Puglia'da Sahte Zeytinyağı Ele Geçirilmesinde Ayrıntılar Ortaya Çıktı

İtalyan Carabinieri, Cerignola, Puglia'da yaygın bir zeytinyağı sahteciliği ağını ortaya çıkardı ve bu, son yıllarda bu türden en kapsamlı operasyonlardan birine işaret ediyor.

Carabinieri'nin Zinayla Mücadele ve Sağlık Birimi (NAS) görevlileri, yedi yerel kişi hakkında arama emri çıkardı ve 71 ton yağlı madde, 623 litre klorofil ve yasa dışı olarak büyük miktarlarda zeytinyağı benzeri ürünler üretmeye yönelik ekipman keşfetti.

The polis operasyonu Foggia Savcılığı tarafından koordine edildi ve ülke genelindeki birçok ili kapsıyordu.

Soruşturma geçen Eylül ayında başladı ve yakın zamanda NAS'ın yaklaşık 42 ton katkılı petrolü tespit edip ele geçirmesini sağladı.

Bu maddenin büyük bir kısmı pazar dağıtımına hazırdı. Bazen zaten şişeleniyor ve yanlışlıkla İtalyan etiketiyle tarımsal gıda tedarik zincirine sunuluyordu. sızma zeytinyağı.

Yıllar geçtikçe, zeytinyağı sahteciliği belası, sahteciliğin nasıl gerçekleştiğini ve katkılı ürünleri tespit etme yöntemlerini araştıran, artan miktarda bilimsel araştırmayı tetikledi.

Sahteciler bazen sızma zeytinyağının rengini taklit etmek için tohum yağlarına klorofil ve beta-karoten eklerler.

Karışıma genellikle düşük kaliteli zeytinyağı eklendiğinden, bu sahte ürünlerin yüzeysel bir analizi sahtekarlığı tespit edemeyebilir.

Sonuç olarak, kolluk kuvvetleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere oldukça karmaşık yöntemler kullanmaktadır: spektroskopi, kromatografi ve hatta DNA testi.

Italia Olivicola'nın başkanı Gennaro Sicolo'ya göre NAS soruşturması, İtalyan kolluk kuvvetlerinin gıda suçlarıyla etkin bir şekilde mücadele etme becerisinin altını çiziyor.

"Sahte sızma zeytinyağı ve klorofille renklendirilmiş yağlara karşı Carabinieri operasyonu, gıda sahtekarlığına karşı kontrol sisteminin mükemmel işleyişinin parlak bir örneğidir" dedi.

Sicolo, Apulian zeytinyağı üretiminin yüksek değeri göz önüne alındığında bu tür operasyonların önemini vurguladı.

60 milyon zeytin ağacı ve çok sayıdaki alanıyla Ödüllü Zeytinyağı üreticisi Puglia, İtalya'nın en önemli üretim bölgesi olup, ulusal üretimin yaklaşık yarısını karşılamaktadır.

Sicolo'ya göre buradaki zorluk, tüketicinin kalite ve kalite konusundaki farkındalığını arttırmaktır. sağlık yararları Yüksek kaliteli sızma zeytinyağının kullanılmasıyla daha az sağlık garantisi olan daha ucuz yağlar daha az tercih ediliyor.

İtalyan Yemeklik Yağ Endüstrisi Birliği (Assitol) şu uyarıda bulundu: ​"asıl sorun, doğru şekilde faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğunun itibarının zedelenmesidir.”

Assitol'un zeytinyağı grubunun başkanı Anna Cane şunları kaydetti: ​"Bizimki, İtalya'ya giren ve çıkan petrol akışını izleyen ulusal telematik sistem SIAN sayesinde en çok izlenen sektörlerden biri.”

"Ayrıca raflarda satışa sunulan yağları 8 farklı kamu kontrol kurumu denetlemektedir” diye konuştu.

Assitol'a göre dolandırıcılığın devam etmesinin nedenlerinden biri, sızma zeytinyağı konusunda tüketici farkındalığının düşük olmasıdır.

"Cerignola'da keşfedilen tezgah altı satıcıların hala piyasada alıcı bulması, bu olağanüstü ürüne ne kadar az değer atfedildiğini gösteriyor" dedi Cane. ​"Bu, İtalya'da ve dünya çapında bilgi birikiminin desteklenmesi ve korunmasını mümkün olan her şekilde desteklemek için bir başka nedendir."

Sahte yağların ele geçirilmesinin ardından hem CIA hem de çiftçi derneği Coldiretti, tüketiciler için güvenli bir liman olarak sertifikalı zeytinyağı üretiminin önemini vurguladı.

Avrupa Birliği yaptırımına atıfta bulundular Kökenin Korumalı Tasarımı (PDO) ve Korumalı Coğrafi İşaret Geleneksel olarak üretilen yiyecek ve içecekleri belirli bölgelere ve çeşitlere bağlayan (PGI) sertifikaları.

"Tüketicilere seslenmeye devam ediyorum: PDO ve PGI sızma zeytinyağı satın alın. Bu tanınmaları elde etmek için, PDO ve PGI sızma zeytinyağının yüksek kalite ve sağlıklılığını kanıtlayan kesin ve katı kurallara uyması gerekir, "dedi Sicolo.

Coldiretti Puglia'nın başkanı Alfonso Cavallo, kolluk kuvvetlerinin tüketici sağlığının korunmasında hayati önem taşıdığını söyledi.

"Gıda dolandırıcılığı özellikle nefret dolu bir suçtur çünkü insanların sağlığını tehlikeye atmaktadır, aldatmaya dayanmaktadır ve öncelikle maddi imkanları kısıtlı olan ve düşük maliyetli gıdaya başvurmak zorunda kalanları etkilemektedir" dedi.

Bu, İtalyan kolluk kuvvetlerinin zeytinyağı sahteciliğine odaklanan önemli yasa dışı operasyonları ortaya çıkardığı ilk sefer değil. Aralık ayında İtalya ve İspanya'daki yetkililer 260,000 litre ele geçirildi Koordineli baskınlarda katkılı zeytinyağı ele geçirildi ve 11 kişi tutuklandı.

Ancak uzmanlar, son iki mahsul yılındaki düşük üretim, azalan zeytinyağı stokları ve yüksek fiyatların bir araya gelmesinin, suç örgütlerinin zeytinyağı sahtekarlığı yapması için cazip koşullar yarattığı konusunda uyardı.