Uluslararası Zeytin Konseyi'nde Yeni Müdür Yardımcıları

Sırasında 26th Mart 2016'da olağanüstü oturum, Uluslararası Zeytin Konseyi Temmuz 1'ta yeni rolleriyle başlayan kıdemli yetkilileri seçti. Şimdi IOC İcra Sekreteryası iki yeni müdür yardımcısı içeriyor: idari ve mali işlerden sorumlu Mustafa Sepetçi ve teknik, ekonomik ve tanıtım birimlerini denetleyecek Jaime Lillo. İlk çalışma ayından sonra, hedefleri ve beklentileri hakkında konuşmak için onlarla tanışırız.

"IOC ve zeytin sektörü için çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum ve dünyadaki en sağlıklı ve en değerli ürünle uğraştığım için mutluyum ”dedi. 41 yaşındaki Mustafa Sepetçi, ülkenin idari ve mali yapısını canlandırmak istediğini söyledi. IOC ve kuruluşun kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasını sağlar.



IOC'nin görünürlüğünün ve tanınmasının arttırılması, zeytin dünyasında karşılaşılan sorunlara doğru bilgilere ve etkili çözümlere erişim sağlayacaktır. - IOC Müdür Yardımcısı Mustafa Sepetçi

Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimleri diploması aldıktan sonra, Londra Metropolitan Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesi alarak uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaştı.

Sepetçi, özellikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen il yeniden yapılanmasıyla bağlantılı olarak, devlet idaresinde iç denetçi olarak uzun süre çalıştı.

2011’ten bu yana Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Dışişleri Bakanlığı’nın başkanı olan Sepetçi, Türkiye’yi IOC’de temsil etti ve zeytinyağı testi Laboratuarlar ve IOC ile işbirliği içinde üçüncü uluslararası zeytin tohumu plazması koleksiyonunun oluşturulması.

Mustafa Sepetçi

Bu kapasitede aktif olarak müzakerelere katılmıştır. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Uluslararası Sözleşmesi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşbirliği İttifakı (ICA) ve FAO'daki uluslararası toplantılara düzenli olarak katılan Sepetçi, Türkiye tarafından müdür yardımcılığına getirildi ve IOC tarafından seçildi. seçim sürecinin sonunda üye ülkeler.

Yeni rolünün kilit alanı IOC'nin zeytinyağı ve sofralık zeytin sektöründeki merkezi konumunun güçlendirilmesidir. ​"IOC'nin görünürlüğünün ve tanınmasının artırılması, zeytin dünyasında karşılaşılan sorunlara doğru bilgiye ve etkili çözümlere erişim sağlayacaktır ”dedi. ​"IOC'nin sektördeki tüm operatörler için bir buluşma noktası olması gerektiğinden, ortak standardizasyon faaliyetleri için bir araç da sağlayacak. " Niyeti, IOC'nin dokümantasyon ve bilgi için bir dünya referansı olarak rol oynamasına imkan verecek şekilde yeniden yapılandırılmasıdır.

Sepetçi, IOC bütçe yönetiminden de sorumlu ve Uluslararası Anlaşmanın hedeflerine ulaşılmasına ve bunu mümkün kılmak için dengeli bir bütçe sağlamaya elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

Ayrıca amacı izlenebilirlik, kolay ve hızlı erişim ve şeffaflık sağlamak için bilgi sistemini iyileştirmek ve üye ülkelerin ve sektörün beklentilerine daha iyi cevap vermektir. ​"Günümüz dünyasında, bilgi teknolojisi hayatımızda her geçen gün daha fazla yer kaplıyor ”dedi. ​"Bu eğilimin devam etmesi ve gelecekte hız kazanması muhtemeldir. IOC'nin kapasitelerini ve uzmanlığını güçlendirecek bir bilgi sistemi geliştirmeye hevesliyiz. ”

Müdür Yardımcısı Jaime Lillo'ya verdiği demeçte Olive Oil Times, ​"Amacım, IOC'nin yeni bir aşaması için ekiple birlikte çalışmak ve yeni Sözleşme kapsamında ona yeni bir ivme kazandırmak. "

42 yaşındaki Lillo, Madrid Politeknik Üniversitesi'nden mezun olmuş bir ziraat mühendisidir. İspanya'nın AB Daimi Temsilciliği'nde ve Tarım Bakanlığı'na özel danışman olarak çalıştı.

Avrupa Komisyonu'nun Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'nün eski bir yetkilisi olarak, aynı zamanda bir dizi kalkınma ve işbirliği projesinde çeşitli STK'larla yakın çalışmıştır.

Jaime Lillo

Lillo, Birleşmiş Milletler, FAO, WTO ve OECD'nin uluslararası toplantılarında düzenli olarak yer almaktadır. Ar-Ge ve çevre, eğitim ve özel operasyonları içeren IOC teknik portföyünün yönetimine ek olarak ve zeytinyağı kimyası ve standardizasyon, İspanya tarafından rol için aday gösterilen yeni müdür yardımcısı, bir dünya zeytin gözlemevinin planlanan lansmanına ek olarak, IOC tarafından yürütülen zeytinyağı tüketimini teşvik kampanyalarını ve ekonomik araştırmaları izleyecek.

İcra direktörü ayrıca, her yıl Kasım ayında düzenlenen ve üye ülkeler tarafından IOC'den hibe fonu ile kutlanması planlanan 26'te düzenlenen Dünya Zeytin Günü'nü koordine etmekle görevlendirdi.

reklâm

reklâm

"Anlaşmada yer alan hedeflere ulaşmak için çalışacağım: tüketicilere yaklaşmak, standardın uyumlaştırılmasını artırmak ve yeni ülkelerin IOC'ye erişimini kolaylaştırmak. ”

Zeytin ağaçlarının iklim değişikliğine karşı rolünün çok önemli olduğuna inanıyor ve bu aynı zamanda IOC gönderecek Kasım ayında COP22'ye (22nd Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi BMİDÇS Konferansı).

Son yıllarda büyük bir evrim geçirmiş olan Lillo İspanyol zeytinyağı, çocukken başlayan sızma zeytinyağı tutkusuyla ilgili bazı kişisel ayrıntıları ortaya çıkardı: ​"Jaén'de bir zeytinlik olan amcamı ziyarete gittim ve değirmenden yeni çıkan sızma zeytinyağını tattık. Bugünlerde sabahları genellikle natürel sızma zeytinyağlı ve domatesli veya ballı ekmek yiyorum ve yemeğe göre kullanmak için her zaman farklı çeşitlerden çeşitli yağlar aldığımdan emin olmak istiyorum. "

