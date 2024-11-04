İtalya, PDO ve PGI Zeytinyağları İçin Özel Etiketler Basıyor

Tarım-gıda sektörü için güvenlik ve izlenebilirlik çözümleri uygulama planının bir parçası olarak, İtalyan Poligrafi Enstitüsü ve Devlet Darphanesi (IPZS, İtalyanca baş harfleriyle), özellikle gıda sektörü için geliştirilmiş bir etiket piyasaya sürdü. sızma zeytinyağı ile Kökenin Korumalı Tasarımı (PDO) ve Korumalı Coğrafi İşaret (PGI) sertifikaları.

Özel grafikler ve gelişmiş güvenlik unsurları içeren etiket, şişenin kapağına veya bidonuna yapıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Benzersiz bir şekilde numaralandırılmıştır ve ürün ve üretici hakkında bilgi içeren bir platforma erişmek için bir QR kodu içerir.

Koruma konsorsiyumu PGI Olio di Roma kuruluşunun hemen ardından bu etiketi benimseyen ilk şirket olurken, bu yıl onu PDO Olio Sabina, PGI Olio di Calabria ve PDO Olio Terre di Siena konsorsiyumları izledi.

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Olive Oil Times Roma'da etiketlerin üretildiği güvenlik baskı tesisi olan Officina Carte Valori'yi ziyaret etti. Dört IPZS tesisinin en büyüğü olan Via Salaria'da yer alan tesis, 569 personel ve 15 üretim departmanına sahiptir.

"Güvenlik baskı işleri müdürü Matteo Cerasoli, ziyareti tanıtırken ve ilk güvenlik kontrolünden geçtikten sonra yaptığı açıklamada, "Burada Poligrafi Enstitüsü tüm izlenebilirlik ürünlerini üretirken, vatandaşın fiziksel ve dijital kimliğine yönelik ürünler de yakındaki bir binada üretiliyor" dedi.

Tesis ayrıca tütün, ilaç etiketleri, gelir pulları ve piyango biletleri gibi izlenemeyen numaralı ürünler de dahil olmak üzere devlet tekelinin kapsadığı mallar için etiketler üretmektedir. Ayrıca, pulların ve Resmi Gazete'nin basımına ayrılmış bir bölüm bulunmaktadır.

IPZS tesislerinin tamamına erişimi düzenleyen sıkı güvenlik standartlarına uygun olarak, yüksek güvenlikli baskı alanının girişi Maliye Polisi tarafından korunmakta olup, çeşitli bölümlere yalnızca yetkili personel, birbirine geçen kapılardan geçerek girebilmektedir.

"Cerasoli, “Diğer tüm izlenebilirlik ürünlerinde olduğu gibi, PDO ve PGI sızma zeytinyağının etiketi de pasaport ve kimlik kartları gibi kimlik belgelerinde ve banknotlarda bulduğumuz güvenlik özelliklerine benzer güvenlik özelliklerine sahip” dedi.

Etiketlerin üretildiği yere yaklaşıldığında, tam kapasitede çalışan makinelerin sesi duyulabilir. Olive Oil Times Ziyaret sırasında IPZS teknisyenleri, makaralara dizilmiş etiketleri basan makinenin kurulumunu gerçekleştirdi.

PGI Olio di Calabria için etiket üretimi (Fotoğraf: Poligrafi Enstitüsü ve Devlet Darphanesi)

"Cerasoli, “Tüm ekipmanlar Poligrafi Enstitüsü için özel olarak tasarlandı” dedi. ​"“Bu makine, üretimin yüzde 100’ünü belgeleyen çok sayıda kontrol sisteminden oluşan bir çekirdeğe sahiptir.”

"Ürünlerimizin görünen ve görünmeyen her türlü güvenlik özelliğini kontrol ederek sertifikalandırıyoruz” diye konuştu. ​"Fiziksel güvenlik ürünlerinin iki dünyası olduğunu söyleyebiliriz, biri görünen dünya, diğeri ise korumayı artıran görünmeyen dünya.”

Tarımsal gıda sektörüne yönelik etiketler (PDO ve PGI sızma zeytinyağı etiketleri dahil) basıldıktan sonra numaralandırılmak üzere değişken veri bölümüne gider.

"Cerasoli, “Bu departman, oldukça karmaşık bir görevi yerine getiriyor” dedi. ​"Basitçe ifade etmek gerekirse, her etiket, özel bir algoritma tarafından üretilen rastgele bir kontrol koduyla birleştirilmiş alfanümerik bir kodla numaralandırılıyor ve bu da bize benzersiz etiketler elde etmemizi sağlıyor.”

Daha sonra özel kameralar, kontrol kuruluşlarının ürünün gerçekliğini doğrulayabilmesi için her etiketteki her iki kodun varlığını, okunabilirliğini ve kalitesini kontrol eder. Ayrıca, QR kodunun sektörün ISO'suna (kalite gereksinimleri) tam olarak uygun olduğundan ve kullanıcıların cihazları tarafından açıkça okunabildiğinden emin olmak için kontrol ederler.

"Tarım-gıda birimi başkanı Annalisa Griffo, “Esasında şarapla ilgili deneyimlerimizden yola çıktık” dedi. ​"On yıldan uzun süredir DOCG ve DOC şarapları için etiketler üretiyoruz. DOCG şarapları için etiketin zorunlu, DOC şarapları içinse gönüllü olduğunu düşünmeliyiz.”

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"Ancak yıllar geçtikçe, giderek artan sayıda yapımcı ve konsorsiyumun ikincisini benimsemeyi seçtiğini gördük” diye ekledi. ​"Yılda iki milyar şarap etiketi üretiyoruz ve bunların 1.5 milyarı DOC. Bu, bu çözümü PDO ve PGI tarım-gıda ürünlerine genişletmek için güçlü bir noktayı temsil ediyordu.”

