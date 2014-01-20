AB, Zeytinyağı Dolandırıcılığıyla Mücadele için € 5m Teklif Etti

Zeytinyağlı dolandırıcılığın daha iyi tespitine yönelik araştırmalar, Avrupa Komisyonunun yeni düzenlemesi kapsamında yaklaşık 5 milyon € (6.7m $) alabilecektir. Horizon 2020 programı.

Yaklaşık 80 milyar € 'luk program AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon girişimidir ve gelecek vaat ediyor ​"laboratuvardan pazara harika fikirler alarak daha büyük atılımlar, keşifler ve dünyanın ilkleri. ”

Sürdürülebilir gıda güvenliği alt programı kapsamında, zeytinyağı kimlik doğrulaması konusunda 12 Mart'a kadar bir başvuru çağrısı açık.

"Zeytinyağı normalde diğer bitkisel yağlardan daha yüksek bir fiyata satılıyor ve dolandırıcılık faaliyetleri cazip geliyor ”diyor. Bu nedenle, zeytinyağının kalitesini ve özgünlüğünü garanti ederek imajını korumaya yardımcı olacak yeni analitik yöntemler aranmaktadır. Sızma zeytinyağı veya sızma zeytinyağı ile yumuşak kokusu giderilmiş zeytinyağı ve diğer bitkisel yağlar ile sızma zeytinyağı veya sızma zeytinyağı karışımlarının tespiti özellikle ilgi çekicidir.

"Teklifler, zeytinyağı sektöründeki dolandırıcılık savunmasızlığını değerlendirmeli ve istenmeyen işleme (örneğin koku giderme), tağşişin tespit edilmesi ve yeni teknolojik ilerlemelere dayalı olarak zeytinyağının kalitesini doğrulamak için yöntemler ve analitik protokoller geliştirmeli, doğrulamalı ve uyumlu hale getirmelidir ”, programın bir özeti çağrı diyor. Ayrıca zeytinyağı için bir veri bankası kurulmasını araştırmalı ve standardizasyona katkıda bulunmalıdırlar.

Araştırmadan beklenen spesifik etkiler arasında ​"sahtekarlıkları tespit etmek ve zeytinyağının kalitesini doğrulamak için güvenilir, onaylanmış, uygun maliyetli, uyumlu ve kullanıma hazır yöntemler (örneğin genomik, metabolomik ve diğer araçlara dayalı). ”

Komisyon, ​"AB'den 5 milyon Euro aralığında bir katkı talep eden teklifler, bu özel zorluğun uygun bir şekilde ele alınmasına olanak tanıyacaktır ”dedi. Teklifler, AB dışındaki ülkelerden katılımcıları içerebilir.

The Zeytinyağı Kimlik Doğrulama Çalıştayı Komisyon ve Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından geçtiğimiz Haziran ayında Madrid'de ortaklaşa düzenlenen proje çağrısını tasarlamak için kullanılan öncelikli alanları belirledi.