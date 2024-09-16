İstilacı Koyunlar Doğu İspanya'daki Zeytinliklere Zarar Verdi

L'ALCOIÀ, İspanya – Valensiya Topluluğu Llauradora ve Ramadera Birliği (Çiftçilik ve Hayvancılık Birliği) Alicante Dağları'nda yaban hayatının neden olduğu tarımsal zararlara bir kez daha dikkat çekerek, özellikle Berberi koyunu gibi istilacı türlerin etkilerine vurgu yaptı.

Ağustos ayında yayımlanan bir araştırmada sendika, toynaklı hayvanların verdiği zararın bölgedeki çiftçilere yılda 10 milyon avro doğrudan zarar verdiğini, bunun yaklaşık 4.7 milyon avrosunun veya yüzde 47'sinin zeytinliklerden kaynaklandığını tahmin ediyor.

Marina Alta, Marina Baixa, El Comtat, L'Alcoià, L'Alacantí ve Alto y Medio Vinalopó bölgelerinin en ciddi şekilde etkilendiği görüldü.

Bütünleşik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla, bu güzel bölgeyi tanımlayan doğal zenginlikleri korurken çiftçilerin çıkarlarını da korumak mümkündür. - Miguel Ángel García, Alicante merkezli zeytin çiftçisi

Çalışmada vurgulanan hayvanlardan biri de Sahra bölgelerine özgü yabani bir bovid olan Berberi koyunudur. Doğal yaşam alanında giderek daha nadir görülse de, getirildiği birçok alanda çoğalmıştır.

İspanya'da bu ilk olarak koyunun 1970'te bir av türü olarak tanıtıldığı Sierra Espuña Bölgesel Parkı'nda meydana geldi. O zamandan beri en az sekiz farklı ile yayıldı. Sadece Alicante'deki popülasyonun şu anda yaklaşık 2,500 bireyden oluştuğu tahmin ediliyor.

Kuzey Afrika'da ortaya çıkan istilacı türlerin, artan nüfus nedeniyle önceki on yıllara kıyasla daha hızlı çoğaldığına inanılıyor. çölleşme oranı bu, İspanyol manzarasını doğal yaşam alanlarına daha çok benzeyen bir hale getiriyor. Bu özellikle Alicante Dağları için geçerli.

Dağlık, kurak araziye adaptasyonları ve çok çeşitli odunsu bitki türleriyle beslenme yeteneği nedeniyle, Berberi koyunu geleneksel dağ yamacı zeytinliklerine önemli zararlar verebilir. Ayrıca, iki metreden daha uzun bir mesafede ayakta zıplayabilir ve bu da standart çitlemeyi etkisiz hale getirir.

Sendika, çiftçilerin bu türler nedeniyle karşılaştığı sorunlara örnek olarak Miguel Ángel García'nın davasını kullandı. L'Alcoià'da bir zeytin çiftçisi ve yağ üreticisi olan ve dağlara en yakın olan arazisi son yıllarda yoğun ve artan bir hasar gördü, 2023 hasadı toplamda sadece 300 kilogram oldu: bir önceki yıldan 1,000 kilogram daha az.

Berberi koyunları Alicante Dağları'ndaki zeytin ağaçlarına zarar veriyor. (Fotoğraf: Simon Roots)

Konuşan Olive Oil Times, L'Alcoià yerlileri egzotik türlerin varlığı hakkında çeşitli görüşler dile getirdi, hiçbiri olumlu değildi. Hepsi hayvanların yerel ekonomi ve gelenekler üzerindeki etkileri konusunda endişeli olsa da, birçoğu çevresel etkilerinin daha da büyük bir endişe kaynağı olduğuna inanıyordu.

Bölge doğal güzelliğiyle ünlüdür ve dağları ve vadileri yalnızca İber yarımadasında bulunan birçok tür için önemli bir sığınak sağlar. Yiyecek ve yaşam alanı için artan rekabete ek olarak, istilacı egzotik türler yerel yaban hayatına ve çiftlik hayvanlarına yayılabilen çeşitli hastalıkların vektörleridir.

Hayvanların oluşturduğu bilinen bir diğer tehlike ise yol kenarındaki bariyerleri atlayabilme yetenekleridir. Bu durum, sayılarının arttığı bölgelerde trafik kazalarının artmasına neden olmaktadır.

