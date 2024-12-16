İspanya'dan Zeytinyağı İhracatı Üretim Engellerini Aşarak Rekor Seviyeye Ulaştı

İspanya'nın zeytinyağı ihracatı, 6/2023 mahsul yılında bir önceki döneme göre yüzde 24 artışla 54 milyar avroyu aştı.

Değerdeki önemli artış, İspanya'nın 742,500/3,600'te yurtdışına gönderdiğinden yalnızca 2022 ton daha fazla zeytinyağı ihraç etmesiyle 23 metrik ton zeytinyağı ihraç etmesine rağmen gerçekleşti.

Yetkililer yüksek olduğunu söyledi zeytinyağı fiyatları İhracat gelirlerindeki önemli artışın arkasındaki en büyük etken oldu.

Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı'na göre, zeytinyağı ihracatının ortalama fiyatı kilogram başına 8 avro olup, bir önceki mahsul yılının ortalamasından yüzde 57 daha yüksekti. İhracat fiyatları Mart ayında 8.75 avroya kadar yükseldi.

İspanya'nın zeytinyağı ihracatında İtalya, önde gelen ülke olmaya devam ederken, onu İtalya takip etti. Birleşik Devletlerİhracatın ilk kez 1 milyar avroyu aştığı ülkeler arasında Fransa ve Portekiz yer aldı.

Bakanlığa göre, bakire ve sızma zeytinyağı İhracatın yüzde 69'unu rafine zeytinyağı, yüzde 29'unu ise lampante oluşturuyordu.

Gelirdeki toparlanma haberi, 2024/25 mahsul yılının tam gaz ilerlemesiyle birlikte geldi. Zeytinyağı Sektör Kurulu'nun son toplantısına göre, üretimin 1.29 milyon tona ulaşması bekleniyor; bu, 854,500/-'teki - tondan önemli bir artış. 2023/24 ve 666,000 ton 2022/23.

Zeytinyağı Sektör Kurulu, üretimdeki toparlanmayı şu nedenlere bağladı: ​"“Son haftalarda yağan yağmurlar sayesinde birçok üretim bölgesinde mahsul koşulları iyi.”

Ancak, üreticilerin tahminlerinin önemli ölçüde altında kalıyor. başlangıçta öngörülmüş Ekim ayına kadar 1.4 ila 1.5 milyon tonluk bir hasat bekleniyor. Bu rakam, daha önce yapılan ve daha iyimser olan 1.65 milyon tonluk tahminden düşük.

Üreticiler ve yetkililer, düşüşün bazı üreticilerin daha düşük petrol verimi bildirmesinden kaynaklandığını açıkladı. emek zorlukları bazı geleneksel ve dik yamaçlı koruluklarda.

Üretimin üst üste zayıf seyrettiği yıllarda, şişeleyicilerin talebi karşılayabilmesi için İspanya'ya yapılan zeytinyağı ithalatı da hacim olarak yüzde 12, değer olarak ise yüzde 65 oranında arttı.

İspanya, litre başına ortalama 1.6 avro fiyat ödeyerek 6.60 milyar avro zeytinyağı ithal etti. Portekiz, 105,876/41'e kıyasla yüzde 2022 artışla 23 ton göndererek ülkenin önde gelen tedarikçisi oldu, onu 54,172 tonla Tunus ve yüzde 21,935 artışla 13 tonla Türkiye izledi.

İç pazarla ilgili olarak Zeytinyağı Sektör Kurulu, zeytinyağının menşei fiyatları düştü Son iki ürün yılında rekor seviyelere ulaştıktan sonra, ekim ayının başından bu yana yüzde 25'in üzerinde bir artış yaşandı.

Infaoliva'nın fiyat gözlemevine göre, menşei sızma zeytinyağı fiyatları Ocak ayındaki rekor seviyelerden yüzde 4.40 düşerek kilogram başına 51 avroya düştü. Sızma ve lampante fiyatları biraz daha az düşerek sırasıyla 4.35 avro ve 4.30 avroya geriledi.

Düşen fiyatlar ve daha fazla bulunabilirliğin birleşimi tüketimin artacağı anlamına geliyor. Zeytinyağı Sektör Kurulu, mevcut kampanyada zeytinyağı tüketiminin 480,000/17'e göre yüzde 2023 daha yüksek olan 24 tona ulaşacağını tahmin etti.