AB Başkanı Yeni Tarım Komiserini Atadı

Alman siyasetçi ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni Avrupa Komisyonu'nun yapısını açıkladı. 42 yaşındaki Lüksemburglu Christophe Hansen, Tarım ve Gıda Komiseri olarak atandı.

Avrupa Birliği'nin birincil yürütme organı olan komisyon, blok üye devletlerinin her birinden birer üye olmak üzere 27 komisyon üyesinden oluşuyor.

Hansen, Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan ve tüm AB ülkelerinden 188 üyesi bulunan muhafazakar merkez-sağ Avrupa Halk Partisi'ne (EPP) üye.

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2018'den beri Avrupa Parlamentosu'nda çalışıyor ve esas olarak AB'nin temel mevzuatının hazırlanmasında yer alıyor. Ortak Tarım Politikası (CAP) ve bloğun ormansızlaşma kuralları.

Hansen'in, von der Leyen'in ilk dönem başkanlığı sırasında beş yıl boyunca AB Tarım Komiserliği görevini yürüten Polonyalı Janusz Wojciechowski'nin yerini alması bekleniyor.

Wojciechowski yayınladı son revizyon Ocak 2023'te yürürlüğe giren, bloğun çiftçilikle ilgili kurallar ve sübvansiyon planları kümesi olan CAP'ın bir parçası.

Bununla birlikte, Avrupalı ​​çiftçiler, çiftçiler için yeni CAP'ın katı çevre düzenlemelerini ve sıkı tarımı hedef aldı yeşil tarım gereksinimleri in gösteriler 2024 yılı başlarında kıta genelinde gerçekleşen.

Sınırlı ekilebilir araziye sahip en küçük AB üye ülkelerinden birinden gelen bir çiftçi ailesinden gelen Hansen, köprüleri yeniden inşa etmek Brüksel ile blok çiftçileri arasında son protestoların ardından gerginlik yaşandı.

Ancak Avrupa'daki çiftçiler, Brüksel'in en büyük siyasi gücünün dikkatini çekmiş görünüyor.

Von der Leyen ve Hansen'in siyasi yuvası olan merkez sağ EPP, kendisini AB'nin ​"Çiftçilerin partisi. ” Üyelerinin bir kısmı düzenli olarak Avrupa çiftçileri için adil bir gelir ve daha az bürokrasi çağrısında bulunuyor.

Von der Leyen, AB başkanlığına ikinci kez seçilmeden önce geçen Temmuz ayında parlamentoda yaptığı bir konuşmada, çiftçilerin ​"satmaya zorlanmamalılar ​"üretim maliyetlerinin altında "iyi yemek" satıyor.

"Çiftçilerin gıda zincirindeki konumunu güçlendirmeliyiz; daha fazla sermayeye erişmeleri gerekiyor” dedi.

Hansen'in yeni tarım komiseri olarak atanmasının ardından ona yazdığı görev mektubunda von der Leyen, ona bir taslak hazırlama görevini de verdi. ​'Göreve geldiği ilk 100 günde 'tarım ve gıda vizyonu'nu ortaya koyan AB Komisyonu Başkanı, blokun tarım ve gıda sektörünün uzun vadeli rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini sağlamaya odaklandı.

Yeni plan ayrıca komisyonun 29 paydaşla işbirliği içinde derlediği AB Tarım ve Gıda Stratejik Diyaloğu raporunun önerilerini de dikkate alacaktır. Rapor, hektar bazlı ödemelerden çiftçilere daha hedefli ödemelere ve küçük çiftçilere daha fazla desteğe doğru bir geçiş çağrısında bulunmaktadır.

"Von der Leyen mektubunda, "Ayrıca gelecekteki Ortak Tarım Politikamızın, en çok ihtiyaç duyan çiftçilere, özellikle de küçük ölçekli çiftçilere hedefli destek sağlamaya uygun olmasını sağlayacaksınız" ifadelerini kullandı. ​"Bütün çalışmalarınızda çiftçilerin adil ve yeterli bir gelire sahip olmasını sağlayacaksınız.”

Standart uygulamaya göre, tüm yeni komisyon üyeleri, Avrupa Parlamentosu'ndan nihai onay almak için birkaç parlamento komitesi duruşmasından geçecektir. Parlamento daha sonra yeni komisyonun bir bütün olarak uygunluğuna oy verecektir.

Von der Leyen'in yeni komisyon üyeleri ekibinin beş yıllık görev süresinin bu yılın kasım ayı sonu veya aralık ayı başında başlaması bekleniyor.