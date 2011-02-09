Son Raporda İtalyan Zeytinyağı Satışları

İtalya'nın zeytinyağı paketleyicilerinin karları, ASSITOL'e göre 2010'un son iki ayında önemli ölçüde arttı. İç cephede ise satışlar yüzde 31, ihracat satışları yüzde 22.4 arttı. ASSITOL, 2009 - 2010 döneminin tamamına ilişkin olarak yüzde 21.6 artış bildirdi. Bu rakam hem yurt içi hem de yurt dışındaki kazanımları yansıtıyor ve yıla yavaş bir başlangıçtan sonra iyi bir haber. ASSITOL İtalya Petrol Endüstrisi Birliği'dir. Üyeleri, çoğunlukla zeytin olmak üzere yağ paketleyicileridir, aynı zamanda tohum yağları ve prina yağıdır. Üyeler, toptancılardan Colavita ve Monini gibi tanınmış markalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve İtalya'nın zeytinyağının yüzde 90'ini satmaktadır.

Sızma zeytinyağı, ASSITOL'un şartları ​"geleneksel "sızma zeytinyağı, üyeler tarafından paketlenen en büyük kategoridir. İtalyanların yanı sıra AB ve AB dışı zeytinyağlarını paketliyorlar. Aynı zamanda, coğrafi olarak belirtilen DOP ve IGP yağlarının çok daha küçük kategorileri, yüzde 1 İtalya'da üretilmiştir ve organik olarak paketlenmiştir. Bu niş (ve daha maliyetli) ürünler, tüm sızma bakire kategorisinin yaklaşık yüzde 6'sını oluşturur. Satış rakamları da büyük ölçüde olumluydu. DOP ve IGP yağları, 50'un aksine Kasım ve Aralık aylarında iç pazarda yüzde 2009'den daha iyi bir artışa sahipti. ihracat pazarında.

Pomace yağı (çözücüler içeren endüstriyel bir işlemle ekstrakte edilen ve tohum yağlarının yapımında kullanılana benzer bir yağ) da yüzde 12.8'lik bir artışla kazanıldı. Öncelikle fırınlar, en azından İtalya'da bu yağı kullanır. Kasım 2010'da zeytinyağı üreticilerinin katıldığı bir konferansın konusu olan elektrik üretiminde kullanılmak üzere pomas yağı da inceleniyor.

Zeytinyağı üreten ülkeler arasındaki rekabet serttir ve İspanya, İtalya'nın en agresif rakibi olarak kabul edilir. İspanya'dan sonra en çok zeytinyağı İtalya üretiyor. İtalya'nın yurt içi rakamları yüzde 31 artarken, İspanya'nın yurt içi rakamları Kasım - Aralık 5 döneminde yüzde 4 (ASSITOL son 2010 yıla göre) düştü. ASSITOL, İtalyan kazançlarını çevikliğe ve akıllı maliyet düşürme önlemlerine borçludur.

ASSITOL da son zamanlarda Ocak 27th Beyan alkil esterlerin test edilmesiyle ilgili yeni AB düzenlemeleri hakkında. Yüksek bir alkil ester seviyesi genellikle düşük kaliteli zeytinlerden üretilen bir zeytinyağına ve sızma tanımına layık olmadığına işaret eder. AB, ASSITOL'ün kuvvetle tercih ettiği, alkil esterler için bir sınır belirleyen bir yasa çıkardı.

Aşağıdaki rakamlar tarafından yayınlanan Coldiretti (büyük bir tarımsal ilgi grubu ve lobi) İtalya'nın sızma zeytinyağı sektörünün bir görüntüsünü sağlar:

Zeytin ağaçları sayısı: 250,000,000

2010 - 2011 üretimi: 550,000 ton

Piyasa sıralaması: İkinci, İspanya'dan sonra

Kişi başına tüketim: 13-14 kg / yıl

DOP / IGP yağlarının sayısı: 40

Euro cinsinden yıllık satışlar: 2 milyar

İş günleri: 50,000,000