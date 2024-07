'EVO IOOC' Ödülleri'nde İtalya, Türkiye ve Brezilya Öncü

The 9th EVO IOOC İtalya 15 Haziran'daki ödül töreniyle sona erdith Palmi, Calabria'nın tarihi şehir tiyatrosunda.

Uluslararası zeytinyağı yarışmasının başkanı Antonio G. Lauro, Best in Show ve Best in Country kategorilerinin kazananlarını ve özel ödüllerin sahiplerini açıkladı.

Ev sahipliğini Genel Müdür Stefania Reggio'nun üstlendiği etkinliğe üreticiler, sektör uzmanları ve zeytinyağı meraklıları katıldı. rehberli tadımlar kazanan ürünlerden.

Menekşe Sahili'nde yer alan ve Tiren Denizi'ne bakan Palmi, Mayıs ayında CapoSperone Resort tesislerinde jüri heyeti tarafından gerçekleştirilen duyusal değerlendirmelere de sahne oldu.

11 ülkeden yirmi beş deneyimli tadımcı, 671'si dahil olmak üzere 28 ülkeden gönderilen 592 girişi değerlendirdi. sızma zeytinyağı ve 79 aromalı zeytinyağı.

İtalya, 185 katılımcı marka ve 139 madalya ile en çok başvuruda bulunan ve en çok ödül alan ülke oldu. Türkiye ise 102 marka ve 77 madalyayla onu takip etti.

Brezilyalı üreticiler 69 markayla katıldı ve bunlardan 63'ü ödül aldı. 88 markayla yarışan Yunanistan 60 madalya alırken, onu 56 markayla katılan İspanya 38 madalyayla takip etti.

Kazananlar listesinde Portekiz (23 madalya), İsrail (20 madalya), Tunus (19 madalya), Arjantin (11 madalya), Hırvatistan (dokuz madalya), Ürdün (beş madalya), Cezayir (dört madalya), ABD yer alıyor. , Güney Afrika, Fas (her biri üç madalya), Suudi Arabistan, Çin, Lübnan (her biri iki madalya), Fransa, Malta ve Slovenya (her biri bir madalya).

"Son zamanlarda, esas olarak aşağıdaki sonuçlara bağlı olarak belirgin ve etkili değişiklikler meydana geldi: iklim değişikliği ve küresel ısınma meydana geldi ve geleneksel zeytin yetiştiren ülkelerdeki çiftçilere karmaşık zorluklar yarattı, "dedi Lauro. Olive Oil Times.

"Öte yandan, üretici ülkelerde ve küresel yüksek kalite pazarına güçlü bir şekilde giren yeni rakiplerin sayısında da artışa tanık oluyoruz” diye konuştu. ​"Bütün bunlar bizi sızma zeytinyağının artık sınırları veya efendileri olmadığını, yalnızca mükemmel kahramanların olduğunu doğrulamaya yönlendiriyor.

Organizatörler, ödül etkinliği sırasında rakip ürünlere ilişkin bazı verileri açıkladı.

Başvuruların yüzde otuzu organikti ve sertifikalı coğrafi işarete sahip bir bölgeden geliyordu. Kökenin Korumalı Tasarımı (PDO) veya Korumalı Coğrafi İşaret (PGI).

Sızma zeytinyağının yarısından fazlası (yüzde 55.3) iki veya daha fazla çeşidin karışımıydı. Monovarietaller 45'den fazla çeşidi temsil ederek toplamın neredeyse yüzde 180'ini oluşturuyordu.

Lauro ayrıca yarışmanın getirdiği yeni bir yeniliğin de altını çizdi: önde gelen bir araştırma kuruluşuyla yapılan işbirliği.

Geçen yıl, EVO IOOC İtalya'nın yönetimi, Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Konseyi'nin Zeytin, Meyve ve Narenciye Bitkileri Merkezi (CREA-OFA) ile bir ön işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma uyarınca yarışmaya kayıt yaptıran üreticiler araştırma hattına katılabilir. ​'Sonuçları uluslararası bilimsel yayınlarda yayınlanacak olan dünya sızma zeytinyağının izlenebilirliği.

"Bu, katılımcı araştırma yaklaşımına dayalı olarak sızma zeytinyağının karakterizasyonuna ilişkin kapsamlı bir projedir "dedi Lauro. ​"CREA-OFA direktörü Enzo Perri ve zeytinyağı şirketleriyle birlikte bu çalışmanın kilit oyuncuları arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.”

2024 EVO IOOC İtalya sonuçlarının bir listesi yarışmanın sayfasında mevcuttur. İnternet sitesi ve sosyal medya.