Deoleo, Yaklaşık 1 Milyar Avro Gelirle Zarar Kaydetti

Yüksek fiyatlar, dünyanın en büyük zeytinyağı şişeleyicisinin 996 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2024 artışla 19 milyon avroluk satış geliri elde etmesine katkıda bulundu.

Ancak yıllık raporuna göre Deoleo'nun geçen yıl zararı 54.5 milyon avro, 34.3'te zararı ise 2023 milyon avro oldu.

Yetkililer şirketin devam eden yasal sorunlarBunların arasında İtalyan yan kuruluşu Carapelli Firenze'ye karşı açılan dava da yer alıyor.

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Şirket, iki olumsuz mahkeme kararına dayanarak, kararlar onaylanırsa geriye dönük vergiler ve cezalar için 64.7 milyon avro tahsis edeceğini söyledi. Deoleo, İtalya Yüksek Mahkemesi'nin davayı ele alıp almayacağına karar vermesini bekliyor.

Anlaşmazlık, Carapelli'nin zeytinyağını İsviçreli bir yan kuruluş aracılığıyla ithal etmek için kullandığı yasal bir manevradan kaynaklanıyor. Yağ daha sonra İtalya'da şişelendi ve AB dışına yeniden ihraç edildi.

İsviçre bir üye devlet değil ancak AB ile serbest ticaret anlaşması var

Deoleo, bu uygulamanın Avrupa gümrük yasası muafiyeti kapsamında olduğunu ve zeytinyağı ithalatında gümrük vergisi ödemekten kaçınmasına izin verdiğini söyledi. Ancak İtalyan gümrük görevlileri buna katılmadı ve 2014'te Carapelli'ye karşı dava açtı.

Deoleo'nun mali işler müdürü Enrique Weickert, İtalyan gümrük yetkililerinin ilk ödemeyi Şubat ayında talep ettiğini söyledi.

"Yılın sonucu çok olumsuz, ancak bu sonucun yüzde 90'ı İtalya'daki dava için yaptığımız düzenlemeyle ilgili" dedi ve şirketin ​"Yüksek Mahkeme davayı görüşmeye karar verirse “çok sağlam argümanlar” ortaya çıkacak.

Weickert, yasal sorunlardan uzakta, 2024'ü şöyle tanımladı: ​"zor ve karmaşıktır.”

Şirket, yılın başında zeytinyağı tedarik etmekte zorluk çekti çünkü zeytinyağı stokları üst üste ikinci kez sıfıra yakın bir seviyeye düştü. zayıf hasat İspanya ve Akdeniz boyunca.

Yılın ikinci yarısında şirket, istikrarlı bir şekilde etkilendi düşen fiyatlar Bölgedeki birçok ülke hasat döneminin toparlanmasına hazırlanıyor.

Weickert, 2024 yılında İspanya ve ABD'de zeytinyağı tüketiminin yüzde -, İtalya'da ise yüzde - oranında düşeceğini söyledi.

Ancak şirket, işin hala güçlü olduğunu belirterek, 33.4 milyon avroya ulaşan FAVÖK'te yüzde onluk bir artışa işaret etti. FAVÖK, bir işletmenin temel faaliyetlerinden ne kadar kar elde ettiğini değerlendirmeye yardımcı olan bir performans ölçütüdür.

Weickert, şirketin litre başına 0.69 avroluk brüt birim marjı hedefine ulaştığını sözlerine ekledi. ​"Hammadde fiyatlarının satış fiyatlarına “etkili” aktarımı.

Şirket ayrıca, net finansal borçta yüzde 72'lük düşüş, nakit pozisyonunda yüzde 160'lik artış ve Haziran ayında - milyon avroluk borcun yeniden finanse edilmesine ilişkin bağlayıcı bir anlaşmanın da aralarında bulunduğu birkaç olumlu finansal göstergeye de değindi.

Arka planda yenilenen tarife tehditleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump tarafından vurgulanan Weickert the ABD pazarının önemi şirkete.

Şirketin FAVÖK'ünün yaklaşık yüzde 38'inin ABD'de üretildiğini söyledi. Artan tarifelerin ABD'de de etkili olacağını vurguladı. ​""Bu sadece Amerikan tüketicisinin Akdeniz havzasından gelen sağlıklı bir ürün için daha fazla ödeme yapmasına neden olur."

Deoleo, potansiyel tarifelerin etkisini en aza indirmenin yollarını şimdiden değerlendirdi, örneğin: ​"ek bir stok yastığı oluşturmak” ve muhtemelen ​""ABD'de yerel olarak şişeleniyor."