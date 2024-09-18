Hersek'teki Üreticiler Yeni PDO'yu Kutluyor

Zeytin yetiştiricileri Batı Balkan ülkesi Bosna-Hersek, ülkenin ilk ulusal anayasasının ilanını kutluyor Kökenin Korumalı Tasarımı-sertifikalı sızma zeytinyağı: Zlatne Kapı Hersek.

Hersek'in güney bölgesinin en büyük şehri Mostar'da, PDO'nun kuruluşuna katkıda bulunan çiftçiler ve yetkililer, açılış törenine katıldı.

Hersek Zeytinyağı Yolu gibi projelerle Zlatne Kapı PDO'nun tanıtımına ve zeytinyağı turizminin geliştirilmesine odaklanıyoruz. - Josip Matić, Başkan, Hersek Zeytin Yetiştiricileri ve Yağ Üreticileri Derneği

Ev sahipleri, ABD'nin, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) sürdürülebilir turizm projesi aracılığıyla Bosna-Hersek'in eşsiz mutfak ürünlerini korumak ve tanıtmak için çalışan rolüne vurgu yaptı.

Mostar'da Zlatne Kapi PDO'nun açılış töreni

"Orijinallik işareti bizim için çok şey ifade ediyor. Yağlarımız artık pazarlara daha kolay ulaşacak. Zeytin yetiştiriciliğinin Hersek'te bir geleceği var; olağanüstü kalitede yağlarımız var," diyor Miloševići'de yaklaşık 900 zeytin ağacından oluşan bir bahçenin sahibi olan Dragan Musa.

Musa'nın bu sözlerini, bu yıl güçlü bir hasat ve üstün kalitede yağ beklediğini söyleyen Ivan Milas Musa da destekledi.

"Korunan coğrafi işaret, mevcut ve gelecekteki tüm zeytin yetiştiricileri için çok şey ifade ediyor ve Zlatne kapi Herzegovina markası bölgesel ve küresel başarıya yardımcı olacak” dedi Milas. ​"“Küresel markalarla rekabet edebiliyoruz çünkü çıktığımız her yerde ödül alıyoruz.”

Örneğin, Škegro Ailesi Şaraphanesi 'de ödüllendirildi NYIOOC World Olive Oil Competition Yarışmanın son yedi edisyonunun her birinde. 2023'te, Hersek'ten yapımcılar beş katılımcıdan dört ödül kazandı.

Hersek'te zeytin yetiştiriciliği yüzyıllardır varlığını sürdürüyor ve Neum yakınlarındaki antik buluntulara kadar uzanıyor. Son 15 yılda ise giderek yoğunlaştı.

Federal Tarım-Akdeniz Enstitüsü müdürü Marko Ivanković'e göre, o zamanlar sadece 80 hektar zeytinlik vardı. Şimdi, bölgede on büyük zeytinlik ve 800 hektar zeytinliği yöneten yaklaşık 521 aile çiftliği bulunuyor ve yılda 380,000 litre zeytinyağı üretiliyor.

"Önümüzdeki orta vadeli dönemde hedefimiz 1,000 hektarlık bir alana ulaşmak ve zeytinyağı üretimini iki katına çıkarmak” dedi Ivanković.

Marko Ivankoviç

Bosna-Hersek Gıda Güvenliği Ajansı ile iş birliği yapan USAID, coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

"USAID Turizm Projesi Direktörü Feđa Begović, “Bu tanınma, Hersek'in zenginliğinin ve otantik ürünlere ve deneyimlere dayalı turizmin geliştirilmesi için muazzam potansiyelinin yeni bir teyididir” dedi.

"Akdeniz kültürü ve geleneğinin önemli bir unsuru olan zeytinyağı, sadece yüksek kaliteli bir gıda ürünü değil, aynı zamanda benzersiz deneyimler arayan turistler için giderek daha çekici hale gelen gastronomi turizminin daha da büyümesi için bir fırsattır” diye ekledi.

Begović ayrıca, turizmin teşviki ve üreticilerin korunan coğrafi işaret almasına yardımcı olma noktasında Gıda Güvenliği Ajansı'nın rolüne vurgu yaptı.

"Ajans müdürü Đemil Hajrić, “Korunmuş Menşe Adına sahip ürünler, tamamen belirli bir coğrafi alanda, yerel beceriler ve hammaddeler kullanılarak üretildiği için üretim yeriyle derin bir bağa sahiptir” dedi.

Bu ürünlerin kalitesi doğrudan o bölgenin doğal faktörleri ve insanıyla ilgilidir.

2,000 yıllık bir geleneğe sahip olan Hersek zeytinyağı, baharatlı notaları, acılığı ve meyvemsi aromalarıyla tanınır.

Hersek Zeytin Yetiştiricileri ve Yağı Üreticileri Derneği Başkanı Josip Matić, bölgedeki zeytinyağı sektörünün ilerlemeye devam edeceğine inanıyor.

Özellikle PDO statüsündeki Hersek'ten gelen sızma zeytinyağının korunması için yoğun çaba sarf eden derneğin diğer üyeleri de aynı şekilde düşünüyor.

"Matić, “Amacımız yeni zeytinlikler kurmak, zeytinlikleri kayıt altına almak ve teknik ve eğitimsel girişimleri desteklemek” dedi. ​"Hersek Zeytinyağı Yolu gibi kırsal kalkınmayı destekleyen ve köylerin nüfus kaybını önleyen projelerle Zlatne Kapi PDO'nun tanıtımına ve zeytinyağı turizminin geliştirilmesine odaklanıyoruz."