Danone, Birçok Ürününde Nutri-Score'u Bırakmayı Planlıyor

Fransız çokuluslu gıda üreticisi ve bu alanda öncü şirketlerden biri olan Danone, Nutri skor, Fransız ambalaj önü etiketleme (FOPL) sistemini kullanımını önemli ölçüde azaltacağını duyurdu.

Fransız gıda şirketi, Nutri-Score algoritmasında yapılan son güncellemenin ardından içilebilir süt ürünlerinden ve bitki bazlı ürünlerinden FOPL'yi kaldırıyor.

Algoritmanın revizyonuna katılmıyoruz. Bu gelişme, içilebilir süt ve bitki bazlı ürünlerin besinsel ve işlevsel kalitesine dair hatalı bir görüş sunmaktadır. - Danone,

Trafik ışığı tarzındaki FOPL, paketlenmiş bir gıda maddesinin 100 gram veya mililitrelik porsiyon başına yağ, şeker, tuz ve kalori içeriğine göre ne kadar sağlıklı olduğunu derecelendirmek için beş koordineli renk ve harf kombinasyonunu kullanır. ​"Yeşil A” en sağlıklı seçeneği gösterir ve ​"Kırmızı E” en az besleyici olanı ifade ediyor.

Nutri-Score'un yeni versiyonunda içilebilir süt ve bitki bazlı ürünler genel gıda kategorisinden içecek kategorisine alındı.

Bu değişiklik, algoritmanın gıdaların listelendiği kategoriye göre farklı metrikler uygulaması nedeniyle ürünlerin derecelendirmelerini etkiledi.

Bu kategoride tam yağlı süt gibi ürünler düşürüldü ​"B”ye ​"Yağ içeriğinden dolayı “C” olarak adlandırılır.

Geçişten sonra, bu ürünlerden bazılarının derecelendirmeleri düştü ​"A” veya ​"B”den en düşük seviyeye kadar ​"D” veya ​"E” şeker içeriğine veya alternatif tatlandırıcıların besinsel etkisine bağlı olarak.

Nutri-Score ölçümleri şu işlevi de dikkate alır: Katı yoğurt genellikle öğünler sırasında yenen bir yiyecek olarak sınıflandırılırken, içilebilir yoğurt öğünler dışında tüketildiği varsayılan bir içecek olarak kategorize edilir.

Su, içecek kategorisindeki tek içecektir. ​"Yeşil A” sınıflandırması.

"Danone, "Algoritmanın revizyonuna katılmıyoruz" dedi Olive Oil Times. ​"Bu gelişme, içilebilir süt ve bitki bazlı ürünlerin besinsel ve işlevsel kalitesine ilişkin hatalı bir bakış açısı sunuyor ve Avrupa'daki gıda bazlı diyet kılavuzlarıyla uyuşmuyor."

Bu ürünlerden bazıları 10 mililitrede 13 ila 100 gram şeker içerebilir ancak anormal olarak şu şekilde sınıflandırılmıştır: ​ ' A' veya ​ ' B' başlangıçta kullanılan genel gıdalar için hesaplama yöntemi ile - Beslenme Puanı,

Danone, Actimel, High Pro, Danino, Danone ve Activia gibi birçok popüler markanın Nutri-Score bilgilerini kaldırıyor.

Nutri-Score savunucuları şirketin bu kararına şiddetle karşı çıktı.

"Nutri-Score organizatörleri bir blog yazısında, "Bu içeceklerin (içilebilir yoğurtlar, tatlandırılmış süt içecekleri (aromalı süt) ve bitki bazlı içecekler (soya, badem, yulaf, pirinç vb. dahil) şeker içeriği, ürünün şekersiz ve çok tatlı versiyonları arasında önemli ölçüde farklılık gösterir" diye yazdı.

"Bu ürünlerden bazıları 10 mililitrede 13 ila 100 gram şeker içerebilir (yani gazlı içeceklerle aynı seviyede) ancak anormal olarak şu şekilde sınıflandırılmıştır: ​'A' veya ​'"Genel gıdalar için başlangıçta kullanılan hesaplama yöntemiyle B'yi birleştirdik" diye eklediler.

Danone'nin Nutri-Score'a yaklaşımı gelişmeye devam edebilir.

"Şirketten yapılan açıklamada, "Bu geri çekilmenin diğer ürün referanslarımız üzerindeki etkisini de inceliyoruz ve faaliyet gösterdiğimiz her pazardaki tüm paydaşlarla birlikte en iyi çözümü belirlemek için çalışıyoruz" denildi.

Nutri-Score güncellemesi, FOPL'yi denetleyen bilimsel komitenin iki yıllık incelemesinin ardından geçen yıl duyuruldu.

Nutri-Score etiketi

Etkilenen birçok ürün arasında inceleme ayrıca şunları da içeriyor: tüm zeytinyağları yükseltildi itibaren ​"Sarı C” için ​"Açık yeşil B.”

FOPL'nin destekçileri, algoritmanın ilk kullanıma sunulduğu günden bu yana periyodik olarak algoritma revizyonlarının planlandığını ve öngörüldüğünü vurguladı.

"Beslenme logosu ne olursa olsun, bilimsel ilerleme, pazar gelişmeleri, uygulama deneyimleri temelinde düzenli olarak revize edilmelidir” diye yazdılar.

Danone, Nutri-Score'dan uzaklaşırken, Avrupa Birliği'nde de aşağıdakilerin benimsenmesi çağrısında bulundu: ​"“Tüm Avrupa tüketicilerinin faydalanabileceği uyumlu, yorumlayıcı bir beslenme bilgi sistemi.”

Nutri-Score, altı AB ülkesinde (Fransa, Belçika, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve Portekiz) ve İsviçre'de benimsenmiştir.

Bu uygulamalar gönüllülük esasına dayanıyor; yani gıda üreticileri ambalajlarına logo uygulayıp uygulamamayı özgürce seçebiliyorlar.

Birçok ülke Nutri-Score'un AB çapında bir FOPL olarak tanıtılmasına karşı çıkıyor ve geçen yıl Romanya tüketicisi bekçi köpeği resmen yasakladı Gıda üreticilerinin ambalajlarında Fransız FOPL ibaresini kullanmaları engelleniyor.

İki yıl önce, İtalyan Antitröst yetkililer yasakladı Fransız kökenli FOPL'nin çeşitli gıdalarda kullanımı.