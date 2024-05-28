L'Olivo di Sant'Emiliano: Umbria'nın Zeytin Geleneğinin 1,800 Yıllık Sembolü

Umbria'nın en eski bin yıllık zeytin ağacı, sahildeki antik bir kasaba olan Bovara di Trevi mezrasında bulunmaktadır. ünlü Zeytin Yolu Spoleto'yu, bölgesel başkent Perugia'nın bir saatten az güneyindeki Assisi'ye bağlıyor.

L'Olivo di SantEmiliano 1,800 yaşın üzerindedir ve 12. yüzyıldan birkaç yüz metre uzakta gelişmeye devam etmektedir.thyüzyıldan kalma Bovara Benedictine Manastırı.

Bin yıllık zeytin ağaçlarının korunması önemlidir çünkü bunlar tarım kültürünün ve yerel geleneklerin uzun ömürlülüğü ve kalıcılığının doğrudan kaynağıdır. - Daniela Rapastella, Trevi kültür ve turizm idaresi

"La Passio Trevi'nin kültür ve turizm idaresi başkanı Daniela Rapastella, Piskopos Miliano'nun çeşitli işkencelere maruz kaldıktan sonra 304 yılında genç bir zeytin ağacına bağlandığını ve başının kesildiğini söylüyor. Olive Oil Times.

Miliano, Ermenistan'dan İtalya'ya geldi. Papa Marcellinus onu kutsadığında adı İtalyanca olarak Emiliano olarak anıldı. İdamından sonra Trevi'nin koruyucu azizi oldu.

"Yerel topluluk için L'Olivo di Sant'Emiliano güçlü bir bağlılığın sembolüdür çünkü şehrin koruyucu aziziyle bağlantılıdır" dedi Rapastella.

Aslına bakılırsa, binyıl ağacı yakın zamanda bir ağaç olarak tescil edilmiştir. korunan ağaç ve turistlerin ona zarar vermeden hayran kalabilmesi için çitlerle çevrilmiştir.

"Tarihsel gerçekler ve popüler inanışlar, zeytin ağacının yüzyıllar boyunca birçok dona dayandığını ve her zaman bol meyve verdiğini gösteriyor” diye ekledi. ​"Aynı zamanda en şiddetli donlara da direndi, bu da bazıları asırdan daha eski olan diğer zeytin ağaçlarının neredeyse tamamının kurumasına neden oldu.”

Rapastella'ya göre yerel halk, zeytin ağacının kadim genetiği nedeniyle ağaçtan zeytin toplayıp öğüterek eşsiz zeytinyağı elde etmeye devam ediyor.

"Bilim adamı Guido Bonci'ye göre Sant'Emiliano zeytin ağacı, genetik olarak Olivastro ve Moraiolo çeşitleri arasında bir geçiş pozisyonunda yer alıyor" dedi.

Moraiolo bölgedeki baskın zeytin çeşididir ve zeytin çeşitlerinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturur. sızma zeytinyağı Umbria Colli Assisi-Spoleto Korumalı Menşe Adı sertifikası altında üretilmiştir.

Varken Büyüyen tartışma Antik zeytin ağaçlarına yönelik belirli tarihleme yöntemlerinin doğruluğu konusunda Rapastella, yetkililerin doğru bir yaş elde etmek için en iyi bilimsel süreçleri takip ettiğinden emin.

Araştırmacıların ağacın en eski kısmını belirlemek için kök sisteminden örnekler aldığını söyledi. Kamyonun en eski kısımları uzun süredir parazitler tarafından hasar görmüş ve SlupaturaSağlıklı bir ağacın çürüyen kısımlarının ortadan kaldırılması veya sıyırma, budama tekniği.

"Ancak köklerin başka bir kısmında daha eski materyallerin de bulunabileceğini göz ardı edemem" dedi.

Alanında önde gelen uzmanlar kök çekirdek örneklerine radyokarbon tarihlemesi yaparak ağacın 1,830 yıllık hata payı ile yaklaşık 260 yaşında olduğunu belirledi. Bu, çimlenme tarihini MÖ 96 ile MS 425 arasına koyuyor.

"Bu yaş olağanüstü derecede ilginç çünkü şimdiye kadar bu enlemdeki zeytin ağaçlarının maksimum yaşının 1,500 yılı geçemeyeceğine inanılıyordu” dedi Rapastella.

"Öyle korunması önemli bin yıllık zeytin ağaçları, tarım kültürünün ve yerel geleneklerin uzun ömürlülüğü ve kalıcılığının doğrudan kaynağıdır” diye ekledi.