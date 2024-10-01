Avrupa, Saf Zeytinyağındaki Hidrokarbonlara İlişkin Kısıtlamaları Sıkılaştırıyor

Avrupa Komisyonu'nun bu yıl düzenlemeleri sıkılaştırması ve bakir ve petrolde izin verilen polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) miktarını daha da kısıtlaması bekleniyor. sızma zeytinyağı.

PAH'lar memelilerde kansere ve zararlı mutasyonlara neden olduğu bilinen organik bileşiklerdir. Bileşikler doğal olarak oluşur ve kömür, petrol, doğal gaz, odun, atık maddeler ve tütün yakılarak üretilir.

Mevcut Avrupa düzenlemeleri zeytinyağındaki birkaç PAH'ın miktarını gram başına on mikrogramdan az olacak şekilde sınırlandırmaktadır. En yaygın PAH'lardan biri olan benzo(a)piren için sınır gram başına iki mikrogramdır.

Sızma zeytinyağı ideal olarak PAH'lardan arındırılmış olmalıdır. Ancak, kirlenme ya öğütme sırasında doğrudan ya da zeytinlerin dumana veya hava kirliliğine maruz kalması yoluyla dolaylı olarak meydana gelebilir.

Önemli bir kirlenme kaynağı zeytin hasadı sürecinde ağaçların budanmasıdır. Zincirli testerelerde kullanılan yağlayıcılar PAH içerir.

PHA'lar ayrıca zeytinlerin taşınmasında dayanıklılığı ve su geçirmezlik özelliğini artırmak için özel olarak tasarlanan jüt çuvalların üretiminde kullanılan kimyasallarda da bulunmaktadır.

Çiftçi dernekleri Avrupa Komisyonu'ndan tüm zeytin çiftçilerine ve üreticilerine daha fazla bilgi vermesini talep ediyor. Komisyondan, yetiştirme, hasat ve çıkarma sırasında PAH'ın ortaya çıkmasına neden olabilecek uygulamalar hakkında resmi rehberlik sağlamasını istiyorlar.

PAH'lar endüstriyel çözücülerde de bulunabilir. Sonuç olarak, ​"İtalya'nın Udine Üniversitesi'nden araştırmacılar yakın zamanda yayınladıkları bir makalede, "Zeytinyağı posası yağlarının PAH içeriği daha yüksektir ve bazı durumlarda limitleri aşmaktadır" diye yazdı. ders çalışma.

Yeni düzenlemelere göre, PAH içeren tüm sızma zeytinyağının tüketime uygun olmadığı öngörülüyor.

Üreticiler, bu kalitesiz yağı, litresi 0.80 avro olan sızma zeytinyağının çok altında, litresi 8 avrodan biyodizel olarak satmak zorunda kalacak.

Durum bazı çiftçilerin yeniden düşünmesine yol açarken, araştırmacılar kısıtlamaların kamuoyunun zeytinyağı kalitesine ilişkin görüşünü daha da iyileştireceğine inanıyor.

"PAH'ın yeni düzenlemesiyle ilgili olarak, zeytinyağı kalitesinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecek her türlü fikir ve kuralın, kaliteye dayalı müşteri memnuniyetini artırmak için yararlı olduğuna inanıyorum" dedi Teramo Üniversitesi Tarım ve Bitki Bilimleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Michele Pisante. Olive Oil Times.

Zeytinyağı üreten Avrupa ülkeleri, komisyondan yeni kuralların 2028'e kadar ertelenmesini istiyor. Ancak komisyonun bu talebi kabul edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Zeytinyağı kirliliği 27 üyeli blokta önemli bir endişe kaynağıdır. Geçtiğimiz yıl, Fransa'nın organik ve organik olmayan zeytinyağı markalarının küçük ölçekli bir analizi, 23 numuneden 24'ünün plastikleştiricilerle kirlenmiş ve madeni yağ hidrokarbonları.

Fransa Ulusal Tüketici Enstitüsü tarafından yayımlanan çalışmada, örneklerde mineral yağla doymuş hidrokarbonlar ve mineral yağ aromatik hidrokarbonların izleri tespit edildi. Bu hidrokarbonların karaciğerde ve lenf sisteminde birikerek potansiyel olarak iltihaplanmaya yol açtığı bilinmektedir.

Yeni düzenleme, Avrupa'nın gıda kirliliğiyle mücadele için sürdürdüğü çabaların bir parçası.

2019 yılında Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) Avrupa Birliği'ne tavsiyelerde bulundu Rafine zeytinyağında potansiyel olarak kanserojen bir bileşik olan 3-monokloropropan diolün (3-MCPD esterleri) kabul edilebilir tüketim düzeyinin kilogram başına 1.25 miligram olarak belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Bu bileşik genellikle bitkisel yağlarda, özellikle zeytin posası ve rafine yağlarda bulunurken, rafine edilmediği için sızma zeytinyağlarında bulunmaz.

2021 yılında Avrupa yetkilileri de sınırlı kadmiyum sofralık zeytinlerde ve yemeklik yağlarda seviyeler. Bu hareket, bilinen bir kanserojen olan ağır metalin İspanyol sofralık zeytinlerinde ve bazı aromalı İtalyan zeytinyağlarında tespit edilmesinin ardından geldi.

Bazı üretici dernekleri, Avrupa Komisyonu'nun merkezi olan Brüksel'den daha fazla kısıtlama getirilmesine karşı çıksa da, bu konuda işe yaradıklarına dair kanıtlar var.

2022 Avrupa Birliği'nde rapor Nisan 2024'te yayınlanan gıdalardaki pestisit seviyeleri üzerine Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, pestisitlerde bulunan dokuz farklı kimyasal bileşiği tarayarak 1,805 ila 167 arasında sızma zeytinyağı örneği üzerinde 226 test gerçekleştirdiğini söyledi. Her örnek her kimyasal için test edilmedi.

Otuz yedi sızma zeytinyağı örneğinde pestisit seviyelerinin yasal maksimum kalıntı seviyelerinin altında olduğu bulundu. Sadece bir örnek yasal sınırı aştı.

Buna karşılık EFSA dört tane buldu örneklerin aşılması 84 raporunda yasal sınırın 2019'ün üzerinde olduğu belirtilirken, 22 numunede de bazı pestisit seviyeleri tespit edildi.