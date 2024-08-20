Zeytinyağı Kalitesini, Verimliliğini ve Güvenini Artırmak için Yapay Zekadan Yararlanmak

Son iki yılda Gemini gibi büyük dil modelleri biçiminde yapay zeka (AI), ChatGPT ve Bard - halkın ruhunu yakaladı.

Ancak yapay zeka, son on yıldır zeytin çiftçilerinin verimliliği ve karar alma mekanizmalarını geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Bu yılın başlarında İspanya'nın Jaén kentindeki şehir yetkilileri, yapay zekanın dünyanın en olağanüstü zeytinyağı üreten ilindeki zeytin çiftçileri ve değirmencileri için doldurabileceği birçok rolü tartışmak üzere bir araya geldi.

Zeytinyağı üreticileri yavaş yavaş bu alana yönelmenin avantajlarını görmeye başlıyor. Yapay zekanın yalnızca markalaşmayı değil aynı zamanda müşteri memnuniyetini de nasıl geliştirebileceğini görebilirler. - Javier Canego Martinez, proje yöneticisi, Decidata Analytics

Katılımcılar arasında veri analitiğini geliştirmek için kullanılan yapay zeka konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Decidata Analytics de vardı.

Proje yöneticisi Javier Canego Martinez şunları söyledi: Olive Oil Times yapay zekanın izlenebilirliği artırabileceği ve olumsuzluklarla boğuşan bir sektörde güven inşa edilmesine yardımcı olabileceği dolandırıcılık ile ilgili başlıklar son aylarda.

"Yapay zeka araçları, kullanılan zeytin türünü kontrol ederek zeytinyağının orijinal ve kaliteli olmasını sağlamaya yardımcı olabilir" dedi. ​"Bu, görüntü tanıma teknolojisi kullanılarak zeytin çekirdeklerinin fotoğrafları analiz edilerek yapılabilir. Şirketler, ürün hakkında doğru bilgi sağlayarak tüketicilerde güven oluşturabilir ve güçlü bir marka itibarını koruyabilirler."

Gerçekten de İtalyan üniversitelerindeki araştırmacılar yapay zekayı eğittiler. kökenini tanımla Fenolik bileşikleri ve sterolleri kullanılarak sızma zeytinyağı. 2022 yılında yapılan bir çalışmada, yapay zekanın yerel olarak üretilen Taggiasca Ligure zeytinyağını doğru bir şekilde tanımladığını bildirdiler.

Canego Martinez, orijinalliği doğrulamanın yanı sıra, yapay zeka destekli araçların üreticilerin ve perakendecilerin kişiselleştirilmiş reklamlarla müşterileri hedeflemesine yardımcı olabileceğine inanıyor.

"Tüketicilerin nelerden hoşlandığını ve nasıl davrandıklarını anlayarak şirketler, mesajlarını ve promosyonlarını belirli gruplara daha etkili şekilde ulaşacak şekilde özelleştirebilir" dedi.

"Yapay zeka, tüketici taleplerinin yanı sıra zeytinyağı sektörü için pazar eğilimlerini daha da tahmin ederek şirketlerin stratejilerini önceden ayarlamalarına yardımcı olabilir, "diye ekledi Canego Martinez. ​"Bu onların rekabetçi kalabilmek için envanteri, fiyatlandırmayı ve pazarlama çabalarını optimize etmelerine olanak tanıyor."

Bilgisayar mühendisi ve danışmanı Diego Hueltes, yapay zeka modellerinin fiyatları doğru bir şekilde tahmin etmek. 2017 ve 2018 yıllarına ait fiyatları doğru bir şekilde tahmin etmek için geçmiş fiyatlandırma verilerini, iklim verilerini ve önceki hasatlarla ilgili verileri kullanarak üç tahmini fiyat modeli geliştirdi.

Bu uygulamalara yönelik yapay zeka teknolojisinin çoğu, mevcut nesil üretken yapay zekayı sağlayan, tüketiciye yönelik büyük dil modelleri kadar iyi bilinmemektedir.

Ancak Canego Martinez, üretken yapay zekanın zeytinyağı dünyasında yer alan herkesin belge ve formları doldurmasına ve üretmesine yardımcı olabileceğini söyledi. ​"sosyal medya, bloglar, videolar ve diğer pazarlama araçları dahil olmak üzere yüksek kaliteli içerik."

"Zeytinyağı üreticileri yavaş yavaş bu alana yönelmenin avantajlarını görmeye başlıyor” dedi. ​"Yapay zekanın yalnızca zeytinyağı şirketlerinin markalaşmasını geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda genel müşteri memnuniyetini de nasıl artırabildiğini görebiliyorlar."

Jaén'deki etkinlik sırasında yetkililer, müşteri destek sohbet robotları için yapay zekanın kullanımını ve çiftçilerin ve değirmencilerin hasat zamanlamasını ve pazar eğilimlerini tahmin etmek için mevcut yapay zeka araçlarını nasıl kullanabileceğini tartıştı.

Yapay zekanın yanı sıra şu konular da tartışıldı: blockchain teknolojisini kullanarak İzlenebilirliği artırmak ve hırsızlık ve dolandırıcılığı engellemek için.

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Canego Martinez, işin pazarlama ve müşteriyle yüz yüze kalan kısımlarına ek olarak, çiftçilerin ve üreticilerin operasyonlarını daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için yapay zekayı kullanabileceğini söyledi.

"Yapay zeka, üretim süreçlerinin optimize edilmesine, daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesine olanak tanıyor" dedi Canego Martinez. ​"Bu, su ve gübre gibi doğal kaynakların uygun kullanımını, çevresel etkinin azaltılmasını ve sorumlu tarım uygulamalarının teşvik edilmesini içermektedir.”

Jaén eyaletindeki başka bir şehir olan Mengíbar'da Haziran ayında yapılan bir konferansta araştırmacılar, doğru bir şekilde çalışan bir yapay zeka platformu sundu. tahmini zeytin hasat zamanları meteorolojik ve tarihi hasat verilerini kullanarak bir sezon önceden.

"Yapay zeka ve makine öğrenimi de karar alma sürecini nesneleştirmede temel bir rol oynuyor" dedi Canego Martinez. ​"Bu teknolojiler, şirketlerin büyük hacimli verileri analiz etmesine ve kesin, kanıta dayalı içgörüler elde etmesine olanak tanır. Bu, öznelliği ve insan önyargısını ortadan kaldırarak daha bilinçli ve adil kararların alınmasını sağlıyor."

Canego Martinez ayrıca yapay zeka araçlarının zeytin çiftçilerine günlük işlerinde nasıl yardımcı olabileceğinin bir örneği olarak haşere kontrolüne de dikkat çekti.

"Makine öğrenimi modelleri, geçmiş verilere ve çevresel faktörlere bakarak zararlıların ne zaman ortaya çıkabileceğini tahmin etmeye yardımcı olabilir; bu da çiftçiler için mahsul yönetimi seçimleri yaparken son derece faydalıdır" dedi.

"Ayrıca işlerin şu anda nasıl büyüdüğüne bağlı olarak gelecekteki mahsul verimleri hakkında da bilgi verebilirler, böylece çiftçilerin ileriyi planlamasını kolaylaştırırlar," diye ekledi Canego Martinez. ​"Agrow Analytics'in İspanya'da sunduğu gibi, sulamayı optimize etmek de bir olasılık… İleriye dönük olarak, yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları daha yüksek kalitede petrol üretmeye devam edecek.”