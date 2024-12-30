Yeni Deoleo CEO'su Yasal ve Finansal Zorlukları Devraldı

Dünyanın en büyük zeytinyağı şişeleyicisinin yeni atanan CEO'su, 2025 yılına girerken önemli zorluklarla karşı karşıya.

Deoleo'nun yönetim kurulu, 2019 yılında göreve atanan Ignacio Silva'nın yerine Eylül ayında Cristóbal Valdés'i yeni CEO olarak atadı.

Valdés, kasım ayı sonunda şirketin sorumluluğunu resmen üstlenirken, Silva da başkan ve yönetim kurulu başkanı olarak icracı olmayan bir role geçiş yaptı.

"Valdés, "Deoleo'ya CEO olarak katılmaktan onur duyuyorum" diye yazdı LinkedIn. ​"Vizyonum açık: Çalışanlarımızın refahını ve gelişimini ön planda tutarak pazar konumumuzu güçlendirmek ve inovasyonun ön saflarında yer almak.”

Deusto Üniversitesi'nden hukuk ve ekonomi alanında lisans, IE Business School'dan da işletme alanında yüksek lisans derecesi alan Valdés, profesyonel kariyerine süpermarket zinciri Carrefour'da ürün müdürü olarak başladı.

Şirket basamaklarını tırmanmaya devam etti ve Fransa merkezli ADEO Services'da uluslararası ürün direktörü olarak çalıştıktan sonra, deniz lojistik firması Bergé Marítima'nın CEO'su ve daha sonra Avrupa'nın ikinci büyük konserve gıda üreticisi Jealsa'nın patronu oldu.

Valdés şu anda Meliá Hotels International'ın yönetim kurulunda görev yapıyor ve deneyimli yöneticiye yeni pozisyonu için geniş kapsamlı deneyim sağlıyor.

Valdés, Deoleo'ya gıda ambalajı, misafirperverlik ve uluslararası ürün yönetimi alanında onlarca yıllık deneyim getiriyor. (Fotoğraf: Cristóbal Valdés, LinkedIn aracılığıyla)

Silva iken La Vanguardia'ya söyledi Deoleo'nun bu yılın başlarında atandığı zamana göre çok daha güçlü bir mali konumda olduğu açıklansa da şirket, 2024'ün ikinci yarısında bir dizi aksilikle karşı karşıya kaldı.

Silva, şirketin yıl sonunu 100'deki 572 milyon avroluk borçtan yaklaşık 2018 milyon avroluk bir düşüşle tamamlamasını bekliyor. Şirkete göre Deoleo, 500,000'teki 2024 milyon avroluk zarara kıyasla 10'ün ilk yarısında 2023 avroluk bir faaliyet karı kaydetti.

Ancak İtalyan mahkemesinin on yıldır devam eden vergi anlaşmazlığıyla ilgili son kararı sonucunda kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 160 milyon avroluk borcunu yeniden finanse etme çabası kapsamında Deoleo'nun kredi notunu düşürdü.

Kasım ayında Milano'daki bir mahkeme, Deoleo'nun İtalyan yan kuruluşu Carapelli Firenze SpA'nın zeytinyağı ithalatı için 89 milyon avro tutarında vergi ve faiz ödemesi gerektiğine karar verdi.

Anlaşmazlık, Carapelli'nin İsviçreli bir yan kuruluş aracılığıyla Avrupa Birliği dışından zeytinyağı ithal etmek ve daha sonra İtalya'da şişelenip AB dışına yeniden ihraç etmek için kullandığı yasal bir manevradan kaynaklanıyor.

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Deoleo, bu uygulamanın Avrupa gümrük yasası muafiyeti kapsamında olduğunu ve zeytinyağı ithalatında gümrük vergisi ödemekten kaçınılmasını sağladığını söyledi.

Ancak İtalyan gümrük yetkilileri bu görüşe katılmayarak 2014 yılında Carapelli'ye karşı dava açtı. Deoleo karara itiraz etti ve şirketin hukuk danışmanları, bu durumun şirketin mali durumunu nasıl etkileyebileceğini belirlemek için davanın başarı şansını değerlendiriyor.

Bu arada Moody's, şirketin kredi notunu B3'ten düşürdü. ​"Caa1'e göre yüksek kredi riskine tabidir ve bu da onu ​"olumsuz görünümle "zayıf durumda tahvil" olarak derecelendirildi. Ayrıca Haziran 160'te vadesi dolacak olan 2025 milyon avroluk kredinin notunu düşürdü.

Derecelendirmeden sorumlu Moody's analisti, değişikliğin ​"İtalyan mahkemesinden alınan olumsuz kararla ilgili riskleri yansıtıyor… Bu karar onanırsa, Deoleo'nun mali profilini zayıflatma potansiyeli var.”

Analist, bunun Deoleo'nun 2025 ve 2026 borç vadelerini yeniden finanse etme yönündeki devam eden çabalarını zorlaştırabileceğini ve bunun da ​"“Grubun finansal profili ve likiditesi üzerinde önemli bir etki.”

Ancak Deoleo, kararın ​"Grubun finansal faaliyetleri üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır, grup faaliyetlerini normal şekilde sürdürmeye ve taahhütlerini yerine getirmeye devam etmektedir.”

Şirket, iki büyük hissedarı CVC ve Alchemy'ye bildirimde bulunduğunu, bu hissedarların grubun borcu yeniden finanse etme stratejisine güvendiklerini ve desteklerini sürdürdüğünü belirtti.

"Deoleo, İspanya'nın finans düzenleyicisine yaptığı açıklamada, "İlgili hissedarlar Deoleo'ya desteklerini dile getirdiler ve şirketin hukuk ekibi, kararın yürütülmesinin durdurulmasını talep etmek ve İtalyan Yüksek Mahkemesi'ne itiraz etmek için danışmanlarıyla birlikte çalışıyor" dedi.