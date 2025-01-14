Hersek'in Zeytin Yetiştiricileri Zaferlerle Dolu Bir Yılı Kutluyor

Bosna-Hersek'in güney bölgesi Hersek'teki zeytin üreticileri, 2024 yılını olağanüstü başarılarıyla hatırlayacak.

"Hersek'in en büyük şehri Mostar'daki Federal Akdeniz Tarım Enstitüsü (FZP) Müdürü Marko Ivanković, "Zeytin ve zeytinyağı üretimimiz açısından tarihi bir durum olduğunu bile söyleyebiliriz" dedi.

Hersek'teki üreticiler ve yetkililer, Zlatne Kapı Ülkenin Fikri Mülkiyet Enstitüsü ve Gıda Güvenliği Ajansı tarafından Korunan Menşe Adı.

Kasım ayında 20th, bir gün önce Dünya Zeytin GünüÜlke ayrıca 21.st Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) üyesi.

Bosna-Hersek, Uluslararası Zeytin Konseyi'nin yeni üyesi oldu

"Bosna-Hersek'in Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak IOC'ye üyelik, bu alandaki iç mevzuatın AB müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesi anlamına geliyor ve bu da hem zeytinyağı üreticilerine hem de tüketicilere fayda sağlayacak" dedi Bosna-Hersek'in İspanya Büyükelçisi Vesna Andree Zaimović.

"Sürdürülebilir ve sorumlu zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesinde önemli bir adım olarak IOC'ye katılmak, üreticileri uzman desteği, hibelere erişim, daha iyi ağ kurma ve daha geniş bir pazara erişim imkânı ile teşvik etmek anlamına geliyor” diye ekledi.

Zaimović, ayrıca IOC'nin Madrid merkezinde Bosna-Hersek'in yeni üyesi olarak düzenlenen bayrak çekme törenine katıldı.

Tören, konseyin 120. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak düzenlendith tarafından düzenlenen genel oturum IOC Genel Müdürü Jaime Lillo ve bu örgütün liderleri, üye ülkelerin ataşe başkanları ve genel oturum katılımcılarının yanı sıra Bosna-Hersek'in Madrid Büyükelçiliği'ndeki diplomatik personel de katıldı.

Oturumda konuşan Zaimović, IOC üyeliğinin Bosna-Hersek'teki üretici ve tüketicilere sağlayacağı sayısız avantajı vurguladı.

Ülkesinin çeşitliliği, çok kültürlülüğü ve farklı halkların (Hırvatlar, Sırplar ve Boşnaklar) ve dinlerin (Katoliklik, Ortodoksluk ve İslam) yüzyıllardır bir arada yaşamasıyla gurur duyduğunu söyledi.

Ülkenin, çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine elverişli doğal kaynaklara ve biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu da vurguladı.

"Özellikle misafirperverliği ve herkese açık kapılarıyla tanınan insanlarımızla gurur duyuyoruz” dedi Zaimović. ​"İşte bu nedenle, zeytin ağacının, diğer özelliklerinin yanı sıra barışın da simgesi olması dolayısıyla, dünya zeytin yetiştiricileri ailesine katılmamızı ve yaygınlaşmasını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

PDO sertifikasyonunun ulusal düzeyde onaylanması ve Zeytin Konseyi'nin kurulmasıyla birlikte, Hersekli üreticiler 2024 yılını rekor zeytin hasadı ve yüksek zeytinyağı kalitesiyle hatırlayacaklar.

"Zeytin ağaçlarının bu yıl verimi iyi, ancak temmuz ve ağustos aylarındaki kuraklık ve eylül ve ekim aylarındaki yağışlar nedeniyle yağ verimi önceki yıllara göre biraz düşük, yüzde 12-- civarında” dedi Ivanković.

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Üretimin yaklaşık 400,000 bin litre olduğu tahmin edilirken, üreticiler de FZP'nin kimyasal analizleri ve organoleptik değerlendirme panelinin de teyit ettiği üzere kaliteden memnun.

Analiz edilen 243 numunenin yüzde altmışında en az 250 miligram polifenolleri litre başına, yani karşıladıkları anlamına geliyor AB Yönetmeliği 432/2012 Zeytinyağlarının tıbbi iddiaları üzerine.

