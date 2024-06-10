Beton ve Su Karadağ'ın En Yaşlı Zeytin Ağacına Zarar Veriyor

Karadağ kıyısındaki Ulcinj ve Bar yakınlarında 50'den fazla zeytin ağacı en az 500 yaşındadır.

En eskisi Stara Maslina Mirovica'da. İstanbul Üniversitesi Ormancılık Bölümü'nden bilim adamlarına göre, ağacın yaşının 2,247 olduğu tahmin ediliyor ve bu da onu Akdeniz havzasındaki en yaşlı üç ağaçtan biri yapıyor.

Ağacın hayatta kalamayacağından korkuyoruz. - Ćazim Alković, Başkan, Bar Zeytin Yetiştiricileri Derneği

"Karadağ'ın kültürel mirasıyla ilgili bir konferans sırasında Gojko Kastratović, "Ondan daha önemli, daha değerli ve daha eski hiçbir şeyimiz yok" dedi.

Hazım AlkovićBar Zeytin Yetiştiricileri Birliği Başkanı da aynı fikirde ve ağacın en eski kısmındaki dalların solmaya başladığını öğrenince endişesini gizleyemedi. ​"Ağacın hayatta kalamayacağından korkuyoruz” dedi.

Ćazim Alković, Bar Zeytin Yetiştiricileri Birliği Başkanı

Endişe verici değişiklikler ilk olarak ağacın bulunduğu parkın bakımını yapan yerel kültür merkezinin çalışanları tarafından fark edildi. Ziyaretçiler bir giriş ücreti ödeyebilir ve ağacı ziyaret etmek ve onun hakkında daha fazla bilgi edinmek için rehberli bir tura katılabilir.

Bar'daki yerel yetkililer 18 yıl önce Stara Maslina'nın turistik bir cazibe merkezi haline gelebileceğini fark etti ve bölgeyi geliştirmeye başladı. ​"zeytin ağacının etrafındaki çevreyi iyileştirin.

Bu, ziyaretçiler için bir kaldırım oluşturmak amacıyla ağacın etrafına beton bir halka dökülmesini içeriyordu. Ancak beton döküldüğü için su toplanıp ağacın köklerinin etrafında kaldı. Bu arada zeytin ağacının etrafına daha fazla bina ve aile evi inşa edildi.

Karadağ'ın kıta bölgesindeki bir kasaba olan Nikšić'ten tarım uzmanı Ratko Bataković, sorun ve olası sonuçları hakkında ilk uyarıda bulunan kişi oldu. Günlük Republika gazetesinde yayınlanan makalesinde Stara Maslina'yı çevreleyen betonun tehlikeliliğini anlattı.

Tanınmış arkeolog Omer Peročević ve aktivist Anto Baković'in de aralarında bulunduğu bazı vatandaşlar protesto etti.

Ancak o dönemde ne yerel medya, ne de Zeytin Yetiştiricileri Barosu dört yıl önce mevcut başkan Ćazim Alković'in öne çıkana kadar bu karara karşı ses çıkarmamıştı.

O tarihten bu yana Bar Zeytin Yetiştiricileri Birliği çok sayıda faaliyet gerçekleştirmiştir. Stara Maslina'nın bakımına yardımcı olmak için kültür merkeziyle bir sözleşme imzaladı. Üç yıl boyunca dernek gerekli tüm tarımsal teknik önlemleri uyguladı.

"Biyoteknoloji fakültesinin tavsiyeleri doğrultusunda toprak ve yapraklardan gübreleme, zararlılara ve hastalıklara karşı koruma, hijyenik budama ve diğer her şeyi gerçekleştirdik” dedi Alković.

Ayrıca kültür merkezi tarafından düzenlenen kamu hasatı Stara Maslina'nın iki yıl üst üste düzenlediği festival, kentte zeytin hasadının da başlangıcı oldu.

Halk hasadına tarım bakanı, Baro belediye meclis başkanı ve Baro belediye başkanının da aralarında bulunduğu çok sayıda bölge sakini ve davetli katıldı.

Stara Maslina hasadı

Toplamda sadece Bar Belediyesi'nin seçilmiş misafirlere hediye ettiği Stara Maslina'nın özenle seçilmiş meyvelerinden zeytinyağı üretildi. Kral Charles III dahil ve eşi Camila, 2016 yılında hâlâ Galler Prensi iken.

