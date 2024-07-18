Menşede Düşen Fiyatlara Rağmen Zeytinyağı Perakende Fiyatları Yüksek Kalıyor

Yüksek zeytinyağı fiyatları Avrupa çapında kamuoyunun dikkatini çekti.

Avrupa Komisyonu verilerine göre Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinde perakende satışlarda ortalama zeytinyağı fiyatları Haziran 45'te bir önceki yıla göre yüzde 2024 daha yüksekti. Karşılaştırıldığında, ortalama gıda fiyatları bu dönemde yüzde 1.3 artarken, daha geniş katı ve yağılar kategorisi yüzde 13 arttı.

Bu arada, İngiltere merkezli bir ticari yayın olan The Grocer tarafından Nisan ayında yayınlanan fiyat takip verileri, ülkenin en büyük süpermarketlerindeki beyaz etiketli zeytinyağı markalarının ortalama maliyetinin yüzde 7.38 artışla litre başına 8.60 £'a (42 €) ulaştığını gösteriyor. Nisan 2023 ile karşılaştırıldığında.

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Uluslararası Para Fonu'nun en büyük ihracatçı tarafından belirlenen emtia emtia takipçisinden elde edilen diğer veriler, zeytinyağı fiyatlarının Haziran ayında ton başına 9,157 $ (8,530 €) olduğunu ve geçen yılın yüzde 27 üzerinde olduğunu gösteriyor.

Artan zeytinyağı fiyatları, Akdeniz havzasında, özellikle de İspanya'da, dirençli taleple birlikte art arda iki zayıf hasattan kaynaklandı.

Bazı analistler, yüksek zeytinyağı fiyatlarının azalan vergilere benzeyebileceğinden ve düşük gelirli haneleri orantısız bir şekilde etkileyebileceğinden endişe ederken, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nde (FAO) ekonomist olan Lisa Paglietti bu fikre karşı çıkıyor.

"Süreli ​'Azalan oranlı vergi önemli bir siyasi ve sosyal ağırlık taşıyor, bu nedenle bunu azalan oranlı bir vergi sorunu olarak çerçevelemek yerine genel etkiye odaklanmak daha verimli olabilir" dedi. Olive Oil Times. ​"Kişi başına tüketimin gelir düzeylerine göre analiz edilmesi değerli bilgiler sağlayabilir.”

"Paglieti, fiyat artışının farklı gelir grupları üzerindeki dağıtımsal etkisini anlamak, bunun azalan oranlı bir vergi teşkil edip etmediğini belirlemek açısından çok önemli" dedi. ​"Zeytinyağı fiyatlarındaki artış orantısız bir şekilde düşük gelirli bireyleri etkiliyorsa, bu gerileyici olabilir."

"Ancak fiyat artışı, küresel zeytinyağı kıtlığı gibi tüm gelir düzeylerini eşit şekilde etkileyen faktörlerden kaynaklanıyorsa, bu azalan oranlı bir vergi olarak değil, yaşam maliyetinde genel bir artış olarak değerlendirilebilir." diye ekledi. ​"Bunun her düzeyde gerçekleştiğine ve tüm gelir düzeylerini etkilediğine inanıyorum.”

Bazı hükümetler pahalı zeytinyağının hane halkı üzerindeki etkilerini azaltmak için harekete geçti.

Yetkililer Türkiye ve Fas Yurt içi zeytinyağı arzını artırmak ve daha yüksek fiyatlara neden olan ayrı ayrı paketlenmiş ihracatı teşvik etmek için toplu ihracat yasakları çıkardı. Ancak her iki ülkedeki üreticiler ve tüketiciler etkinliğini sorguladı bu tedbirlerden.

Bu arada Tunus hükümeti açıkladı. fiyatı sınırlamayı planlıyor Aralık ayında iç piyasada zeytinyağı litre başına 15 Tunus dinarı (4.45 €) fiyatla satışa sunuldu ve 10,500 litre zeytinyağı piyasaya sürüldü. sızma zeytinyağı bu girişim için bir kenara.

Ancak bazı tüketiciler etkililiğine itiraz edildi bu çabaların yeterince uygulanmadığını ileri sürmüştür.

İspanya'da yetkililer farklı bir yaklaşım benimsedi. Katma Değer Vergisinin kaldırılmasıHane halkının artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmasına yardımcı olmak için zeytinyağı ve diğer temel mutfak ürünlerinden satış vergisine benzer şekilde yararlanılıyor.