Bu kadar kapsamlı bir sorun yelpazesi, bu türlerin popülasyonlarını kontrol etme çağrılarının geniş bir desteğe sahip olduğu anlamına gelir. Ancak, ardışık hükümetler karşıt ideolojileri ve öncelikleri devreye soktukça, durum sık sık değişen ve hatta çelişkili mevzuatlar nedeniyle karmaşıklaşır.

Örneğin Berberi koyunu, 2013 yılında İspanya'nın istilacı yabancı türler kataloğuna dahil edildi; bu da ulusal hükümetin resmi politikasının, türü ülkeden tamamen yok etmek olduğu anlamına geliyor.

Ancak avcılık grupları, türün İspanya'daki çıkış noktası olan Murcia bölgesi için bir istisna elde etti. Ancak 2016'da bir Yüksek Mahkeme kararı bunu ve diğer istisnaları kaldırdı ve tüm istilacı yabancı türlerin ortadan kaldırılması gerektiğini yineledi.

Ancak 2018 yılında 2007 tarihli Doğal Miras ve Biyolojik Çeşitlilik mevzuatı yeniden düzenlenerek 2016 tarihli karar fiilen geri alındı.

İstilacı koyunları avlama çabalarına rağmen, korunan alanlarda bu tür faaliyetlere getirilen yasaklar çabaları engelledi. (Fotoğraf: Simon Roots)

Bu reformla, 2007'den önce istilacı olan yabancı türler artık yok edilmeye tabi değil. Bunun yerine, avlanma ve balıkçılık yoluyla kontrol altına alınıyorlar. Durumu daha da karmaşık hale getiren şey, korunan çevre alanlarında avlanmanın yasadışı olması ve avlanma mevzuatının özerk topluluklar arasında farklılık göstermesidir.

Ancak pek çok vatandaş, mevcut çerçeve içerisinde etkili bir denge bulunabileceğine inanıyor.

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"García, “Av hayvanlarının korunması ile tarımın korunması arasındaki denge karmaşık ama yönetilebilir bir zorluktur” dedi. ​"Zengin biyolojik çeşitliliği ve önemli tarım sektörüyle Alicante Dağları, benzer sorunlarla karşı karşıya olan diğer bölgeler için bir model oluşturabilir.”

"Bütünleşik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla, bu güzel bölgeyi tanımlayan doğal zenginlikleri korurken çiftçilerin çıkarlarını korumak mümkün” diye ekledi. ​"Bu nedenle, oyun faunasının korunması ile tarımın korunması arasında denge sağlayan sürdürülebilir yönetim stratejilerinin uygulanması hayati önem taşımaktadır.”

Bir diğer tartışmalı konu ise tazminattır. Yaban hayatı yönetimi Çevre Bakanlığı'nın sorumluluğunda olsa da, Tarım Bakanlığı, çiftçilere yaban hayatı hasarından kaynaklanan kayıpları tazmin etmekten ve önleyici tedbirler için yardım sağlamaktan sorumludur.

Ancak bu yılın Haziran ayında Tarım Bakanlığı, Valensiya Topluluğu'ndaki önleyici tedbirler için fon sağlayacağını ve daha önce duyurulduğu gibi tazminat sağlamayacağını duyurdu. Ayrıca, bu tedbirler için tahsis edilen fonlar 250,000 avroya ulaştı ve bu rakam komşu Katalonya'nın bütçesindeki 6.3 milyon avroyla büyük bir tezat oluşturuyor.

Sendikanın verilerine göre, 2023 yılında Valensiya kırsalında yaban hayatının verdiği zarardan kaynaklanan toplam kayıp 45 milyon avroyu aştı.

Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı daha önce mevcut önlemlerin çeşitli türlerin yayılmasını engellemek için yeterli olmadığını belirtmişti veya insan faaliyetleri ve doğal çevre üzerindeki etkilerinin sıklığı ve büyüklüğü. Özellikle şundan bahsetmiştir: yabandomuzu, karaca, berberi koyunu, dağ keçisi, muflon ve tavşan, Nüfusu ve menzili giderek artan.