Dört yıl önce Baro belediye meclisi Stara Maslina'nın korunmasına ilişkin çalışmayı kamuoyunun tartışmasına sunduğunda sadece Bar Zeytin Yetiştiricileri Birliği yazılı görüş sunmuştu.

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"Alković, "İlk söylediğimiz betonun Stara Maslina'yı tehdit ettiği ve topladığı suyun betonun köklerini kalıcı olarak tehlikeye atabileceği yönündeydi" dedi.

Bazıları 300 yıllık bir aile geleneğine sahip zeytincilik geleneğine sahip olan yetiştiricilerin uyarıları ne yazık ki ciddiye alınmadı.

"Ayrıca 2023 yazının başında Stara Maslina'nın solma sorununa, yani kök sisteminde aşırı su sorununa işaret etmiştik." dedi.

Ancak çok az kişi derneğin uyarısını ciddiye aldı. ​"Sadece Bar Kültür Merkezi müdür yardımcısı Mirko Bujišić bizden bir şeyler yapmamızı istedi ve ne yapılması gerektiğini bildiğimiz halde müdahale iznimiz olmadığı için kök sistemdeki suyu çıkarmaya çalışan tek kişi o oldu. bitti," dedi Alković.

Ağustos 2023'te Bar belediyesi başkanı Dušan Raičević, Stara Maslina'yı yönetmek için Bar Zeytin Yetiştiricileri Birliği üyelerinin yer almadığı bir komisyon kurdu.

"O tarihten bu yana derneğin ne yapıldığına ve nasıl yapıldığına dair hiçbir bilgisi yok" dedi Alković. ​"Daha da endişe verici olanı, cumhurbaşkanının komisyonu Ağustos ayında kurması ve müdahalenin gelecek yılın Ocak ayında başlamasının beklenmesiydi. Suda geçirilen ilave beş ay, köklerin daha fazla zarar görmesine katkıda bulunmuş olmalı."

Drenaj hendeği inşaatı ve pompa kurulumunun başarılı olduğuna inanıyor. Ancak Alković, eskisinden çok daha az olsa da, tavsiye edilebilecek olandan daha fazla olsa da, yerde hala su bulunduğunu ekliyor.

Çoğu zeytin yetiştiricisi gibi o da kök sistemindeki fazla suyun uzaklaştırılmasını önerdi; Son dönemde yapılan müdahaleler sonuç vermiş olsa da sorun tam anlamıyla çözülmüş değil.

"Bizim teklifimiz aynı zamanda kamuoyunun da teklifidir: Stara Maslina'nın etrafındaki beton halkanın ve ağacın etrafındaki beton duvarların kaldırılması ve suyun doğal olarak akması için ön koşulların yaratılması," dedi Alković.

Örnek olarak komşu Hırvatistan'ın en eski zeytin ağaçlarından biri olan Brijuni Milli Parkı'nı gösteriyor. Basit bir ahşap çit onu çevreliyor ve kıyaslanamayacak kadar önemli bir turistik cazibe merkezi.

Alković ayrıca, ağacın sokaktan görülmesini engellemeyi amaçlayan biletleme binasının inşasının, güneş ışığının ağacın tabanına ulaşmasını engellediğini ve zakkum da dahil olmak üzere, ağaca zarar verebilecek yabani otların büyümesine izin verdiğini düşünüyor. .

Bar Zeytin Yetiştiricileri Derneği ise tamamen farklı bir yaklaşıma sahip ve Stara Maslina'nın gizli değil, görülmeye açık olması gerektiğine inanıyor.

"Alković, "Eğer beton kaldırılırsa ve çimlerin alanı güzelleştirmesine izin verilirse, tüm kompleks kesinlikle çok daha güzel olurdu" dedi.

"Etrafındaki beton kaldırılırsa Stara Maslina'nın yaşamaya devam edeceğinden ve daha büyük bir turistik cazibe merkezi olabileceğinden eminiz" diye ekledi. ​"Etrafını saran ve zararlı olabileceğini bildiğimiz zakkumu da ortadan kaldırmalıyız.”