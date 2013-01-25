Zeytinyağı Dolandırıcılığı Üzerine Avrupa'nın Çatlamasının Ortaya Çıkışı

Avrupa Birliği’nde dolandırıcılığa karşı yürütülen tedbirler, Avrupa Komisyonu’nun yasa tasarısına göre, üye devletlerin kendi içlerinde pazarlanan bin ton zeytinyağı için yılda en az bir kez hedefli kontrol yapmasını gerekli kılacaktır.

Ve zeytinyağı tutan herhangi bir kişi veya kuruluşun, şişeleme aşamasına kadar, her bir yağ kategorisi için girişi ve geri çekmeyi takip eden bir kayıt tutması gerekecektir. AB düzenlemesinde değişiklik taslakları 2568/91 zeytinyağının özellikleri ve analiz yöntemleri.

"Deneyimler, 2568/91 yönetmeliği tarafından sunulan tüketici korumasının tam etkisini engelleyen bazı sahtekarlık riskleri olduğunu göstermiştir. ”Diyor.

Ayrıca, yönetmelikte belirtilen belirli analiz yöntemlerinin güncellenmesi gereğinden bahseder ve bu nedenle ona iki yeni ek önerir.

Biri, ultraviyole spektrofotometrik muayenede, ​"analiz yöntemindeki bazı tutarsızlıkları ve kusurları gidermek ”.

Bir diğeri, triasilgliserollerin ECN 42 ile gerçek ve teorik içeriği arasındaki farkın belirlenmesi üzerine, mevcut eki bir ​"daha verimli bir yöntem ”.

Mevzuat taslağı, üye devletlerin AB'ye uygunluk kontrolleri konusunda 1 başında yürürlüğe girecek olan raporlarına ilişkin yeni kurallar dışında değişikliklerin önümüzdeki 2015 Ocak'ta yürürlüğe girmesini öneriyor.

Ayrıca uygunluk kontrolleriyle ilgili olarak, üye devletler EC'ye testleri ve sonuçları hakkında çok daha ayrıntılı bilgi vermek zorunda kalacaklardı. Taslak, kontrollerin risk analizine dayanarak ve uygun sıklıkta seçici bir şekilde yapılması gerektiğini söylüyor.

Ayrıca, ​"belirli bir eyalette pazarlanan zeytinyağı, toplam zeytinyağı miktarı ve zeytin ezmesi yağı İçinde tüketilen veya ihraç edilen o devletin.

Önerilen değişikliğin, Tarım Piyasaları Ortak Teşkilatı Yönetim Komitesi nimetine sahip olduğu ve ileri düzeyde istişare ve müzakere durumunda olduğu anlaşılmaktadır.