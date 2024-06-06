İtalyan Karbon Kredisi Tedarikçisi Uluslararası Akreditasyon Aldı

İtalyan zeytin yetiştiricileri ve diğer çiftçiler karbon kredisi piyasasına daha kolay girebilir ve kapsamlı bir yenileyici tarım yaklaşımından yararlanabilirler.

Alberami projesi, Hintli kuruluş Carbon Check tarafından resmi olarak doğrulandı. Uluslararası Karbon Sicili (ICR), uluslararası düzeyde karbon kredisi satmasına olanak tanıyor.

Bu krediler, sahada karbon kredisi üretimini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Alberami protokolüne bağlı kalan ilk grup İtalyan çiftçiden geliyor.

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İşbirliği açısından hayati önem taşıyan zeytin yetiştiricileriyle birlikte girişimin lansmanıKestane, badem, ceviz, keçiboynuzu, narenciye, kiraz, incir, inciri, antep fıstığı, mera ve ekilebilir arazi yetiştiren çiftçiler, program kapsamında karbon kredisi üretebilecek ve ticaretini yapabilecek.

"Bir zeytin yetiştiricisi ya da başka bir çiftçi ilgilendiğinde karbon kredisi üretmek Alberami projesinin kurucusu ve CEO'su Francesco Musardo, "Bizimle birlikte, hangi tarımsal uygulamaları benimseyeceklerini seçmenin ilk aşamasında onlara rehberlik ediyoruz" dedi.

LiMatunni'yi yöneten kardeşler, 19 yaşındathİtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde 1. yüzyıldan kalma zeytin çiftliği, Alberami projesi aracılığıyla karbon kredisi satan ilk şirketler arasındaydı.

"Çiftliğin ortak sahibi Ascanio Sammarco, "Zeytin yetiştiriciliğine yönelik tüm yaklaşımımız organik ve doğanın gelişmesine izin vermeyi amaçlıyor" dedi. Olive Oil Times. ​"Karbon kredilerimizi piyasaya sürebileceğimizi öğrendiğimizde tereddüt etmedik.”

"Tarıma modern, çevreye saygılı bir yaklaşımı çiftçilere somut destekle bağladığı için bu fikri sevdik” diye ekledi.

Şirket, Puglia'nın güneyindeki Erchie ve Maruggio'daki zeytin bahçelerini yönetiyor. Her iki alanda da organik tarım uygulamalarını benimsiyor ve bu alanlardan biri krizden ciddi şekilde etkileniyor. Xylella fastidiosa.

"Alberami protokolünün sınırlarına ve koşullarına uymak için çalışmalarımızda çok fazla değişiklik yapmamız gerekmedi" diye açıkladı Sammarco. ​"Herkes katılabilirken, organik tarım uygulayanlar bunu daha kolay bulacaktır. Yine de karbon kredisi üretmek için mevcut uygulamalarınızı yükseltmeli ve bunlara yenilerini eklemelisiniz.”

The Alberami protokolü Sürdürülebilir ve yenileyici tarımdan ilham alan 13 uygulamayı içeriyor.

"Çiftçilerin protokolde listelenenlerden en az üç yeni tarımsal uygulamayı benimsemesi gerekiyor" dedi Musardo.

"Temel oluşturmak için toprak numunesi alınıyor ve ardından yıllık numuneler alınıyor” diye konuştu. ​"Bunlar, diğer faktörlerle birlikte, daha sonra gönüllü tazminat piyasasında satılan karbon kredisi ihracını ölçmemize olanak sağlıyor."

Karbon kredileri, ürettikleri karbon ayak izini dengelemek için dünya çapındaki şirketler tarafından rutin olarak satın alınmaktadır. ICR gibi karbon piyasaları bu tür işlemler için platform sağlıyor.

"Bu satışlardan elde edilen gelirler, kârın yüzde 75'e varan kısmını alan çiftçilerle paylaşılıyor" dedi.

"Çiftliğe ve uygulamalara bağlı olsa da hektar başına ortalama 250 Euro aldığımızı söyleyebilirim” diye ekledi Sammarco.

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Alberami'ye göre çiftçiler ne kadar onaylanmış uygulamalar uygularsa, faaliyetlerinin ürettiği karbon kredileri de o kadar yüksek oluyor.

"Alberami protokollerine kaydolanlar aynı zamanda en az 15 yıllık bir süreyi de taahhüt etmiş oluyorlar" dedi Musardo.

Bu uygulamaların listesi arasında organik tarıma geçiş, sıfır veya minimum toprak işleme, tarım arazilerinin yeşillendirilmesi, örtü bitkileri ekimi, aynı alanda birden fazla ürünün entegre edilmesi, ağaç veya tahıl bitkilerinin kenarları boyunca tampon şeritler, rüzgar kesiciler ve çitler oluşturulması, budama artıklarının yeniden kullanılması ve sentetik gübrelerin azaltılması.

"Yenileyici tarım, organik madde içeriğinin bir kısmını toprağa geri kazandırmak, beslemek ve verimliliğini artırmak anlamına geliyor, "dedi tarım uzmanı, zeytinyağı tadımcısı ve Alberami'nin teknik danışmanı Thomas Vatrano.

"İster monokültür olsun, ister mineral gübrelerin aşırı kullanımı ve suiistimali olsun, toprak uzun süredir kuşatma altında” diye ekledi. ​"Yenileyici tarım geniş bir kavram olmakla birlikte, toprağın verimliliğinin yeniden sağlanması olarak özetleyebiliriz.”

Alberami projesi şu anda 1,500 hektardan fazla alanı kapsıyor ve 67 çiftçiyi içeriyor. ​"Doğrulama sayesinde artık gerçek anlamda operasyonel bir aşamaya giriyoruz, böylece bekleme listesindeki 10,000 hektardan fazla alanın kilidi açılabilir" dedi Musardo.

ICR içerisinde Alberami projesi artık şu şekilde listeleniyor: ​"Agroekoloji İtalya.” Musardo, halihazırda yurtdışına açılma fırsatlarını araştırdıklarını belirtti.

"Metodoloji oluşturulduktan sonra bunu Yunanistan, Lübnan, Tunus veya Türkiye gibi ülkelerdeki diğer bölgelere ölçeklendirmek kolay olacak" dedi.

Alberami'ye göre, üretilen karbon kredilerine şu anda birçok kuruluş tarafından talep var.

"Bir futbol oyuncusu da dahil olmak üzere Birleşik Krallık'taki şirketlerle ve nakliye şirketleri, finans kurumları ve ilaç kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz" dedi ve Fransa, İspanya ve İsviçre'deki diğer kredi değişim platformlarıyla anlaşmaların sonuçlandırıldığını ima etti.

Karbon kredisi piyasası etkilenirken önemli suiistimallerSera gazlarının azaltılmasına yönelik piyasa temelli çözüm, iklim değişikliğinin nedenleriyle mücadelede etkili bir yol olarak görülmeye devam ediyor.

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karbon dengeleme piyasasını güçlendirmek için yeni yönergeler açıkladı. Avrupa Birliği de değerlendiriyor karbon piyasalarının anahtarı daha yeşil tarımı geliştirmeye çalışıyoruz.

Musardo'ya göre şirketler artık aldıkları kredilerin kalitesi konusunda çok daha dikkatli ve anlayışlı.

"Şeffaflığı ve hesap verebilirliği garanti eden yüksek kaliteli projeler arıyorlar” dedi. ​"İtalya'da böyle bir projeye sahip olmak, tüm yatırımların ve karların ülkede kalması nedeniyle özellikle tarımımız için cazip."