İtalya'da Yeni Zeytin Çeşitlerinin Keşfi, Uygulama Geliştirmeyi Teşvik Ediyor

Daha önce bilinmeyen iki zeytin çeşidi keşfedildi Frosinoneorta italya'nın Lazio bölgesinde bir il.

İtalyan Ulusal Araştırma Merkezi (CNR) laboratuvarı birkaç ağaç örneğini test etti ve bunların DNA'sının Perugia'daki IBBR-CNR veri tabanında listelenen bilinen hiçbir türle eşleşmediğini doğruladı.

Bu ağaçların ürettiği zeytinyağını uzman tadımcılarla tattık ve kalitesini gerçekten ilgi çekici bulduk. Bu nedenle, onların yayılmasına zaten yatırım yaptık. - Pierluigi Turchetta, Frosinone zeytin çiftçisi

Veritabanı 5,000'den fazla genetik profil ve 10,000'den fazla örnek içeren bir depo içerir.

CNR'nin analizleri, yeni bulunan iki çeşidin, kuzey İtalya bölgesi Veneto'daki çeşitlerle, özellikle de Favarol çeşidiyle genetik olarak ilişkili olabileceğini gösterdi.

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"Yeni çeşitleri keşfeden zeytin yetiştiricisi Pierluigi Turchetta, "Bunlar bizim bölgemizden gelen ve yüzyıllardır burada gelişen ağaçlardır" dedi. Olive Oil Times.

Keşfin kendisini şaşırtmadığını da sözlerine ekledi. ​"Turchetta, "Bölgemizdeki yerli zeytin çeşitlerini özellikle arıyorduk çünkü bazı ağaçların buradaki tipik çeşitlere ait olmadığından şüpheleniyorduk" dedi. ​"Ancak emin olamadık."

"Dört numuneyi CNR ihtisas laboratuvarına göndermeye karar verdik” diye konuştu. ​"İki örnek, ağaçlarımızın en azından bazılarının benzersiz doğasını ortaya çıkardı."

Bu çeşitleri resmi olarak İtalyan zeytin çeşitlerinin resmi listesine dahil etmek için birkaç adıma daha ihtiyaç duyulurken, yerel yetiştiriciler bu keşfin sertifikalı menşeli zeytinyağı üretimi için yeni bir alan oluşturabileceğini umuyor.

Bu tür coğrafi işaretler, gıdayı benzersiz üretim alanına bağlayan ve yerel ürünlerin değerini artıran Avrupa Birliği'nin Korumalı Coğrafi İşaret (PGI) sertifikaları için temel teşkil etmektedir.

Son zamanlarda araştırmacılar daha önce bilinmeyen 21 tane buldu Capri'de zeytin çeşitleriAntik çağlardan beri zeytin ağaçlarıyla dolu bir ada.

"Zeytin ağacı biyoçeşitliliği çevresel ve ekolojik açıdan önemli bir değer taşıyor” dedi zeytinyağı tadımcısı ve tarım uzmanı Thomas Vatrano. ​"Bir bölgedeki tüm canlı organizmalarla dinamik olarak etkileşime girerek, bölgenin gelişmesini sağlıyor."

Vatrano'ya göre zeytin ağacı biyolojik çeşitlilik çok önemlidir iklim değişikliği zamanlarında. ​"Uzun süreli su stresinin her yıl zeytinyağı kalitesini etkilediği güney İtalya'ya bakın" dedi.

"Calabria gibi bölgelerdeki antik zeytinlikler bu bölgelerin koruyucusu olarak hareket ediyor ve kuraklığa karşı iyi bir direnç göstererek iklim değişikliğini hafifletmek için bir strateji sunuyor," diye ekledi Vatrano.

Sert iklimlere uyum sağlama yeteneği yüksek olan ağaçlar, ortaya çıkan hastalıkların yayılmasının önlenmesi konusunda da değerli bilgiler sağlayabilir.

(Fotoğraf: Pierluigi Turchetta)

"Vatrano, Akdeniz havzasının dünyadaki en büyük zeytin yetiştirme alanı olduğunu söyledi. ​"Petrol verimi veya pazar ihtiyaçları nedeniyle riskli çeşit seçimi, yerli çeşitlerin terk edilmesine, yabancı veya yerli çeşitlerin tercih edilmesine yol açmıştır.”

"Bu biyolojik çeşitlilik kaybı, yeni patojenlere veya zararlılara karşı direnç stratejilerinde fark yaratabilir” diye ekledi.

Vatrano, İtalya'da yeni zeytin ağacı çeşitlerinin keşfinin devam edeceğini vurguladı.

"İtalya dünyadaki zeytin genetik kaynaklarının yaklaşık yüzde 30'unu elinde tutuyor” dedi. ​"Bilinmeyen bireyler sıklıkla modern moleküler biyoloji teknikleriyle keşfedildiğinden, türlerin sayısı hafife alınıyor.”

Turchetta'ya göre yeni bulunan çeşitler zeytin yetiştiricileri için önemli sonuçlar verebilir.

"Bu ağaçların ürettiği zeytinyağını uzman tadımcılarla tattık ve kalitesini gerçekten ilgi çekici bulduk” dedi. ​"Bu nedenle, bunların yayılmasına zaten yatırım yaptık.”

"Şu anda her çeşit için 600 genç zeytin ağacı olmak üzere yüzlerce ağaç dikiyoruz” diye ekledi Turchetta.

Turchetta ayrıca belirli çeşitleri hızlı bir şekilde tanımlamak için yapay zekayı kullanan bir mobil uygulama geliştiriyor.

"Genç kodlayıcılardan oluşan bir ekiple zeytin ağaçlarını tespit edebilecek bir uygulama geliştirdik” dedi. Örneğin şunu belirtebilir: ​'bu zeytin ağacı yüzde 80 güven düzeyine sahip bir Leccino' gibi görünüyor.”

Tam sonuçlar için moleküler genetik analiz gerekli olsa da Turchetta, uygulamanın zeytin yetiştiricileri arasında ortak bir soruyu ele aldığını söyledi.

"Olivamea Uygulamasının beta sürümü Android için mevcut ve 21 Haziran'da resmi lansmanla birlikte yakında iPhone sürümü de gelecek.st, "Dedi.