AB Yönetmeliği 432/2012 AB'nin 432/2012 sayılı Yönetmeliği, zeytinyağı üreticilerinin, 20 gramında en az beş miligram hidroksitirosol ve türevleri bulunması koşuluyla, polifenollerin kan lipitlerini oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olduğunu iddia etmelerine izin vermektedir.

"Daha fazla polifenol içeren yağların daha fazla sağlık özelliği de bulunuyor” dedi Ivanković.

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Hersek'te zeytin yetiştiriciliğinin yükselişinin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Gelenek, Čapljina kasabası yakınlarındaki Villa Rustica Mogorjelo'daki antik bir değirmenin kalıntılarından da anlaşılacağı üzere Roma zamanlarına kadar uzanıyor.

Toponimler (yerlerden türetilen isimler) de zeytinlerin varlığına tanıklık eder, örneğin Masline yerleşimi, aynı zamanda zeytin için Hırvatça kelimedir. Yine de, organize tarım sadece yaklaşık 15 yıl önce başladı.

O tarihten bu yana 140,000 hektar alana 520 bin zeytin ağacı dikilerek ülkenin 6,000 bin zeytin ağacı varlığı önemli ölçüde artırıldı.

Hersek'te artık yedi değirmen var. Zeytinyağı kalitesini sürekli iyileştirmenin yanı sıra, stratejik hedeflerden biri de 1,000 hektar zeytin ağacı dikmek ve bir milyon litre üretmek. sızma zeytinyağı.

FZP ise zeytin çiftçilerinin örgütlenmesine yardımcı oldu. Ivanković, dört yıl önce 95'ten fazla üyesi olan Hersek Yağ ve Zeytin Yetiştiricileri Derneği'nin (HUUM) kurulmasına yardımcı oldu.

Hersek Petrol Yetiştiricileri Derneği Yönetim Kurulu

FZP ayrıca tüketicileri zeytin ve zeytinyağı konusunda bilgilendirmek için yerel etkinlikler düzenlemeye yardımcı oldu. Akdeniz diyeti ve zeytinyağı sağlık yararları.

"Geçtiğimiz yıl içinde belirtilen başarılar, ekonominin bu kolunun genel gelişiminde önemli bir aşamanın tamamlandığını gösteriyor” dedi Ivanković.

Ivanković, Zlatne Kapi PDO'ya ilişkin AB başvurusunun 2025'te Brüksel'e sunulacağını söyledi.

"HUUM yönetim kurulu üyesi Dajana Dujmović, “Hersek'in sızma zeytinyağının, bölgemiz ve zeytin yetiştiriciliğimiz için tarihi bir anı temsil eden Menşei Korumalı Tanımını aldığını belirtmekten büyük gurur duyuyorum” dedi. ​"Özellikle ürünümüzün kalitesini ve orijinalliğini bir kez daha teyit eden Zlatne Kapi PDO kalite damgasından gurur duyuyoruz.”

"Agroherc Organik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak Sahibi Ramiz Zajmović, “Bu yıl Zlatne Kapi PDO damgasını alan herkes, Hersek'te sağlıklı zeytinyağı aldığının tüm tüketici ve alıcılara kanıtını sunacak” dedi.

"Sızma, sızma ve Hersek zeytinyağı olmak üzere 3 çeşidi var. Ürünün ulaşabileceği en üst seviye ise Hersek zeytinyağı” diye espri yaptı.

HUUM ayrıca zeytinyağları ve diğer yöresel ürünlerin doğrudan satış kanalı olarak tasarlanan Zeytinyağı Yolu projesi için de planlar geliştiriyor.

İvanković, kişi başına düşen tüketimin 0.40 litre seviyesinde olduğunu belirterek, sektörün zeytinyağı kalitesini artırması gerektiğini söyledi.

Bunun, zeytin yetiştiriciliğine ayrılan arazi miktarının dört katına çıkarılması ve genç çiftçilerin tarımsal işletmelere yatırım yapmalarının teşvik edilmesiyle mümkün olabileceğini savundu.

Ülkenin önde gelen zeytin yetiştiricilerinin çoğu 2025'te yapılacak olan zeytin tarımına katılacaklarını duyurdu. NYIOOC World Olive Oil Competition.

2023'te Hersek yapımcıları yarışmaya katılan beş katılımcıdan rekor sayıda dört ödül aldı. Geçtiğimiz yıl yalnızca bir yapımcı örnek gönderip ödül kazandı. 2018'den bu yana Hersek yapımcıları 11 katılımcıdan toplamda 12 ödül kazandı.