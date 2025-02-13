Çek Cumhuriyeti Kalite Kontrollerinde Yüksek Başarısızlık Oranı

Çek Cumhuriyeti'nde Devlet Tarım ve Gıda Denetleme Kurumu'nun (SZPI) gerçekleştirdiği bir denetim kampanyasında, test edilen zeytinyağı örneklerinin yaklaşık yarısında sorun tespit edildi.

Yapılan küçük çaplı testlerle çeşitli ülkelerin sızma ve natürel zeytinyağlarının Avrupa kalite standartlarına ve etiketleme gerekliliklerine uygunluğunun sağlanması amaçlandı.

Sonuçlar endişe vericiydi: 18 numuneden sekizi uyumsuzdu. Bu numunelerden yedisi uyumsuzdu. sızma zeytinyağı ambalajda iddia edildiği gibi ancak daha düşük kalitedeydi. Ek olarak, bir numunede başka etiketleme eksiklikleri vardı.

Uygunsuz numuneler İspanya, Yunanistan ve Tunus'tan geldi. SZPI, bu ülkelerdeki yetkilileri bulgular hakkında bilgilendirdi ve satıcılara ilgili partileri piyasadan çekmelerini emretti. Ajans ayrıca para cezası şeklinde idari işlem başlatacak.

Bu denetim kampanyası, SZPI'nin Avrupa standartlarına uygun gıda güvenliği sağlama yönündeki devam eden çabalarının bir parçasıdır. 2023'te değerlendirilen zeytinyağı örneklerinin %67'si denetimden geçemedi ve bu da bu yıl uyumluluk oranlarında hafif bir iyileşme olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık 11 milyonluk nüfusa sahip Çek Cumhuriyeti zeytinyağı üretmiyor. Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre ülke 2,800/2023 mahsul yılında 24 metrik ton tüketti ve bu 2003/04'ten bu yana en düşük toplam oldu.

Tam veri setinin mevcut olduğu son yıl olan 2023'te Avrupa Birliği, 4,357 etiket kontrolü gerçekleştirdi ve AB gerekliliklerine uymayan 724 zeytinyağı tespit etti.

Etiketlemede en yüksek uyumsuzluk, üretici olmayan ülkelerdeki sızma zeytinyağı markalarında tespit edildi. 124 numunenin 472'ü, doğru adlandırma, menşe göstergesi ve depolama bilgilerini garanti eden AB pazarlama standartlarına uymuyordu.

Üretici ülkelerden gelen sızma zeytinyağlarının uyumsuzluk seviyesi çok daha düşüktü - 492 numunenin 3,299'si - diğerleri ise zeytinyağı kaliteleri Üretici ve üretici olmayan ülkelerden gelenlerin yüzde 18'i uyumsuz bulundu.

AB ayrıca 3,023 kategori kontrolü gerçekleştirdi ve kategoriye uymayan 1,030 numune tespit etti.

Kategori kontrolleri, zeytinyağının sınıfı için kalite gerekliliklerini karşıladığından emin olur ve saflığı belirler. AB, kategori kontrollerini şu amaçlar için kullanır: dolandırıcılık vakalarını tespit etmekBu kontrollerde ciddi usulsüzlükler, ürünün piyasadan çekilmesine, üretici veya dağıtımcılara para cezası verilmesine ve en uç durumlarda da dava açılmasına neden olabilir.

Avrupa yetkilileri, üretici ve üretici olmayan ülkelerden gelen sızma zeytinyağı örneklerinin %37'sinin AB kurallarını ihlal ettiğini tespit etti. Üretici ülkeler 743 örnekten 2,036 ihlalden sorumluyken, üretici olmayan ülkelerde 125 örnekten 336 ihlal vardı.

AB tarafından analiz edilen diğer zeytinyağı numunelerinin yaklaşık dörtte biri kalite ve saflık şartlarını karşılamadı; yetkililer 162 numuneden 651'sini işaretledi.