Baskılı kağıdın işlendiği bir sonraki makinede IPZS teknisyenleri bir makarayı işlemeyi tamamlar.

PGI Olio di Roma Etiketleri (Fotoğraf: Poligrafi Enstitüsü ve Devlet Darphanesi)

Bobinler Foggia'daki IPZS tesisinde güvenlik baskı prosedürleri altında üretiliyor, ardından muhasebeleştiriliyor ve Roma'ya naklediliyor.

"Cerasoli, üretim sürecinin her aşamasının sonunda bir rapor düzenlendiğini belirterek, "Bu alandaki her departman, bir önceki işleme alanından gelen makaraların depolandığı bir kasayla donatıldı" dedi.

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"Her aşamada hem mal hem de atık ürünlerin hesabı yapılıyor, parça parça sayılıyor ve tartılıyor” diye ekledi. ​"Esasında, her bir makaranın ve onu oluşturan etiketlerin geçmişini, yönetimi hayati önem taşıyan tüm üretim süreci boyunca kayıt altında tutuyoruz.”

IPZS teknisyenleri bir makarayı işlemeyi tamamladığında, Olive Oil Times etiketleri inceledik ve etiketlerin fiziksel özelliklerini yakından inceledik.

"Cerasoli, “Her etiket, belirli bir tasarıma sahip filigran ile birlikte görünen ve görünmeyen lifler gibi bir dizi fiziksel unsurla karakterize ediliyor” dedi. ​"Ayrıca güvenlikli bir baskı söz konusu olduğundan, fotokopisi çekilmesi veya tahrif edilmesi mümkün değildir.”

""Büyüteçle baktığımızda, farklı sözcükleri, ancak özel sistemlerle tespit edilebilecek bir çözünürlükte bildiren mikro yazıları görebiliyoruz" diye ekledi. ​"Bu, daha önce söylediğimiz gibi, ürünün görünen kısmıdır, arkasında görünmeyen bir kısımla tamamlanır. Bazı fibriller floresan hale gelir ve güvenlik baskısı farklı mürekkeplerden oluşur. Ayrıca, ifşa etmemize izin verilmeyen bir güvenlik özelliği vardır.”

Diğer IPZS etiketleri, özelleştirilmiş grafiklere sahip olmaları bakımından onlardan farklıdır. PDO ve PGI sızma zeytinyağı konsorsiyumları, etiketleri kendi logoları ve renkleriyle kişiselleştirebilir.

"Tüm bunlar, yüksek kaliteli ürünleri, orijinalliğini ve gerçekliğini koruma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. ​''İtalya'da üretildi' dedi Griffo. ​"“İtalyan tarım-gıda sektörü dünyada en çok takdir edilen ve tanınan sektörlerden biri ve bu nedenle de en çok taklit edilenlerden biri.”

PDO Olio Terre di Siena için etiket üretimi (Fotoğraf: Poligrafi Enstitüsü ve Devlet Darphanesi)

İtalyan Kalite Kontrol ve Sahtecilikle Mücadele Enstitüsü'nün yakın tarihli bir raporuna atıfta bulunarak, 2023 yılında sahte İtalyan tarım-gıda ürünlerinin değerinin 42 milyon avroyu aştığını, bunun yüzde 33'ünün sahte PDO ve PGI ürünlerinden oluştuğunu belirtti.

"Ürünün güçlü bir şekilde tanımlanmasının ve aynı zamanda bu olumsuzlukların önlenmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. ​'Griffo, "İtalyanca tınılı 'dolandırıcılık' çok yüksek rakamlarla ifade ediliyor" dedi. ​"İtalyan üreticiler her yıl bu hile yüzünden ihracat satışlarında yaklaşık 100 milyar avro kaybediyorlar. ​'"İtalyanlık, ülkenin renkleri, sözcükleri ve sembolleri aracılığıyla yansıtılıyor."

"PDO'lar ve PGI'lar yalnızca ​''İtalya'da Üretildi' ama aynı zamanda daha ileri bir sertifikasyon ve kontrol sürecinden geçen sertifikalı ürünler de var" dedi. ​"Sahtecilik, itibar kaybına, gelir kaybına ve ikincil olarak sağlığa zarar verme riskine yol açar. Bu nedenle, ürünleri, üreticiyi ve tüketicileri korumak önemlidir.”

Kamu güvenini ve sağlığını korumak IPZS'nin temel değerlerinden biridir. Etiket, otantik ve sağlıklı ürünleri korurken tüketicilerin kalitesini daha da garanti altına almayı amaçlamaktadır.

Ayrıca her etiketin üzerine basılan QR kodu, ürünlerin dijital pasaportuna ayrılmış IPZS platformuna erişim sağlıyor. Bunu geçmekBurada tüketiciler ürünlerin orijinalliğini ve izlenebilirliğini doğrulayabilir ve bir vitrin bulabilirler.

"Platform, üretim sürecinin tüm adımlarını görüntülemenin yanı sıra çiftçilerin sağladığı etkinlikler gibi bilgileri de veriyor. oleotourism ve şarap turizmi turları, yemek tarifleri ve eşleşmeler ve daha fazlası," diye ekledi Griffo. ​"Üretici ile tüketici arasında gerçek bir iletişim kanalı olması amaçlanıyor.”

Ziyaret, son güvenlik kontrolünün yapılmasıyla sona ererken, güvenlik baskı tesisinde üretim faaliyetleri tüm hızıyla devam etti.

Lazio, Toskana ve Kalabriya bölgelerinde üretilen PDO ve PGI sızma zeytinyağı için etiket üretimi, zeytin hasadına paralel olarak başlatıldı.