Bu karar, büyük perakende zincirlerinin zeytinyağına yönelik fiyat artışlarına yanıt olarak alındı; bu artış, bu maddeyi yoğun olarak tüketen İspanyol halkı arasında hayal kırıklığı ve protestolara neden oldu.

İspanya menşeli zeytinyağı fiyatları Ocak ortasında ulaşılan rekor seviyelere göre yüzde 25 düşerken, perakende fiyatlar da aynı şeyi yapmadı.

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Bunun temel nedeni mevcut piyasa dinamikleridir. Pek çok perakendeci, halihazırda sattıkları zeytinyağını, menşe fiyatlarının rekor seviyelere yaklaştığı Kasım 2023 ile Ocak 2024 arasında satın aldı.

Sonuç olarak, menşe fiyatları düşmüş olsa bile, kâr elde etmek için zeytinyağını daha yüksek bir kâr marjıyla satmaları gerekiyor.

Yüksek perakende fiyatlarının diğer etkenleri, başka bir zayıf hasattan kaynaklanan potansiyel kayıplara karşı koruma sağlayan şirketler ve zeytinyağı satın alan ve daha sonra daha yüksek bir fiyata satmadan önce elinde tutan şirketlerin spekülasyonlarıdır.

Perakende fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe tüketiciler tüketimlerini azaltabilir veya daha ucuz alternatiflere geçin. Bu durum talebi azaltabilir ve piyasanın buna uyum sağlamasıyla perakende fiyatlarının düşmesine neden olabilir.

Küresel zeytinyağı talebindeki değişiklikler, Avrupa perakende satışında zeytinyağı fiyatlarını da etkileyebilir.

Geleneksel olmayan pazarlarda zeytinyağına olan ilgi arttıkça, üreticiler ve ihracatçılar ürünlerinin daha fazlasını alışkanlık haline getirebilecekleri oraya yönlendirecek. daha yüksek fiyatlar talep etmek, geleneksel pazarlara daha az yer kalıyor.

"Paglieti, AB dışındaki geleneksel olmayan zeytinyağı üreten ülkelerin artık toplam zeytinyağı tüketiminde daha büyük bir paya sahip olduğunu kabul etmek önemlidir "dedi. ​"Üreticiler ve distribütörler, özellikle fiyattan ziyade kaliteye dayalı olarak pazarlanan zeytinyağı için, ürün farklılaştırma ve pazar geliştirme zorluğunu benimsemelidir."

"Her pazar ve niş benzersiz olsa da üreticilerin stratejilerini daha yeni pazarlara uyarlamaları gerekebilir" diye ekledi. ​"Pazar geliştirme çabaları olmadan, talebin fiyat esnekliği daha yüksek olabilir ve geleneksel olmayan pazarlar gelecekte daha büyük bir büyüme potansiyeli sunabilir."

Kâr amacı gütmeyen bir tüketici fiyatları gözlemcisi olan İspanya Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü (OCU) gibi tüketici kuruluşları, faydalarından ödün vermeden zeytinyağı satın almanın uygun maliyetli yöntemleri konusunda değerli tavsiyeler sundu.

Öneriler arasında daha büyük formatların satın alınması (birim başına fiyatı düşürür), zeytinyağının mümkün olduğu kadar uzun süre dayanacak şekilde uygun şekilde saklanması, promosyon indirimlerinden yararlanılması, her preparatta kullanılan miktarın azaltılması ve yerel üreticilerin desteklenmesi yer alıyor.

Paglieti farklı satın almanızı önerir zeytinyağı çeşitleri çeşitli amaçlar için. Örneğin, pahalı sızma zeytinyağı şişesini salata gibi yemekleri bitirmek için saklayın, sızma veya sızma zeytinyağını ise salata gibi yemekleri bitirmek için kullanın. soteleme ve pişirme.

"Güçlü baharat gücü ve farklı duyusal özellikleri olan yüksek kaliteli bir meyveli yağ, daha küçük miktarlarda kullanılabilir ve özel günler veya özel yemekler için saklanabilir, böylece genellikle daha pahalı olduğundan ekonomik etki azaltılabilir" dedi.

"Daha sıradan ve daha az maliyetli sızma yağlar yemek pişirmek için ve yemeklere temel hazırlamak için kullanılabilir" diye ekledi Paglietti. ​"Bir diğer önerimiz ise, bu ürünlerin daha küçük miktarlarda tüketildiğini göz önünde bulundurarak, kasa tutarını azaltmak ve yüksek rotasyonlu stok sağlamak için üst düzey ürünlerden oluşan daha küçük paketler satın almaktır.”