Molise'de Zeytin Ağacı Evlat Edinme Sağlık Araştırmalarını Destekliyor

İtalya'nın orta-güney kesimindeki pitoresk bir köy olan Agnone'nin engebeli tepelerine yerleşmiştir. MoliseUliveto Gianna (Gianna zeytin bahçesi), ziyaretçilerine sağlık araştırmalarını desteklerken bir zeytin ağacını sahiplenme fırsatı sunuyor.

"Orazio Ferrelli, "Bu proje, nişanlandığımızdan beri eşim Gianna ile geçirdiğim yıllara denk gelen sayıda zeytin ağacı dikmeye karar verdiğimde doğdu" dedi. Olive Oil Times. ​"Yakın zamanda vefat etmişti ve ben de ona anlamlı bir saygı duruşunda bulunmak istedim."

Ferrelli, kardeşi Antonio'nun yardımlarıyla ailesine ait ekilmemiş bir araziye 26 adet genç zeytin fidanı dikti ve bunları evlat edindirmeye karar verdi.

"Ferrelli, "İnsanların, özellikle kırsalda yaşamayanların bu bitkileri benimsemelerine ve istedikleri zaman bunlardan yararlanabilmelerine olanak sağlamak istedim" dedi. ​"Karşılığında çok değerli bir şey isteyeceğim: Sağlık araştırmalarına bağış."

Tıbbi araştırmalara odaklanmış bir derneği veya kuruluşu desteklemek için yapılacak herhangi bir miktardaki katkı, bahçedeki genç bir zeytin ağacını sahiplenmenin bedelidir.

"Bağış makbuzuna ihtiyacım yok çünkü ben bir ​'Ferrelli, "'Dağ adamı'yım ve insanların bu konudaki sözlerine inanıyorum" dedi.

Evlat edinmek isteyenlerin Uliveto Gianna ile iletişime geçebileceğini belirtti. Instagram bağışlarını ve desteklemeyi seçtikleri derneği iletmek için. Daha sonra meyve bahçesini ziyaret etmeye ve zeytin ağaçlarının yanındaki bir tabelaya yazılacak bir mesaj bırakmaya davet edilirler.

Arkadaşları ve meslektaşları için küçük bir girişim olarak başlatılan bu girişim, yerel toplulukta ve medya kuruluşlarında ilgi ve heyecan yarattı. Projesinin başarısından etkilenen Ferrelli, İtalya'nın her yerinden ve Birleşik Krallık ve Almanya dahil olmak üzere diğer ülkelerden evlat edinme talepleri alıyor.

Bu, onu daha fazla zeytin ağacı eklemeye yöneltti - yakın zamanda 70 tane dikildi ve önümüzdeki aylarda 100 tane daha dikilecek. Yeni evlat edinme taleplerinin sayısına bağlı olarak, plana bir arsa daha eklenebilir. Ağaçların dört veya beş yıl içinde meyve vermeye başlaması bekleniyor.

Uliveto Gianna'ya yakın zamanda yetmiş genç zeytin ağacı dikildi. (Fotoğraf: Orazio Ferrelli)

"Şimdi şunu söyleyebilirim ki sızma zeytinyağı Ferrelli, “Üretilen ürünler ailemiz tarafından kullanılacak ve hediye olarak sunulacak” dedi. ​"Şu anda zeytinyağını şişeleyecek kişileri işe almaya gücüm yetmiyor. Her halükarda, bu girişimin asla ticari amaçları olmayacak ve tek hedefi sağlık araştırmalarını desteklemek ve önlemeyi teşvik etmek olan kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak kalması gerekiyor.”

"Elbette başka meyve ağaçları da dikebilirdim ama ben zeytin ağacını seçtim çünkü zeytin tüm halklar için neyi temsil ediyorsa onu seçtim” diye ekledi. ​"Tüm kültürlerde, bu projeyle iletmek istediğim önemli değerleri sembolize ediyor, örneğin: barış, sonsuz aşk, dostluk ve yeniden doğuş.”

Geçtiğimiz Ekim ayında, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda, önlem almanın önemini hatırlatmak için zeytinliğin panoramik bir alanına pembe bir bank yerleştirildi. Ferrelli'nin gelecek yıl farkındalığı artırmanın ve araştırmayı desteklemenin bir başka yolu olarak düzenlemeyi planladığı yürüyüşün varış noktası olacak.

"Bu projeyi, bu fikri hayata geçirdiğim günden beri bana destek olan iki kızım sayesinde sürdürebiliyorum” dedi. ​"Ancak şunu söylemeliyim ki, tüm yıl boyunca meyve bahçesiyle pratik düzeyde ilgilenen kardeşimin temel yardımı olmadan bunların hiçbirini yapamazdım. Bu topraklar bizim için birçok fedakarlık yapan anne ve babamıza aitti ve bu aynı zamanda onlara teşekkür etmenin bir yoludur.”

Topraklarına olan güçlü bağ, doğal kaynakları korurken çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı da içeriyor.

Uliveto Gianna'da her zeytin ağacı evlat edinme işlemi, evlat edinen kişinin mesajını içeren bir tabela ile işaretleniyor. (Fotoğraf: Orazio Ferrelli)

Gianna zeytin bahçesi, Bella di Montagna ve Sperone di Gallo gibi yerli çeşitlere ait ağaçlardan ve Leccino, Frantoio, Pendolino Olivastro ve Leccio del Corno gibi tüm Orta İtalya'da yaygın olan ağaçlardan oluşmaktadır.

Ağaçlar sürdürülebilir bir şekilde yönetiliyor, organik ürünlerle gübreleniyor ve en sıcak aylarda yağmur suyu toplama sistemiyle sulanıyor.

"Zeytin ağaçlarının yanındaki evlat edinme tabelaları, içinde az çok mutlu anların yer aldığı, hepsinin sevgiyle işaretlendiği pek çok farklı hikayeyi anlatıyor” dedi. ​"Burada zeytin ağaçlarını evlat edinen tüm insanlarla birlikte yaptığımız güzel şey, proaktif ve kararlı olmak, dünyayı iyileştirmek için iyi bir şeyler yapmaktır.”

"Karşılaştığımız zorluklara rağmen pes etmedik ve hep birlikte gökkuşağının renkleriyle dolu bir geleceğe doğru ilerlemeye karar verdik” diye konuştu.