinyağı pazarlaması. İkincisi, ithalatın da daha yüksek standartlarda tutulmasına yol açabilir.

İfade edilen görüşler arasında ​"Kaliforniyalılar AB operatörleri ile aynı gerekliliklere uymalı, böylece hepimiz aynı kurallara göre oynamalıyız ”ve ​"ABD'deki ithalat ve yerli ürünlere IOC (Uluslararası Zeytin Konseyi) standartları benimsenmeli ve uygulanmalıdır ”

Komisyondan bir temsilci, ABD makamlarıyla temas halinde olduğunu, gelişmeleri takip ettiğini ve konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalıştığını söyledi.

Komisyon ayrıca ABD ile yaptığı serbest ticaret görüşmeleri hakkında bir güncelleme yaptı. ​"2015 sonuna kadar müzakereleri sonuçlandırmak istiyoruz. ”

Avustralya'nın zeytinyağı standardı korkusu uygulanabilirdi

Endişeler de yayınlandı Avustralya'nın zeytinyağı standardı, 2011’te kabul edildi ve buna bağlı kalmak o ülkede gönüllü olmaktan vazgeçebilir.

Komisyon, Avustralya hükümetinin standardın gönüllü kalacağını doğruladığını söyledi ​"ve bunun yakın zamanda değişebileceğine dair bir kanıt yoktu. ”

Bir endüstri temsilcisi Komisyondan: ​"konuyla ilgili temkinli kalın ”, çünkü sektör tamamen güvence altına alınmadığı için durum böyle olacaktır, ​"Avustralyalı üreticilerden çok fazla baskı olduğu düşünüldüğünde. "

Komisyon ayrıca, Avustralya ile serbest ticaret görüşmelerine başlama planlarının olmadığını ve bunun yakın gelecekte değişmesinin beklenmediğini söyledi.

ABD ithalatında sorunlara neden olan pestisit: klorpirifos-etil

İtalyan sızma zeytinyağının çeşitli kapları ABD limanlarında reddedildi Bu yılın başlarında ABD'de diğer tarım ürünleri için izin verilen ancak zeytinyağı için izin verilmeyen bir böcek ilacı olan klorpirifos-etil izleri vardı.

Sorunla ilgili bir tartışmada Komisyon, çözümün ABD Çevre Koruma Ajansından zeytinyağı için bir MRL belirlemesini istemek olduğunu söyledi.

Komisyon, böyle bir sunumu desteklemeye ve sorunu ikili görüşmelerde gündeme getirmeye hazır olduğunu belirtti.

Daha iyi pazar verileri için arzu

Zeytinyağı ve sofralık zeytin pazarlarına genel bir bakış - 2012/13 sezonu için geçici üretim, tüketim, ticaret ve devir stok rakamları ve 2013/14 görünümleri de dahil olmak üzere - bu tür verilerin toplanması üzerine tartışmaya yol açtı.

Grubun önceki toplantısında, Aralık 2012'de bazı üyeler ​"tutarsızlıkları ”ve Komisyon verileri ile IOC verileri arasında tutarsızlıklar bulunmaktadır.

Komisyon, son toplantıda katılımcılara AB üyelerine düzenli olarak stokları hakkında bilgi vermeleri gerektiğini ve AB'nin piyasa verilerini IOC'ye iletmek zorunda olduğunu hatırlattı.

Tutanaklar, toplantıya katılan uzmanların çoğunun kapsamlı bir bilanço derlemesinin çok önemli olduğunu düşündüklerini, ancak ​"önümüzdeki pazarlama yılında kapsamlı rakamlara sahip olmak daha önemliydi. ”

"Komisyon temsilcisi, fiyatların dolaylı olarak etkileyebileceği göz önüne alındığında, gelecek yıl için tahminleri kağıda koyarken dikkatli olunmasını istedi. Ayrıca, olumsuz iklim koşulları gibi önümüzdeki Ekim ayında hasatın başlamasından önce hala çok şey olabilir ”dedi.

İspanya Zeytinyağı Ajansı o ülkedeki pazar verilerini toplar ve bununla ilgili aylık raporlar yayınlar.

Bazı ticaret temsilcileri tarafından desteklenen başka bir ülkedeki üreticilerin bir temsilcisi, Komisyon'dan diğer AB ülkelerinin hisse senedi verileri de dahil olmak üzere benzer istatistikleri toplamasına yardım etmesini istedi. ​"Mevcut bilgi düzeyini iyileştirmek ve tüm piyasa operatörleri için duruma genel bir bakış sağlamak için İspanya'dakiler kadar ayrıntılı. "

Tutanaklar, daha sonra bir tartışma yapıldığını söylüyor ​"panel testlerinin yasal kesinliğinin nasıl artırılacağı konusunda ”dedi.

AB Zeytinyağı Eylem Planının Uygulanması: Örnekleme ve test parametrelerine ilişkin yeni düzenleme

Toplantıda görüşülen diğer hususların yanı sıra, Komisyon, AB zeytinyağı sektörü için eylem planıBu arada, Mayıs ayında, AB restoran masalarından doldurulabilir zeytinyağı şişelerini yasaklama önerisi konusunda da görüşülüyordu.

Yapımcı temsilcisi bunun ​"Komisyon'un teklifi neden geri çekmeye karar verdiği konusunda belirsiz. ”

Bu arada Komisyon, yeni bir yönetmelik hazırladığını söyledi. ​"örnekleme ve kimyasal analiz için çeşitli parametreler ”yıl sonuna kadar oylamaya sunulacağını umdu.

IOC'nin rolü

IOC'yi düzenleyen uluslararası anlaşmanın gelecek yılın sonunda sona ermesine rağmen, konseyin nasıl gelişmesi gerektiği konusunda tartışmalar devam etti.

Komisyon, kalitenin küresel koruyucusu olarak güçlü bir rol oynaması gerektiğini söyledi ve ​"standardizasyon ve bilanço referans noktası ”.

Komisyon, IOC üyeliğini yalnızca üreticilere değil tüketici ülkelere açma olasılığına olası bir atıfta bulunarak, ​"üyelik tabanını genişletmeyi düşünmeye başlamanın zamanı geldi. ”

Yeni başkan ve başkan yardımcısı

Danışma grubu başkanı Gennaro Forcella'nın üst üste iki dönemden sonra görev süresinin sona ermesiyle, bir oylama yapıldı ve İspanyol Rafael Sánchez de Puerta Díaz oy birliğiyle onun yerine seçildi.

Danışma grubu geleneksel olarak İtalyanlar ve Endülüs Tarımsal Kooperatif İşletmeleri Federasyonu (FAECA) genel müdürü olan Sánchez tarafından yönetilen ilk başkan oldu.

İspanya'dan Rafael Pico Lapuente ve İspanya Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Asoliva'nın müdürü de bir oylama ile başkan yardımcılığına seçildi.

Forcella, 1997'ten bu yana İtalya'nın zeytinyağı ticaret birliği olan Federolio'nun başkanı.

EC Danışma Grupları

Zeytinler ve Türetilmiş Ürünler Danışma Grubu genellikle yılda iki kez toplanır. Bir sonraki toplantısı 12 Kasım'da Brüksel'de olacak.

Komisyon, çalışma grubu tarafından ifade edilen görüşlerin endüstri paydaşlarının görüşlerini temsil etmesini ve buna atfedilemeyeceğini tavsiye eder.

Grubun toplantılarına ilişkin raporlar genellikle katılımcıları listelemez ve ifade edilen görüşlerin kaynağını belirtmez.